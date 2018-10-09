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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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Все про:Гройсман (4346) Ичня (1)

 Эвакуировано более 12 тысяч человек, обустроены 20 пунктов пребывания людей. Жертв и раненых нет, - Гройсман о ситуации в Ичне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался о мероприятиях, проводимых в Ичне после взрывов складов боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Черниговщина. Эвакуированы более 12 тыс. человек, полностью обустроены два десятка пунктов пребывания, 764 служащий и спасателей и 163 единицы техники. В полной готовности пожарный и медицинский самолеты и семь пожарных поездов.

Организованный объезд для железнодорожного и автотранспорта и полностью закрыто авиапространство в радиусе 30-ти км. Далее -  дело пожарных и саперов.

Так мы совместными усилиями организовали работу, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия пожара на военных складах. Главное - жертв и раненых пока нет. А все материальные потери - возместим. Люди не останутся один на один с бедой".

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090493
 
   
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Вот думаю: после всех этих фейерверков на артскладах кто-то еще жалеет о нашем третьем в мире ядерным арсенале? Эвакуировано более 12 тысяч человек, обустроены 20 пунктов пребывания людей, - Гройсман о ситуации в Ичне - Цензор.НЕТ 1848
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Скопируй еще раз свое сообщение, ольгинский. Эвакуировано более 12 тысяч человек, обустроены 20 пунктов пребывания людей. Жертв и раненых нет, - Гройсман о ситуации в Ичне - Цензор.НЕТ 3463
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Зачем вы смыли кровь???(с) А Гений Карцев только что умер... В память об этом, благодаря вам, я сейчас... вот прямо сейчас- просмотрю эту Гениальную Миниатюру. Можэ появится причина, для смайлика веселого...
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полно таких...там ума нет чтоб хотябы голосовать не за гречку! Да и западу не нужна банда с ядерным арсеналом, а нормальной власти Украина пока не видела!
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Велика подяка сивочолому гетьману за те, що вмостив дупу цього вінницького хлопа спочатку в крісельце голови ВР , а потім - в крісельце прем'єра..
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лучше бы вас скотов всех эвакуировали куда нибудь на луну
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На Луну слишком перспективно, лучше на урановые рудники.
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Ну вот, наверно Гройсман, опять, привёз арбузы на барже в Ичню. Не смог защитить склады - то пусть сказки раскажет "о борьбе с пожаром"
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один Вовка пашет
пока гарант в запой с горя ушел
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Нихрена, есть еще одна особа, котора, будучи вусмерть хворой пашет на просторах сайта. вб жжет сегодня, хоть и не здорова.
Кстати, ты чего ник то менял？
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Так она согласилась со мной и теперь она уже Т.П.
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Слава Украине!)
западло стало тусить с кацапским погонялом(
рогули типа тебя стали воспринимать буквально)
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скажу по секрету... тілько тссссс.. нікому! О'К?
Є така біда як устав (стосується воєнних) і посадові обов'язки і їх повинен виконувати той до кого вони прописані. от з тих і потрібно питати, бо вони... ОЙ! отримують за це зарплату!
тому згідно законів України повинні нести відповідальність і верховнокомандуючий і солдат!
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Уже все "военные" иксперды сегодня отметились? У всех закончились снаряды к боевому модулю Divan?
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Вас стрелять надо_ козлота. Гундявит...погибших и раненых нет. Это какой...-пятый по счету. Гниды украинские...
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Вешать надо всю эту барыжную власть в Киеве, сколько можно терпеть?
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Да потужный реформатор докатился до того, что скоро армия без боеприпасов останется.
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раша уже смакует..
а л/днр ваще перлы выдают, якобы специально устроили укры,
чтобы спалить Бук (!!!) стрелявший по Боингу (Куала-Лумпур)
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Вова, нахер тебе эти голодранцы...работы непочатый край, тарифы не подняты, земля не продана, зима идёт, а панталоны с начёсом не закуплены...исправляй ситуацию.
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Ну,хоть один +,всей этой ситуации,в отработке слаженности и взаимопонимания служб и ведомств в катастрофических ситуациях
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проехался бы ты, благодетель, по местам прошлых взрывов...
а все ли там отремонтировано и всем ли там помогли, как пиарились-обещали
думаю, что с последним взрывом закончились и сладкие обещания
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Российская агентура под руководством агентa КГБ Лолиты Иловайского взрывает склады с боеприпасами похоже перед решающим наступлением раши
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭвакуировано более 12 тысяч человек, обустроены 20 пунктов пребывания людей. Жертв и раненых нет, - Гройсман о ситуации в Ичне
 
 
 
 
 
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