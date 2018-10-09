 Дипломаты США требуют немедленного освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных, - посольство

В посольстве США в Украине согласны с озвученной представителем Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) позицией, в которой Евросоюз считает заключение украинского режиссера Олега Сенцова в России нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия, а также ожидает его немедленного освобождения. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс–Украина".

"Согласны с нашими партнерами из ЕС: своим голоданием в знак протеста Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность. Россия должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства США в Украине в Твиттер во вторник.

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Как сообщалось, 7 октября официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил, что ЕС считает заключение Сенцова в России "нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия".

"Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. Его здоровье сейчас ухудшилось до критического состояния. Отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение в институционализированных медицинских условиях, власти Российской Федерации нарушили его права человека, а также свои обязательства в области прав человека по международному праву, а именно – по решению Европейского суда по правам человека от 25 июля этого года", – говорится в коммюнике, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.

В нем отмечается, что Евросоюз солидарен с Сенцовым и, помимо быстрого и надлежащего лечения режиссера, ожидает его "немедленного освобождения".

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