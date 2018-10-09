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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов

Петр Порошенко во время совещания с силовиками поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину завершить переговоры с НАТО по реализации специального трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов.

"Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталась большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что оборонительные министры и коммерсанты 90-х и "нулевых" не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал бы стандартам НАТО", - цитирует Цензор.НЕТ слова президента со ссылкой на его пресс-службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту взрывов на складах под Ичней начато уголовное производство, - военная прокуратура

Президент выразил надежду, что в ближайшее время соответствующие программы будут реализованы. "Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал Петр Порошенко.

Президент отметил, что за этот год удалось кое-что сделать, в частности применение для охраны важнейших объектов боевых подразделений.

"Я бы очень просил, чтобы мы обеспечили финансирование в полном объеме по программе защиты складов хранения боеприпасов. Да, этого недостаточно, но мы можем этого года выполнить в полном объеме каждое финансирование - и по обеспечению периметра, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов", - обратился глава государства к Секретарю СНБО Александра Турчинову.

Президент сообщил, что собирается посетить один из объектов строительства хранилищ и лично проверить, как ведутся работы. По его словам, эта поездка планировалась ранее и не связана с чрезвычайной ситуацией на военном складе под Ичней Черниговской области. "И желательно, чтобы мне доложили, где хоть одна копейка задерживается по финансированию, где хоть один подрядчик срывает сроки, где хоть до кого-то есть какие-либо претензии по качеству. Темпы, которые сейчас, являются крайне неудовлетворительными", - подчеркнул президент.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090491
 
 
 Топ комментарии
 
Финансирование в трастовые фонды - эт всегда пжалуста
Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов - Цензор.НЕТ 9442
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Потужне рішення сивочолого гетьмана.. і як завжди - зіграв на випередження..
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3,14...ііііііііііі ...ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
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10 млрд грн бюджету міноборони в 2017 році просто не встигли витратити, або спеціально затягнули фінансування! Який ще трастовий фонд потрібен? Потрібно розстріляти начгенштаба міністра оборони та х керівника рошена які не вміють командувати під час війни і не вміють розпоряджатись вже виділеними грошима!
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апрель 2018
За пожар на складах минобороны в Калиновке в сентябре 2017 года к ответственности привлечены десять человек. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает BBC News Украина.
"Это должна сказать прокуратура (кто конкретно виноват в пожаре - ред.), решения суда пока нет. По расследованию Минобороны, к ответственности привлечены более десяти человек", - заявил Полторак.
По его словам, всего за пожары на разных военных складах к ответственности привлекли более 40 человек. Из них 80% - это старшие офицеры, генералы, полковники. Кого-то из генералов даже уволили.
Министр заметил, что после каждого такого происшествия на место направляли группу инспекции из Военной службы правопорядка.
После Калиновки все склады, базы и арсеналы сразу перевели на усиленную охрану, построили хранилища для боеприпасов. На эти цели только в текущем году предусмотрено 500 млн грн. - Полторак

Прошло полгода, после отчёта Полторака об успешно проделанной работе на всех артскладах..
Результат сейчас налицо...
Все эти порошенковские падлы это одно воровское и брехливое дерьмо...
Врут постоянно, ежечасно, ежеминутно... Врут, врут, врут от начала и до конца.
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Потужне рішення сивочолого гетьмана.. і як завжди - зіграв на випередження..
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Климкинд падлюка затягивал переговоры с НАТО Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов - Цензор.НЕТ 1427 Дал спаситель ему прочухан. Теперь не забалует Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов - Цензор.НЕТ 6360
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Не бухай больше! Алкоголь это яд особенно вас мокшанский алкоголь! Да ищё и от товарища майора получишь люлей!
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Нет в честь князя который вам, мокше цивилизацию принес. А то выли с волками на болотах!
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Князь Владімір? Та ти здурів, кацапе?! Нашого київського князя зовуть Володимир! Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов - Цензор.НЕТ 1940
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В паспорте у меня так и написано Володимир. Мокша тут вопрос не в том как меня назвали а в том что ты набухался и проспал свою смену. Товарищ майор будет недоволен и ты получишь физическое замечание вонючими портянками по лицу!
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Я шось не дуже розумію якою ти говіркою мекаєш? Козиною? А людську мову знаєш?
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Знаю. А ты где соловьиную учил? Чет у тебя Тамбовский акцент? Русская челюсть нормально украинску выучить не позволяет?
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Финансирование в трастовые фонды - эт всегда пжалуста

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Во!!!
Уже кто-то руки потерает - бабла накосят!
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Молодец. Петр Алексеевич настоящий президент!
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У него склероз?
Диабетик уже давал эти указания после 5 пожара!
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а то він не знав що війна йде і до всього потрібно бути готовим
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У Гриценка такого б не було.

Він би давно все розпродав.
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Еще есть вопросы?
Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов - Цензор.НЕТ 7251
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есть... Значит рошеновское гавно не способно ни на что, ни защитить безопасность граждан, склады, итд... от рашистских дрг на территории Украины.
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Вот думаю: после всех этих фейерверков на артскладах кто-то еще жалеет о нашем третьем в мире ядерным арсенале? Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов - Цензор.НЕТ 4053
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У ядерного оружия совсем другой принцип срабатывания, чем у обычных боеприпасов. Да и кацапы не рискнули бы устраивать диверсии на ядерных объектах. Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов - Цензор.НЕТ 5671
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насчет кацапов я не уверен. Затопили ведь шахту Юность Комсомольская. А грунтовые воды к ним в Ростов текут!
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За украинскими ядерными арсеналами , если бы их Чучма не просрал можно было быть как за каменой стеной.
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особенново главе с такой "элитой " типа парашенка , пашинского, ахметова , ляшка или бойка.
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Такое как гибридное все может просрать ради своего кармана. Но ЯО заставило бы США и запад гораздо более внимательно относиться к Украине.
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день сурка, петрушка опять что-то там наказал
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Опять попил. Через год можно было бы ему припомнить это поручение при взрыве очередного склада,но...взрыва не будет так как пэця не будет главнокомандующим.
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пеця діжурно висрався і побіг далі свої маланські дєла утрясать...
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Разграбили и ещё профинансировать это.
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Какой у нас президент,как тока,так и сразу..
Надо его короновать на гетьманство,нет лучше сразу в императоры..
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Так в этом году только около 47% освоили из уже выделенных....Пэтя, некому делать эти работы, ты это понимаешь ? Так потужно выдавил украинцев из страны, что кроме хлеборобов и не осталось никого....ну не орлы ж Авакова пойдут хранилища строить за 5-10 тысяч
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Ну гибридный пахан наверное как то забыл, что он Верховный главнокомандующий. Если ранше склады взрывались раз несколько лет , то теперь несколько раз за год. Потужна реформа говоришь ????
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при Юльке несколько раз в год склады взывались
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А нагадай мені коли Юлька була президентом, бо я щось забув.
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Лучше перевезите , остатки боеприпасов , на склады рошен
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не, лучше в маеток в Козин, там, где церковь.
Так надежней будет.
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"...по созданию и реализации специального трастового фонда..." этот трастовый фонд, как и все созданные порошенко, будет слепой?
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Ми-Держава Україна , за " допомогою" цього "реформатора" , вже перетворилися у цілковитий СЛІПИЙ ТРАСТ- товариство сліпих та глухих. Ми дозволили цім "інвалідам "по зору і слуху" нами керувати. Безвідповідальне кодло...
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Какое своевременное поручение! Блестяще ПОП, что следующее взлитит на воздух?
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Конечно лучше поздно, чем никогда........,
НО почему подобная "бурная деятельность" проявляется, когда очередной жаренный петух клюёт в одно место.......
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Wings of Phoenix‏ @wings_phoenix 9 год.9 годин тому

Сегодня в двух лагерях радость и веселье - у нашего врага в России и у наших врагов в стане зрадофилов. Они будут искренне радоваться. И первые и вторые будут радоваться одному - получилось.
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Это стране надо было понести миллиардные убытки, чтобы мальдивский командующий это заметил.
Из-за трастов, оффшоров и бизнеса "с торговыми партнерами" Пете некогда было заниматься оборонкой. Разве что, иногда приглашали на открытия чего-то, давали в руки ножницы и показывали какую ленточку надо перерезать. А потом, выполнив миссию открывальщика, назад и опять стричь бабло. Пока время еще есть...
Обратите внимание, Петю за границей уже нигде не приглашают...
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если б штатах или в другой любой стране альянса при власти были украинские барыги ,они за деньги куйла ровно также бы взорвали все склады и арсеналы...
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так после Калиновки вроде уже поручал.....и вот опять
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"Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал Петр Порошенко.


Оказывается из за отсутствия трастового фонда у нас пять лет склады нормально не охранялись.
Во как пацаны...
Теперь будут крутить на бабки западных парньоров. Даже на взрывах складов деньги не забывают оттяпать.
Это какой то лютый писец.
Источник: https://censor.net.ua/n3090491
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Понабирал на ключевые командные посты верных жополизов и теперь вся страна пожинает плоды петитной потужной кадровой политики , кроме как маршировать на парадах и бюджет дерибанить не на что не способны
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та не торопитесь уже..
главное деньгу выделяйте...
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Хвате батьку торгувати, бо нема чим ворогу здачі давати.
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сколько денех петя загадает за томаса Украине? Порошенко доручив профінансувати програми із забезпечення периметру складів зберігання, будівництва сховищ і перевезення боєприпасів - Цензор.НЕТ 5319
через прозоро будем покупать ? по честному?))
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А что ж он мог ещё "поручить", кроме как "профинансировать"...
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"...нам в наследство с советских времен досталась большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что оборонительные министры и коммерсанты 90-х и "нулевых" не успели их распродать." - довольно странно слышать это от Президента после сегодняшнего пожара. Насколько я понимаю, все, что не продано при прошлых министрах и Президентах, горит и взрывается при нынешних.
Страна в надежных руках...
Порошенко доручив профінансувати програми із забезпечення периметру складів зберігання, будівництва сховищ і перевезення боєприпасів - Цензор.НЕТ 8915
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"Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов" - враг народа Янукович поджёг два склада. Миротворец Порошенко поджёг четыре склада.
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какие же беспринципные, брехливые ничтожества управляют страной
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ключевое слово - профинансировать
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Вот пиздохол опять про зраду запел.Лучше бы пел про некомпетентность и халатность высшего военного руководства во главе с главнокомандующим.А то такое впечатление,что гланокомандующему стратегические военные склады пох...р,его больше ленточки и дороги интересуют.Гройсман пусть дорогами занимается-это его обязанность.Конституцию надо знать порохобот.
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Так після попередніх рейдів "російських диверсантів" вже фінансували. Що, вже розікрали? Може пошукати тих диверсантів на Банковій.
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У главного вертухая это уже 5-й случай!!! Для таких "полководцев" в условиях войны только 2 выхода: или ставят к стенке, или дают пистолет с одним патроном.
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Порошенко доручив профінансувати програми із забезпечення периметру складів зберігання, будівництва сховищ і перевезення боєприпасів - Цензор.НЕТ 80
Мапа України Лонгина Цегельського «Русь - Україна, а Московщина - Росія: історично-політична розвідка: з картою України», виданої в в Царгороді в 1916 році.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов
 
 
 
 
 
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