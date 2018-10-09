 Порошенко поручил профинансировать программы по обеспечению периметра складов хранения, строительству хранилищ и перевозке боеприпасов

"Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталась большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что оборонительные министры и коммерсанты 90-х и "нулевых" не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал бы стандартам НАТО", - цитирует Цензор.НЕТ слова президента со ссылкой на его пресс-службу.
Президент выразил надежду, что в ближайшее время соответствующие программы будут реализованы. "Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал Петр Порошенко.
Президент отметил, что за этот год удалось кое-что сделать, в частности применение для охраны важнейших объектов боевых подразделений.
"Я бы очень просил, чтобы мы обеспечили финансирование в полном объеме по программе защиты складов хранения боеприпасов. Да, этого недостаточно, но мы можем этого года выполнить в полном объеме каждое финансирование - и по обеспечению периметра, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов", - обратился глава государства к Секретарю СНБО Александра Турчинову.
Президент сообщил, что собирается посетить один из объектов строительства хранилищ и лично проверить, как ведутся работы. По его словам, эта поездка планировалась ранее и не связана с чрезвычайной ситуацией на военном складе под Ичней Черниговской области. "И желательно, чтобы мне доложили, где хоть одна копейка задерживается по финансированию, где хоть один подрядчик срывает сроки, где хоть до кого-то есть какие-либо претензии по качеству. Темпы, которые сейчас, являются крайне неудовлетворительными", - подчеркнул президент.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
За пожар на складах минобороны в Калиновке в сентябре 2017 года к ответственности привлечены десять человек. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает BBC News Украина.
"Это должна сказать прокуратура (кто конкретно виноват в пожаре - ред.), решения суда пока нет. По расследованию Минобороны, к ответственности привлечены более десяти человек", - заявил Полторак.
По его словам, всего за пожары на разных военных складах к ответственности привлекли более 40 человек. Из них 80% - это старшие офицеры, генералы, полковники. Кого-то из генералов даже уволили.
Министр заметил, что после каждого такого происшествия на место направляли группу инспекции из Военной службы правопорядка.
После Калиновки все склады, базы и арсеналы сразу перевели на усиленную охрану, построили хранилища для боеприпасов. На эти цели только в текущем году предусмотрено 500 млн грн. - Полторак
Прошло полгода, после отчёта Полторака об успешно проделанной работе на всех артскладах..
Результат сейчас налицо...
Все эти порошенковские падлы это одно воровское и брехливое дерьмо...
Врут постоянно, ежечасно, ежеминутно... Врут, врут, врут от начала и до конца.
Уже кто-то руки потерает - бабла накосят!
Диабетик уже давал эти указания после 5 пожара!
Він би давно все розпродав.
Надо его короновать на гетьманство,нет лучше сразу в императоры..
Так надежней будет.
НО почему подобная "бурная деятельность" проявляется, когда очередной жаренный петух клюёт в одно место.......
Сегодня в двух лагерях радость и веселье - у нашего врага в России и у наших врагов в стане зрадофилов. Они будут искренне радоваться. И первые и вторые будут радоваться одному - получилось.
Из-за трастов, оффшоров и бизнеса "с торговыми партнерами" Пете некогда было заниматься оборонкой. Разве что, иногда приглашали на открытия чего-то, давали в руки ножницы и показывали какую ленточку надо перерезать. А потом, выполнив миссию открывальщика, назад и опять стричь бабло. Пока время еще есть...
Обратите внимание, Петю за границей уже нигде не приглашают...
Оказывается из за отсутствия трастового фонда у нас пять лет склады нормально не охранялись.
Во как пацаны...
Теперь будут крутить на бабки западных парньоров. Даже на взрывах складов деньги не забывают оттяпать.
Это какой то лютый писец.
Источник: https://censor.net.ua/n3090491
главное деньгу выделяйте...
через прозоро будем покупать ? по честному?))
Страна в надежных руках...
Мапа України Лонгина Цегельського «Русь - Україна, а Московщина - Росія: історично-політична розвідка: з картою України», виданої в в Царгороді в 1916 році.