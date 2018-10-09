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 Чиновник коммунального предприятия в Полтаве разоблачен на получении 15 тыс. грн взятки, - ГПУ

Прокуратурой Полтавской области разоблачен на взятке и.о. директора Полтавского областного коммунального производственно-коммерческого предприятия "Полтавапаливо".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "9 октября прокуратура Полтавской области совместно с сотрудниками УЗЭ в Полтавской области разоблачила на неправомерной выгоде исполняющего обязанности директора Полтавского областного коммунального производственно-коммерческого предприятия "Полтавапаливо".

Чиновник требовал и получил от частного предпринимателя 15 000 гривен за предоставление в аренду складских помещений.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о уведомление о подозрении правонарушителю и избрании меры пресечения последнему".

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Источник: https://censor.net.ua/n3090488
 
 
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В армии на складах сотни миллионов воруют, а потом там пожары устраивают и ничего. А тут какие то копейки взял и в тюрьму.
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Адвокаты развалят все в суде, а может и до суда не дойдет... "прокуратура... разоблачила в неправомерной выгоде" если так напишут в деле то это все, финал развала дела. Максимум могут подозревать, разоблачать дело суда, то есть это уже превышение власти, ну и поехало.
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Там не превышение. Там еще с "папирами" работы. Этого сольют. Он расскажет. Воно вже пишеть. Чиновник коммунального предприятия в Полтаве разоблачен на получении 15 тыс. грн взятки, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7025
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник коммунального предприятия в Полтаве разоблачен на получении 15 тыс. грн взятки, - ГПУ
 
 
 
 
 
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