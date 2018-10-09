 Чиновник коммунального предприятия в Полтаве разоблачен на получении 15 тыс. грн взятки, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "9 октября прокуратура Полтавской области совместно с сотрудниками УЗЭ в Полтавской области разоблачила на неправомерной выгоде исполняющего обязанности директора Полтавского областного коммунального производственно-коммерческого предприятия "Полтавапаливо".

Чиновник требовал и получил от частного предпринимателя 15 000 гривен за предоставление в аренду складских помещений.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о уведомление о подозрении правонарушителю и избрании меры пресечения последнему".

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