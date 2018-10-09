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Все про:Геращенко Ирина (1229) ПАСЕ (1211) Россия (70700) санкции (6993) Емец (180) Логвинский (89)

 Отмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею

Проект отправили на доработку в профильную комиссию. Украинские депутаты празднуют победу и отгоняют российских пропагандистов восклицаниями "Слава Украине!"

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании во вторник приняла решение не обсуждать доклад по полномочиям делегаций на текущей сессии и вернуть его в профильную комиссию. Об этом из Страсбурга сообщают украинские парламентарии – члены делегации Верховной Рады в ПА Совета Европы, передает Цензор.НЕТ.

"Россия сегодня никаких изменений в устав не получит. После очень острой дискуссии вопрос отправили обратно на комитет. Голосов за изменения устава в ПАСЕ нет! Рядовые делегаты с нами! Слава Украине!", - написал после голосования на своей странице в Facebook нардеп Леонид Емец.

Отмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею 01

Член украинской делегации Георгий Логвинский отмечает на своей странице в Facebook, что "доклад, который Россия хотела протолкнуть в ПАСЕ, снят с рассмотрения! Испугались ставить на голосование и отправили обратно в комитет". Также опубликовал фотографию, на которой запечатлено электронное табло с итогами голосования. "За" проголосовали 99 делегатов, "против" - 79, а "воздержались" 16 членов Ассамблеи.

Отмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею 02

Итог всеобщей радости подвела нардеп Ирина Геращенко. "Фантастический день в ПАСЕ. Выступления украинской делегации все же сломали ход дискуссии, и нам удалось завалить резолюцию, которая изменяла регламенты Ассамблеи и возвращала российскую делегацию", – пишет она.

Ирина Геращенко сообщает, что рассмотрение документа перенесли на январь. Она считает, что и в январе у него нет шансов быть принятым в ПАСЕ.

"В кулуарах на нас набросилась отвратительная российская пропагандистка. Мы отбивались гимном и "Слава Украине!". Такого громкого "Слава Украине" кулуары Страсбурга еще не слышали", - подытожила депутат.

Отмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею 03

Источник: https://censor.net.ua/n3090486
 
   
 Топ комментарии
 
Обычно "Цензор" качеством текста новости не балует, но в этот раз порадовал! Отмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею - Цензор.НЕТ 6947
Особенно живописно про "отбивались". Руссише пропагандонен низведены до уровня гнуса....
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Героям Слава! И Молодцы, по-настоящему сработали!
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)) хорошо шо гимна она с собой заранее прихватила.
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Героям Слава! И Молодцы, по-настоящему сработали!
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Обычно "Цензор" качеством текста новости не балует, но в этот раз порадовал! Отмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею - Цензор.НЕТ 6947
Особенно живописно про "отбивались". Руссише пропагандонен низведены до уровня гнуса....
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Жаль, что только в рашке никто не знает о случившимся в ПАСЕ! СМИ в России этого вообще сегодня не освещали!
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напевне вони обговорюють вибух на наших складах
і готують для вручення виконавцям чергове звання хероя роиси
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Ты издеваешься .? Кто ж там будет освещать про.б по всех параметрах . ??? Скасування санкцій не пройшло: в ПАРЄ відмовилися обговорювати документ, за яким делегація РФ могла би повернутися в Асамблею - Цензор.НЕТ 9726 .
Растиковое ТВ может дудеть только о пабьедах .
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Брать на себя вину за про.б украинского командования? Какой в этом смысл?
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Шо то я не понимаю , каким тут боком украинское командованние к ПАСЕ . ? Я правда немного выпимши Скасування санкцій не пройшло: в ПАРЄ відмовилися обговорювати документ, за яким делегація РФ могла би повернутися в Асамблею - Цензор.НЕТ 9810 .
Переведи на нормальный изык ..
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Чуть выше ветку читайте, начиная с комментария Ксении:

Скасування санкцій не пройшло: в ПАРЄ відмовилися обговорювати документ, за яким делегація РФ могла би повернутися в Асамблею - Цензор.НЕТ 5813 Ksenia VB

напевне вони обговорюють вибух на наших складах
і готують для вручення виконавцям чергове звання хероя роиси
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Ах он ты про что .!! Та я имел ввиду другое ,, ну да ладно . Каждый о своём . Скасування санкцій не пройшло: в ПАРЄ відмовилися обговорювати документ, за яким делегація РФ могла би повернутися в Асамблею - Цензор.НЕТ 4633 .
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однако,расклад 99 / 79 говорит о том, что есть пророссийские делегаты
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говорят немцы скурвились(
или кто то прогнал на наших арийских комрадов?Отмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею - Цензор.НЕТ 1997
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Ну хоть шо то хорошее сегодня.
Только диб-л Гончаренко на фото явно лишний!
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Як тепер реагують наші зрадоботи на цей факт?
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Є час повечеряти неспішно. А можливо й поснідати неквапливо.
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Не думал, что когда-нибудь напишу такое, но я впервые восхищен поведением и словами Гончаренко, который не только выдержал гоп-наскок московской хабалки Скобеевой и, не взирая на заплёванное ею лицо, поставил шалаву на место. ))
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В сессионном зале Ассамблее не нашлось достаточно голосов для поддержки изменений регламента.
Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, решила отложить решение вопроса изменений санкционных правил на следующий год. Об этом сообщает Европейская правда.
Для изменений санкционных правил нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов, но дебаты показали, что в зале нет достаточно голосов для изменения.
Отмечается, что неуспешное голосование означало бы, что резолюция "убита". Чтобы избежать этого, докладчик Петра де Суттер предложила прекратить дебаты.
"Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев. Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января", - пояснила она.
За предложение докладчика проголосовали 99 депутатов, против 79, еще 16 воздержались.
Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех. Нет никакой победы.
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Я уявляю як вони ту російську шавку відганяли..
Дійсно гімн України має силу над ватою )))
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А с чего ему там быть "не таким себе", когда у нас самих десятки процентов тупой ваты, ноющей про один на рот и мышебратьев?
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Чего тогда жопоблок не набирает эти десятки процентов, а болтается в районе 10 процентов.
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Ещё месяца три назад счёт был наоборот. ! Жирик даже втихаря прикупил ящик "шампуни" ..
Не срослось . Пичалька . Скасування санкцій не пройшло: в ПАРЄ відмовилися обговорювати документ, за яким делегація РФ могла би повернутися в Асамблею - Цензор.НЕТ 7333 .
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Поразило одно - Скобеева и её стая еще хватает людей за ноги, но уже публично не заходится в лае на приличных людей, как в Минске... Вот, что значит обязательный набор прививок и наличие ветеринарной книжки для каждого въезжающего в Европу рашиста! )))
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эх, была надежда на вторую серию, ведь могли же на одну минуту запустить лишнехромосомов и опять под аплодисменты их выкинуть.
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Зарево.. Зарево над Страсбургом от разрыва кацапских пердачин)))
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Ну на этом кацапы вряд ли остановяться. Конечно, победа ПАСЕ прияна. Но практической пользы от не не так уж и много.
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бороться всгда есть смысл, даже за малую нажеду, что бы уничтожить мировое зло - Рашу.
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я знаю.
хотіла почути думку дона с. бо очевидно, що він не поділяє наших прагнень.
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Ответ для особо одаренных ниже гибридный.
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Я что это написал ? Только какой практический результат? Я лично его не вижу. Да отмена санкций в ПАСЕ мощный стимул снять санкции и далее. Вот только вопрос а что дали санкции Украине ? Гибридный мир, с поиощью которого Украина стоит на краю пропасти. Или перестали гинуть наши военые на Востоке? А про Коым вообще уже забыли. Напомню санкции ввели в июле 2014. А после этого был и Иловайск и ДАП и Дебальцево. Что санкции привели к остановке строительства СП 2?
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практический резулльта в диполматии, которую судя по всему тебе непонять.
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Про заумные фразы я много раз слышал. Только куда делся Мий мырный план, полмтико-дипломатическое освобождение, мифические миротворцы? А в это время Украина на грани дефолта, треть трудоспособного населения ищет счастья на чужбине, тарифный геноцид .
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а... ты вот про что. Тогда добавь креатива, Липецкая фабрика плохо озвучена.
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Особо одаренным поясняю, что Липецкая фабрика позволили кацапам провести ЧМ 2018 по футболу. Простым способам Кацапы ее показали перед ЧМ по всем спутниковым каналам с особым акцентом, что она принадлежит Президенту Украины. А у европейцев как то в голове не укладывается , что у главы государства может быть бизнес в стране агрессоре.
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Ну ты даешь... Если бы кацапстану удалось протащить свои предложения, то ПАСЕ можно было бы смело закрывать. Она бы превратилась в такую же пустышку, как ООН, которая может только выражать обеспокоенность. Не хило, да? Плохо, что вопрос не снят с повестки дня, а отправлен на доработку. То есть расслабиться не получится - в январе второй раунд.
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А что ПАСЕ не такая же пустышка как ООН ????
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Те, що ти не бачиш не означає відсутності результата. Питання було в поверненні росії в ПАРЄ, яке вирішенона користь України. Це результат.
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А что дает этот результат???? Поехать покрасоваться на украинские деньги этой проститутке Геращенко ?
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А что она есть сейчас ???? Качество армии определяется в борьбе с другой армией. А т.н. народная милиция т.н.ДЛНР это все таки и организованное, но бандформирование, а не армия.
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Молодцы ребята, нужно тарвить паРашу как бешеную собаку, со всех сторон обладывать флажками пока не сдохнет от голода или злобы.
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нужно тарвить паРашу как бешеную собаку, со всех сторон обкладывать флажками пока не сдохнет от голода или злобы. Скасування санкцій не пройшло: в ПАРЄ відмовилися обговорювати документ, за яким делегація РФ могла би повернутися в Асамблею - Цензор.НЕТ 5905
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Хорошо. Я тока одно хочу спросить: а если бы было наоборот, тогда шо? Ну кацы бы вернулись в какую-то параллельную мне реальность. То есть, в какое-то ПАСЕ. Честно- мне насрать. Вот то, что в моем дворе, снова, второй день джипак ОБСЕ, по утрам, снова забирает какого-то своего деятеля, от одной нашей тёти, довольно, кстати- симпатичной- мне вовсе не насрать... Пусть так и будет.
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тебя послушать, так и санкции для Раши полезны.
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Меня послушать, так я повторю: мне плевать/насрать на это деяние. Санкции- тоже самое. Я- не вижу результата. Никакого. То есть: абсолютно никакого. Можэ в Киеве кто-то видит? Ну, значит у вас офтальмологи покруче, чем у нас. А у нас сегодня- ни единого раза скорые не провыли! Вот ЭТО я понимаю. А вот вчера- дважды. И ЭТО- я тоже понимаю.
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на все плевапть и срать это очень по-русски.
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Свободен, детка, это тебе могу повторить, не только, по-русски. Более- ни единого ответа тебе. Пейши, шо хошь. Мне- плевать/насрать.
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гадить и плевать у тебя лучше получается
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ине кажется что в Украине реально этнических русских больше чем в педерации
найди на тарелке любой русканвл смесь мордвы с монголоидами скабеева со своим уёбком сужем гамасеком которыми жидовня погоняет типа хинштейнов и тот пидор типа писатель прилепин нида пархатая
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Скопипащу свой ответ выше, чтоб 100 раз не писать:
Если бы кацапстану удалось протащить свои предложения, то ПАСЕ можно было бы смело закрывать. Она бы превратилась в такую же пустышку, как ООН, которая может только выражать обеспокоенность. Не хило, да? А ты говоришь - плевать... Скасування санкцій не пройшло: в ПАРЄ відмовилися обговорювати документ, за яким делегація РФ могла би повернутися в Асамблею - Цензор.НЕТ 5207
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Я вам не верю. Имею право. Речь шла о попытке возвращения в ПАСЕ. Не более и не менее. Это- факт. Чтобы там было потом... это- никто из нас не знает. Вы- в первую очередь- без всякого понятия. Я- тоже. Причина: вы- не Ванга. Я- не Нострадамус. На этом- всё.
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Андрюшенька, у этой тёти есть то, чего нет у тебя, не завидуй
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ПЕ-РЕ-МО-ГА!!!!!!
Под такую новость еще можно пару складов с боеприпасами просрать.
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Добра справа зроблена.
Одне погано - це ще не остаточна перемога, у січні нова битва.
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Уффф... слава Богу. Скасування санкцій не пройшло: в ПАРЄ відмовилися обговорювати документ, за яким делегація РФ могла би повернутися в Асамблею - Цензор.НЕТ 1440 А то кацапстан нешутошные мутки затевал. Будем надеяться, что и в январе все будет в ажуре. Гончаренко удивил. Поумнел? Игра на публику?
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Как рашку чмырят на высоких форумах, как выгоняют их самодовольных послов маленькие страны, как их не впускают в пасе - эту музыку можно слушать вечно. Как и
Слава Україні!
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жаль только заслуги Украины в этом с гулькин хуй
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В сессионном зале Ассамблее не нашлось достаточно голосов для поддержки изменений регламента.
Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, решила отложить решение вопроса изменений санкционных правил на следующий год. Об этом сообщает Европейская правда.
Для изменений санкционных правил нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов, но дебаты показали, что в зале нет достаточно голосов для изменения.
Отмечается, что неуспешное голосование означало бы, что резолюция "убита". Чтобы избежать этого, докладчик Петра де Суттер предложила прекратить дебаты.
"Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев. Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января", - пояснила она.
За предложение докладчика проголосовали 99 депутатов, против 79, еще 16 воздержались.
Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех.
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Украинская делегация зачмырила журнашлюшку Скабееву. Это не передать словами! Это надо видеть. Скабеев (Попов) в студии параша1 сейчас серет кирпичами.
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Надеюсь, не переиграют. Немцы разочаровывают все больше и больше.
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Дело в том, что по сути, Меркель оплачивает пукину войну в Украине, кроме нефти и газа у ботоксного ничего нет, промышленность на нуле, а это очень неустойчивое положение
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по сути мы тожке покупаем нефть и газ в Раше, это ничего не значит. СССР успешно загнулся торгуя этим сырьем.
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Я понимаю победа,это когда поставлена точка и к этому вопросу больше не будут возвращаться,а тут сдвинули сроки..перенесли на январь..
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два раза в год происходит такая процудура, как продление санкций. Европейцы хотят нам больше праздников сделать.
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Победу над США и сроки начала улучшения жизни советских людей переносили на полгода 200 раз.
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Брависсимо!!! Великолепная работа! Так держать!
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Цю новину потрібно подавати жирним шрифтом, шановний Цензор!
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Победа. Как долго ПАСЕ сможет продержаться без денег РФ (30%)? Это без малого 50 млн зелени. Кто, кроме РФ, компенсирует эту сумму? Что на это скажут победители?
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Мордва, твоя мордва говорит о 11 млн. Ты и тут врёшь.
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неужели Европа и ПАСЕ не может себя обеспечить? Население Расеи 120 млн., а Европы -650 млн. неужели Европа и ее ВВП беднее Рашки и у них нет денег на ПАСЕ?
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Мордва называет приветствие «Слава Украине» фашистским.
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при этом они носят символы фашиста Власова.
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Новина як може зрадогнидам затьмарити їхній екстаз з приводу вибухів на військових складах..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею
 
 
 
 
 
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