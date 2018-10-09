 Отмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании во вторник приняла решение не обсуждать доклад по полномочиям делегаций на текущей сессии и вернуть его в профильную комиссию. Об этом из Страсбурга сообщают украинские парламентарии – члены делегации Верховной Рады в ПА Совета Европы, передает Цензор.НЕТ.

"Россия сегодня никаких изменений в устав не получит. После очень острой дискуссии вопрос отправили обратно на комитет. Голосов за изменения устава в ПАСЕ нет! Рядовые делегаты с нами! Слава Украине!", - написал после голосования на своей странице в Facebook нардеп Леонид Емец.

Член украинской делегации Георгий Логвинский отмечает на своей странице в Facebook, что "доклад, который Россия хотела протолкнуть в ПАСЕ, снят с рассмотрения! Испугались ставить на голосование и отправили обратно в комитет". Также опубликовал фотографию, на которой запечатлено электронное табло с итогами голосования. "За" проголосовали 99 делегатов, "против" - 79, а "воздержались" 16 членов Ассамблеи.

Итог всеобщей радости подвела нардеп Ирина Геращенко. "Фантастический день в ПАСЕ. Выступления украинской делегации все же сломали ход дискуссии, и нам удалось завалить резолюцию, которая изменяла регламенты Ассамблеи и возвращала российскую делегацию", – пишет она.

Ирина Геращенко сообщает, что рассмотрение документа перенесли на январь. Она считает, что и в январе у него нет шансов быть принятым в ПАСЕ.

"В кулуарах на нас набросилась отвратительная российская пропагандистка. Мы отбивались гимном и "Слава Украине!". Такого громкого "Слава Украине" кулуары Страсбурга еще не слышали", - подытожила депутат.