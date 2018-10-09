 Отмена санкций не прошла: в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании во вторник приняла решение не обсуждать доклад по полномочиям делегаций на текущей сессии и вернуть его в профильную комиссию. Об этом из Страсбурга сообщают украинские парламентарии – члены делегации Верховной Рады в ПА Совета Европы, передает Цензор.НЕТ.
"Россия сегодня никаких изменений в устав не получит. После очень острой дискуссии вопрос отправили обратно на комитет. Голосов за изменения устава в ПАСЕ нет! Рядовые делегаты с нами! Слава Украине!", - написал после голосования на своей странице в Facebook нардеп Леонид Емец.
Член украинской делегации Георгий Логвинский отмечает на своей странице в Facebook, что "доклад, который Россия хотела протолкнуть в ПАСЕ, снят с рассмотрения! Испугались ставить на голосование и отправили обратно в комитет". Также опубликовал фотографию, на которой запечатлено электронное табло с итогами голосования. "За" проголосовали 99 делегатов, "против" - 79, а "воздержались" 16 членов Ассамблеи.
Итог всеобщей радости подвела нардеп Ирина Геращенко. "Фантастический день в ПАСЕ. Выступления украинской делегации все же сломали ход дискуссии, и нам удалось завалить резолюцию, которая изменяла регламенты Ассамблеи и возвращала российскую делегацию", – пишет она.
Ирина Геращенко сообщает, что рассмотрение документа перенесли на январь. Она считает, что и в январе у него нет шансов быть принятым в ПАСЕ.
"В кулуарах на нас набросилась отвратительная российская пропагандистка. Мы отбивались гимном и "Слава Украине!". Такого громкого "Слава Украине" кулуары Страсбурга еще не слышали", - подытожила депутат.
Слава Украине!
Особенно живописно про "отбивались". Руссише пропагандонен низведены до уровня гнуса....
і готують для вручення виконавцям чергове звання хероя роиси
Растиковое ТВ может дудеть только о пабьедах .
Переведи на нормальный изык ..
Ksenia VB
напевне вони обговорюють вибух на наших складах
і готують для вручення виконавцям чергове звання хероя роиси
или кто то прогнал на наших арийских комрадов?
Только диб-л Гончаренко на фото явно лишний!
Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, решила отложить решение вопроса изменений санкционных правил на следующий год. Об этом сообщает Европейская правда.
Для изменений санкционных правил нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов, но дебаты показали, что в зале нет достаточно голосов для изменения.
Отмечается, что неуспешное голосование означало бы, что резолюция "убита". Чтобы избежать этого, докладчик Петра де Суттер предложила прекратить дебаты.
"Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев. Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января", - пояснила она.
За предложение докладчика проголосовали 99 депутатов, против 79, еще 16 воздержались.
Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех. Нет никакой победы.
Дійсно гімн України має силу над ватою )))
Не срослось . Пичалька . .
хотіла почути думку дона с. бо очевидно, що він не поділяє наших прагнень.
найди на тарелке любой русканвл смесь мордвы с монголоидами скабеева со своим уёбком сужем гамасеком которыми жидовня погоняет типа хинштейнов и тот пидор типа писатель прилепин нида пархатая
Если бы кацапстану удалось протащить свои предложения, то ПАСЕ можно было бы смело закрывать. Она бы превратилась в такую же пустышку, как ООН, которая может только выражать обеспокоенность. Не хило, да? А ты говоришь - плевать...
Под такую новость еще можно пару складов с боеприпасами просрать.
Одне погано - це ще не остаточна перемога, у січні нова битва.
Слава Україні!
Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, решила отложить решение вопроса изменений санкционных правил на следующий год. Об этом сообщает Европейская правда.
Для изменений санкционных правил нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов, но дебаты показали, что в зале нет достаточно голосов для изменения.
Отмечается, что неуспешное голосование означало бы, что резолюция "убита". Чтобы избежать этого, докладчик Петра де Суттер предложила прекратить дебаты.
"Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев. Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января", - пояснила она.
За предложение докладчика проголосовали 99 депутатов, против 79, еще 16 воздержались.
Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех.