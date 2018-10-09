 Днем 9 октября на Донбассе ранен воин ВСУ, враг 16 раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

"Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).
Враг обстреливал позиции ОС в районе Станицы Луганской, Золотого, Луганского, Новолуганского, Железного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Гнутово, Водяного и Лебединского.
"Утром оккупанты из артиллерии 122-го калибра обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Водяное. В течение дня огневое воздействие из минометов калибра 120 мм враг осуществлял по защитникам Луганского, Гнутово и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Луганского и Новолуганского. По защитникам Золотого противник открывал огонь противотанковыми управляемыми ракетами", - уточняется в сводке.
Также сообщается, что в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Напомним, за прошедшие сутки враг 36 раз атаковал позиции ВСУ, ранены трое украинских воинов, уничтожены пять оккупантов.
одужуй, козаче, як найшвидше!
и чего это наш гарант затихарился
в свете сегодняшних событий
наверное томаса в константинополе ждёт
решил без него не возвращаться
P.S. У российских орков за сегодня 5 200х, раненых 9, некоторые тяжело.