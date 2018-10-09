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 Днем 9 октября на Донбассе ранен воин ВСУ, враг 16 раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

Начиная с семи утра до шести часов вечера сегодня, 9 октября, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом семь раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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Враг обстреливал позиции ОС в районе Станицы Луганской, Золотого, Луганского, Новолуганского, Железного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Гнутово, Водяного и Лебединского.

"Утром оккупанты из артиллерии 122-го калибра обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Водяное. В течение дня огневое воздействие из минометов калибра 120 мм враг осуществлял по защитникам Луганского, Гнутово и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Луганского и Новолуганского. По защитникам Золотого противник открывал огонь противотанковыми управляемыми ракетами", - уточняется в сводке.

Также сообщается, что в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Днем 9 октября на Донбассе ранен воин ВСУ, враг 16 раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС 01

Напомним, за прошедшие сутки враг 36 раз атаковал позиции ВСУ, ранены трое украинских воинов, уничтожены пять оккупантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3090483
 
 
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спасибо, что живые!!!

одужуй, козаче, як найшвидше!
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СЗОТ
и чего это наш гарант затихарился
в свете сегодняшних событий
наверное томаса в константинополе ждёт
решил без него не возвращаться
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Береги бог наших защитников!
P.S. У российских орков за сегодня 5 200х, раненых 9, некоторые тяжело.
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Да... Эти уроды, за последнюю неделю как минимум, просто задолбали наших. Каждый вечер, а теперь и утро, под Мариком канонада не просто 82 и сапогов, а 120-122! Какие тут минские соглашения?!
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Как можно нарушить то, что эти ур-ды лугандонские и не начинали никогда?
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДнем 9 октября на Донбассе ранен воин ВСУ, враг 16 раз нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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