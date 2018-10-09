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Все про:ООН (2597) отставка (2305) США (14237)

 У США будет другой представитель в ООН: Никки Хейли уходит в отставку

О решении объявил Дональд Трамп. Свой пост чиновница покинет до конца года, кто ее заменит – пока неизвестно.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли покинет свой пост до конца года. Президент Дональд Трамп принял ее отставку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Трамп уточнил, что Хейли предупредила его о своем уходе полгода назад. Он выразил надежду, что после отдыха она вернется в Белый дом "в иной роли".

Причины отставки при этом никто не озвучил. Не сказал Трамп, и кто займет место Хейли в ООН. По словам президента США, у него есть несколько кандидатур на это кресло.

В сентябре New York Times опубликовало материал анонимного высокопоставленного чиновника администрации Трампа, пишет Associated Press. Его автор утверждал, что Хейли представляла в Белом доме "внутреннюю оппозицию" и входила в число представителей американской элиты, обсуждавших возможность отстранения Трампа от власти.

В ответ постпред США в ООН написала опровержение. Она заверила, что горда работать с Трампом и поддерживает большинство его решений, хоть и не все.

Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН в январе 2017 года. Она способствовала выходу страны из Совета ООН по правам человека, который называла "самым большим провалом организации". До этого Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090481
 
   
 Топ комментарии
 
Официальная причина озвучен не была,
но вот что говорила Хейли
"I proudly serve in this administration, and I enthusiastically support most of its decisions and the direction it is taking the country," Haley wrote.
"But I don't agree with the president on everything."
жаль...
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настоящую причину никто кроме Ники Хейли не знает,
официально опять же ничего сказано не было,
но то что мистер Президент не очень любит когда с ним не соглашаются,
а наоборот любит когда соглашаются всегда, везде и по многу раз,
то об етом даже последняя техасская лошадь знает... У США буде інший представник в ООН: Ніккі Хейлі йде у відставку - Цензор.НЕТ 7182
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В немецких новостях сказали, что были/есть деференцы между Никки, Болтон и Помпео (двух последних персон понимать как Трамп).........
Жаль......, на мой взгляд - она была на правильном месте........
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Официальная причина озвучен не была,
но вот что говорила Хейли
"I proudly serve in this administration, and I enthusiastically support most of its decisions and the direction it is taking the country," Haley wrote.
"But I don't agree with the president on everything."
жаль...
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Я так и подумал что из-за клоуна-Трампа...
подтвердилось...
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настоящую причину никто кроме Ники Хейли не знает,
официально опять же ничего сказано не было,
но то что мистер Президент не очень любит когда с ним не соглашаются,
а наоборот любит когда соглашаются всегда, везде и по многу раз,
то об етом даже последняя техасская лошадь знает...
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It is strange, Americans officials easy step down, unlike our faggots...them necessary kick in ass...
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В немецких новостях сказали, что были/есть деференцы между Никки, Болтон и Помпео (двух последних персон понимать как Трамп).........
Жаль......, на мой взгляд - она была на правильном месте........
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Трамп убирает всех кто слишком сильно критикует россию...как и Тиллерсона.
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Убогий, собирай свои вонючие кизяки для благоуханной статуи тухлого хуйла - они у вас вместо мрамора.
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Да не переживай ты так. Будет новый представитель у США, уж он то всем покажет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ США будет другой представитель в ООН: Никки Хейли уходит в отставку
 
 
 
 
 
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