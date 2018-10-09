 У США будет другой представитель в ООН: Никки Хейли уходит в отставку

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли покинет свой пост до конца года. Президент Дональд Трамп принял ее отставку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Трамп уточнил, что Хейли предупредила его о своем уходе полгода назад. Он выразил надежду, что после отдыха она вернется в Белый дом "в иной роли".
Причины отставки при этом никто не озвучил. Не сказал Трамп, и кто займет место Хейли в ООН. По словам президента США, у него есть несколько кандидатур на это кресло.
В сентябре New York Times опубликовало материал анонимного высокопоставленного чиновника администрации Трампа, пишет Associated Press. Его автор утверждал, что Хейли представляла в Белом доме "внутреннюю оппозицию" и входила в число представителей американской элиты, обсуждавших возможность отстранения Трампа от власти.
В ответ постпред США в ООН написала опровержение. Она заверила, что горда работать с Трампом и поддерживает большинство его решений, хоть и не все.
Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН в январе 2017 года. Она способствовала выходу страны из Совета ООН по правам человека, который называла "самым большим провалом организации". До этого Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины.
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но вот что говорила Хейли
"I proudly serve in this administration, and I enthusiastically support most of its decisions and the direction it is taking the country," Haley wrote.
"But I don't agree with the president on everything."
жаль...
подтвердилось...
официально опять же ничего сказано не было,
но то что мистер Президент не очень любит когда с ним не соглашаются,
а наоборот любит когда соглашаются всегда, везде и по многу раз,
то об етом даже последняя техасская лошадь знает...
Жаль......, на мой взгляд - она была на правильном месте........