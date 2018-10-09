 У США будет другой представитель в ООН: Никки Хейли уходит в отставку

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли покинет свой пост до конца года. Президент Дональд Трамп принял ее отставку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Трамп уточнил, что Хейли предупредила его о своем уходе полгода назад. Он выразил надежду, что после отдыха она вернется в Белый дом "в иной роли".

Причины отставки при этом никто не озвучил. Не сказал Трамп, и кто займет место Хейли в ООН. По словам президента США, у него есть несколько кандидатур на это кресло.

В сентябре New York Times опубликовало материал анонимного высокопоставленного чиновника администрации Трампа, пишет Associated Press. Его автор утверждал, что Хейли представляла в Белом доме "внутреннюю оппозицию" и входила в число представителей американской элиты, обсуждавших возможность отстранения Трампа от власти.

В ответ постпред США в ООН написала опровержение. Она заверила, что горда работать с Трампом и поддерживает большинство его решений, хоть и не все.

Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН в январе 2017 года. Она способствовала выходу страны из Совета ООН по правам человека, который называла "самым большим провалом организации". До этого Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины.

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