 Кличко открыл на Троещине парк, обустроенный на месте бывших зарослей и болота

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.





"Пока еще тепло, мы не прекращаем работы по обустройству столичных зеленых зон. И сегодня открываем первую очередь еще одного из запланированных на этот год - нового парка на Троещине, - сказал Кличко. - На месте вновь созданного парка раньше были заросли, поэтому перед началом работ здесь расчистили территорию, выровняли ландшафт, пересадили часть деревьев. И мы видим, какая здесь теперь красивая и комфортная зона отдыха. И как много людей приходят уже сюда ", - отметил мэр. Вторую очередь парка планируется открыть в следующем году.

Общая площадь нового парка достигнет 9,5 га. Сегодня презентовали обустроенную первую очередь на 2,3 га.

В новом парке установили современные скамейки, урны для мусора, энергосберегающее LED-освещения, навигационные указатели и оросительную систему. Осуществили озеленение территории. Также в зоне отдыха обустроили прогулочные дорожки из фибробетона и ФЭМ, велосипедные дорожки. Расчистили озеро и укрепили берег.

Есть в новой зоне отдыха и площадка для занятий спортом и беседка. А для малышей установили две детские площадки. Построили также домик садовника с туалетом и отремонтировали голубятню рядом с парком.

На открытие новой зоны отдыха пришло много местных жителей. А на каждой из локаций парка дети и подростки устроили танцевальный флеш-моб.

Стоимость капитального ремонта парка с водными объектами - 48 млн грн.

Всего в этом году на обновление парков и скверов, отметил Кличко, столичные власти выделили рекордную сумму - более 200 млн грн.

Напомним, в этом году в столице после капремонта ко Дню города открыли первую очередь обновленного парка "Владимирская горка" в центре города. Впоследствии - парк "Отрадный" в Соломенском районе, первую очередь парке "Победа" в Днепровском районе, сквер на Подоле возле кинотеатра "Жовтень" и вторую очередь парка "Наталка" на Оболони. Обустроили и первую очередь парка "Муромец" в Деснянском районе и установили в нем скульптуру Ильи Муромца. Обновили Сырецкий парк в Шевченковском районе столицы.