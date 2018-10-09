 Кличко открыл на Троещине парк, обустроенный на месте бывших зарослей и болота

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"Пока еще тепло, мы не прекращаем работы по обустройству столичных зеленых зон. И сегодня открываем первую очередь еще одного из запланированных на этот год - нового парка на Троещине, - сказал Кличко. - На месте вновь созданного парка раньше были заросли, поэтому перед началом работ здесь расчистили территорию, выровняли ландшафт, пересадили часть деревьев. И мы видим, какая здесь теперь красивая и комфортная зона отдыха. И как много людей приходят уже сюда ", - отметил мэр. Вторую очередь парка планируется открыть в следующем году.
Общая площадь нового парка достигнет 9,5 га. Сегодня презентовали обустроенную первую очередь на 2,3 га.
В новом парке установили современные скамейки, урны для мусора, энергосберегающее LED-освещения, навигационные указатели и оросительную систему. Осуществили озеленение территории. Также в зоне отдыха обустроили прогулочные дорожки из фибробетона и ФЭМ, велосипедные дорожки. Расчистили озеро и укрепили берег.
Есть в новой зоне отдыха и площадка для занятий спортом и беседка. А для малышей установили две детские площадки. Построили также домик садовника с туалетом и отремонтировали голубятню рядом с парком.
На открытие новой зоны отдыха пришло много местных жителей. А на каждой из локаций парка дети и подростки устроили танцевальный флеш-моб.
Стоимость капитального ремонта парка с водными объектами - 48 млн грн.
Всего в этом году на обновление парков и скверов, отметил Кличко, столичные власти выделили рекордную сумму - более 200 млн грн.
Напомним, в этом году в столице после капремонта ко Дню города открыли первую очередь обновленного парка "Владимирская горка" в центре города. Впоследствии - парк "Отрадный" в Соломенском районе, первую очередь парке "Победа" в Днепровском районе, сквер на Подоле возле кинотеатра "Жовтень" и вторую очередь парка "Наталка" на Оболони. Обустроили и первую очередь парка "Муромец" в Деснянском районе и установили в нем скульптуру Ильи Муромца. Обновили Сырецкий парк в Шевченковском районе столицы.
1,35 миллиарда фунтов (1,7 миллиарда долларов) Queensferry Crossing, самый длинный в мире мост в 2,7 км (2,7 км), соединяет столицу Эдинбург с северной частью Шотландии.
Королева описала все три «великолепные структуры», пересекающие реку Форт, построенные в три отдельных века, как «подвиги современной техники».
Різницю і масштаби подій відчуваєш?
На ахметовских долгах и на долгах Иванющенко за вагоны метро у нас украли минимум 5 млрд гривень - а он тут бросает быдлу в глаза квадратик на 50 соток засаженый травой как величайшее достижение мера .
В нем гуляю и плюю только в урны я,
Но ты, конечно, не поймешь, там, за печкою,
Потому ты - темнота некультурная.
К слову, конструкция чем-то неуловимо напоминает футуристический лапоть.
Воронеж завидует, Лабытнанги просто злится.
И гостинницы Россия тоже нет.
...
А болото хоть осушили? А то гуляешь такой в парке, и вдруг ЧАВ! - и...
или для отдыхающих тоже что-нибудь "нужденное" имеется?
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
Радует, что зашкварили этого хенерала наши хлопцы из УПА.
Эпично. Готовое имя для скрепного супергероя ))))))))))))
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То чувство, когда между камзолом Бальзака и пиджаком Маяковского вклинился заблёванный ватник Ватутина.