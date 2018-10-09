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 Киевские новости
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Все про:Киев (16592) Кличко (2584) парк (118)

 Кличко открыл на Троещине парк, обустроенный на месте бывших зарослей и болота

Мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Парк создали в Деснянском районе - вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Пока еще тепло, мы не прекращаем работы по обустройству столичных зеленых зон. И сегодня открываем первую очередь еще одного из запланированных на этот год - нового парка на Троещине, - сказал Кличко. - На месте вновь созданного парка раньше были заросли, поэтому перед началом работ здесь расчистили территорию, выровняли ландшафт, пересадили часть деревьев. И мы видим, какая здесь теперь красивая и комфортная зона отдыха. И как много людей приходят уже сюда ", - отметил мэр. Вторую очередь парка планируется открыть в следующем году.

Общая площадь нового парка достигнет 9,5 га. Сегодня презентовали обустроенную первую очередь на 2,3 га.

В новом парке установили современные скамейки, урны для мусора, энергосберегающее LED-освещения, навигационные указатели и оросительную систему. Осуществили озеленение территории. Также в зоне отдыха обустроили прогулочные дорожки из фибробетона и ФЭМ, велосипедные дорожки. Расчистили озеро и укрепили берег.

Есть в новой зоне отдыха и площадка для занятий спортом и беседка. А для малышей установили две детские площадки. Построили также домик садовника с туалетом и отремонтировали голубятню рядом с парком.

На открытие новой зоны отдыха пришло много местных жителей. А на каждой из локаций парка дети и подростки устроили танцевальный флеш-моб.

Стоимость капитального ремонта парка с водными объектами - 48 млн грн.

Всего в этом году на обновление парков и скверов, отметил Кличко, столичные власти выделили рекордную сумму - более 200 млн грн.

Напомним, в этом году в столице после капремонта ко Дню города открыли первую очередь обновленного парка "Владимирская горка" в центре города. Впоследствии - парк "Отрадный" в Соломенском районе, первую очередь парке "Победа" в Днепровском районе, сквер на Подоле возле кинотеатра "Жовтень" и вторую очередь парка "Наталка" на Оболони. Обустроили и первую очередь парка "Муромец" в Деснянском районе и установили в нем скульптуру Ильи Муромца. Обновили Сырецкий парк в Шевченковском районе столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3090476
 
   
 Топ комментарии
 
На его месте должен быть я, если бы не эти долбанные взрывы, - горестно подумал Офшорник, клацая ножницами
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Гори сука в аду .
На ахметовских долгах и на долгах Иванющенко за вагоны метро у нас украли минимум 5 млрд гривень - а он тут бросает быдлу в глаза квадратик на 50 соток засаженый травой как величайшее достижение мера .
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Сашко устроївся в другую хвірму
Кличко відкрив на Троєщині парк, облаштований на місці колишніх заростей і болота - Цензор.НЕТ 5540
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На его месте должен быть я, если бы не эти долбанные взрывы, - горестно подумал Офшорник, клацая ножницами
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Фотошоп творить дива! Спочатку було це. Кличко відкрив на Троєщині парк, облаштований на місці колишніх заростей і болота - Цензор.НЕТ 6914

Кличко відкрив на Троєщині парк, облаштований на місці колишніх заростей і болота - Цензор.НЕТ 1685
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Британская королева Елизавета официально открыла крупнейший инфраструктурный проект Шотландии в течение одного поколения - третьего моста через реку Форт.


1,35 миллиарда фунтов (1,7 миллиарда долларов) Queensferry Crossing, самый длинный в мире мост в 2,7 км (2,7 км), соединяет столицу Эдинбург с северной частью Шотландии.
Королева описала все три «великолепные структуры», пересекающие реку Форт, построенные в три отдельных века, как «подвиги современной техники».
Різницю і масштаби подій відчуваєш?
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Гори сука в аду .
На ахметовских долгах и на долгах Иванющенко за вагоны метро у нас украли минимум 5 млрд гривень - а он тут бросает быдлу в глаза квадратик на 50 соток засаженый травой как величайшее достижение мера .
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Тут стоит культурный парк по-над речкою,
В нем гуляю и плюю только в урны я,
Но ты, конечно, не поймешь, там, за печкою,
Потому ты - темнота некультурная.
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Іванющенко купував вагони метро для Київського метро ?
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Правильно было бы , конечно, пригласить местного допысувача сашка, он же троещинский соловей, У него шикарный баритон . Порадовал бы исполнением гимна, например. Кличко открыл на Троещине парк, обустроенный на месте бывших зарослей и болота - Цензор.НЕТ 7333
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Шось Сашка давно не видно. Чи опять перекрасился, как обычно?
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Пам'ятаєш? "Я - нє парахабот! Я - нє парахабот!"
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и собака кличко будет выть по ночам в этой бывшей трясине.
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И зачем нам видеть козломордое сооружение парка "зарядье"?
К слову, конструкция чем-то неуловимо напоминает футуристический лапоть.
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Видеть не обязательно. Но сравнить с тем что должно называться парком в современном понятии можно!
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Воронєж заздріть, Лабитнангі просто лютує.
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Вы видели на карте где Лабытнанги? Там не то что жить, там пролетать мимо на высоте 10.000 метров только с Великой Тоски можно!
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Ви не розумієте української мови? Перекладаю.
Воронеж завидует, Лабытнанги просто злится.
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Так я вроде в тему и ответил. У Воронежа все и так хорошо. Почему он должен завидовать? А с Лабытнангами так вообще все ясно! Там люди жить просто не должны! И нечего злиться!
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Але живуть, ще й Хуйла за це дякують, дякують за анексію Криму.
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Крытого парка нет.
И гостинницы Россия тоже нет.
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Для цього вам потрібно підняти пенсійний вік хоча б до 70 років.
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"...перед началом работ здесь расчистили территорию, выровняли ландшафт, пересадили часть деревьев".

...
А болото хоть осушили? А то гуляешь такой в парке, и вдруг ЧАВ! - и...
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а туалет есть только в домике садовника?
или для отдыхающих тоже что-нибудь "нужденное" имеется?
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Там озерцо есть. И подъезды в двух шагах. )
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И то верно. Зачем нам горячая вода, когда есть такой замечательный парк.
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»

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Нет уже *пр-та Ватутина* журналюшки
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Тем более фамилия Ватутин имеет отношение к вате Кличко відкрив на Троєщині парк, облаштований на місці колишніх заростей і болота - Цензор.НЕТ 8342
Радует, что зашкварили этого хенерала наши хлопцы из УПА.
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надо так чтоб улица Ватутина плавно переходила на Бандеровский проспект)
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Но бывает и похлеще. Помню, первая мысль была, что фамилия Ватаман - это шутка. Но оказалось, что действительно Ватаман.
Эпично. Готовое имя для скрепного супергероя ))))))))))))


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Кличко финансировал строительство или лично клал тротуарную плитку и высаживал сажанцы? Парк открыт на средства киевлян. Каждый житель столицы уплатив налоги внес свою маленькую лепту в благоустройство города. А Кличко здесь не при чем.
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А не лучше ли было эти деньги в недостроенный мост вложить?
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Парк создали в Деснянском районе - вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского.

...
То чувство, когда между камзолом Бальзака и пиджаком Маяковского вклинился заблёванный ватник Ватутина.

Кличко відкрив на Троєщині парк, облаштований на місці колишніх заростей і болота - Цензор.НЕТ 4041
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Вот парки это сейчас самое главное для бомжей-украинцев. Правильно, надо облагораживать места ночлега для бомжей.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко открыл на Троещине парк, обустроенный на месте бывших зарослей и болота
 
 
 
 
 
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