 "Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем

Об этом заявил сообщил в Twitter депутат от БПП Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Если фамилию этого депутата не готов назвать глава СБУ, это могу сделать я. Это член парламентской группы "Видродження" и правоохранительного комитета Виталий Барвиненко. Надеюсь, вслед за обвинением последует представление о снятии неприкосновенности", - написал Найем.
Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на Ukrainian week in London рассказал, что лидером так называемого "Бессарабского народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины.
У Захара, земля ему щебенкой, біла рожа тупого быка с рыбьими глазами без грамма интеллекта.
Гончаренко же, в шляпе-канотье, сошел бы за Бубу Касторского, "оригинального куплетиста".
У него интеллект на фасаде, пусть и капля, имеется, но все остальное - хитрожопость.
Так что, его бы просто били.
До сих пор!
Как говорят в народе, #бать-колотить!
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: виконавчий директор агропромислової асоціації «Укрнасіння сервіс», член ВО «Батьківщина».
2006 - березень 2007 - в Одеській міськраді й Одеській облдержадміністрації. Керівник фракції БЮТ в Одеській облраді (2006-2007). Голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина» (березень 2006-2010).
правда что ли?
пускай готовит чемодан бабосов
наем ссуко людям сделку сорвал(
Во время попытки Бессарабской республики было много арестовано людей, но Барвиненко устоял. Можно, конечно , сетовать на преславутую дупутатскую неприкосновенность, но что будет со страной дальше, если мы и дальше через сми будем намекать на сепаратизм? А не садить как положено
И после всего все это знают и молчали до сих пор?
Сколько секретов нас ждёт ещё впереди о нашем продажном политикуме . И очень надеюсь, что решений суда.
Бессарабская нр - ещё этого не хватало
лигархическаямафиозная система едина в своих чаяниях и с очень мощной способностью самосохранения. И если бы не боязнь наших мафиози полностью потерять лицо в глазах всего мира и в глазах своего народа они бы, наверное, уже давно слили Украину Рашенфюреру. Иначе как объяснить крайне наплевательское и циничное отношение к судьбе свобственного народа, как объяснить систему полнейшей безнаказанности высокого начальства за совершенные преступления, за их измену Родине, за попытки разделить Украину, за фантастический мегаграбёж страны некогда входившей в первую десятку развитых стран Европы.
Надейся
Источник: https://censor.net.ua/n3090475