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 Политика Украины
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Все про:Одесская область (1594) сепаратизм (11138) Найем (452) Грицак Василий (368)

 "Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем

Действующим депутатом Верховной Рады, который планировал в 2015 году взорвать в Одесской области мосты через Днестровский лиман и Днестр, а потом объявить о создании "Бессарабской народной республики", является член парламентской группы "Видродження" Виталий Барвиненко.

Об этом заявил сообщил в Twitter депутат от БПП Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

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"Если фамилию этого депутата не готов назвать глава СБУ, это могу сделать я. Это член парламентской группы "Видродження" и правоохранительного комитета Виталий Барвиненко. Надеюсь, вслед за обвинением последует представление о снятии неприкосновенности", - написал Найем.

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на Ukrainian week in London рассказал, что лидером так называемого "Бессарабского народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины.

Главой народной республики в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090475
 
   
 Топ комментарии
 
И не говори! Понабирают абы кого.... "Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем - Цензор.НЕТ 4656
"Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем - Цензор.НЕТ 11
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Еще один "ценный" кадр, воспитанный Юлей. "Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем - Цензор.НЕТ 2965
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Ну, пусть будет Барвиненко. Хотя, если по честному, то я бы не удивился если бы им оказался Гончаренко. Этот хамелеон великолепно способен менять окрас.
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"Відродження" це ж наче не "Батьківщина"
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Ну для объективности расскажи нам о "птенцах петровых" из регионов.
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Так, уже в феврале 2010 он был объявлен Юлией Тимошенко провокатором от Партии Регионов: Барвиненко вместо нее подал иск в Высший админсуд о не признании результатов выборов президента, на которых победителем стал Янукович. Тимошенко заявила, что подавать жалобу может только она или ее доверенное лицо. Не нужно долго думать, чтобы догадаться - задачей депутата-оборотня было проиграть суд и закрепить результат Януковича.
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Ну, пусть будет Барвиненко. Хотя, если по честному, то я бы не удивился если бы им оказался Гончаренко. Этот хамелеон великолепно способен менять окрас.
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Гончаренко таблом не вышел, а этот - вылитый Плотва.
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Ничего, зато Гончаренко- явно таблом вышел в Почившего В Бозе, чи в Черте- Захера. И это- не отнять!
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вот тут не согласен.
У Захара, земля ему щебенкой, біла рожа тупого быка с рыбьими глазами без грамма интеллекта.
Гончаренко же, в шляпе-канотье, сошел бы за Бубу Касторского, "оригинального куплетиста".
У него интеллект на фасаде, пусть и капля, имеется, но все остальное - хитрожопость.
Так что, его бы просто били.
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Зря. Есть таки много общего. Не шучу. Може Костусев и обидится. Но, что есть- то не отнять.
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Андрюх, скажу крамолу, Лешик еще президентом будет, мимикрия потрясающая.
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Друже... Я сегодня бухать не собирался. Если бы услышал это от кого угодно, тока не от тебя... То я бы с ним заспорил... и, и тоге- не бухал. А вот тебе- я верю безусловно... Ну. что ж, значит Люблин- верный выбор. Хотя- пичалька
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А я уже, по коньячку ударил, 15 деревьев спилил сегодня, сижу прощаюсь.
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Во, блин... Надо же. А я сегодня. впервые в жизни, посадил два куста сирени, какие-то 4 луковицы цветочные, какие-то желтые цветы, закупил ограду, для клумбы... Короче, я делал то, что никогда в жизни- не делал. А уж деревья пилить... Искренне сочувствую, бо как понял- ты же их и высаживал.
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Ну да, высаживал, ухаживал, лечил если надо. Я каждый год сажу и каждый год пилю, вот и выходит в год + - 15, теперь 5-6 кубов оставлю сушиться, 15 поменяю на 50 кубов буковых дров, это для 200 кв м дома на два года примерно.
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Ещё раз- честно- сочувствую. Искренне. Все мы имеем право на привязанности. И на печаль, если что-то не так... Я, один раз в жизни, лет 8 назад, 31 декабря... сам влил в ротик котенку- барбовала. Понимаешь, он был очень красивый, но агонизировал. А дети- сволочи! Они мне его принесли, на коврик, положили и позвонили... и- свалили. Я обещал совершенно любые деньги, 4-м ветеринарам Мариуполя. Все- отказались приехать и усыпить. А вот одна тетка- посоветовала... Барбовал. Не обманула. Он умер сразу. Я потом неделю бухал. Это был единственный год в моей жизни, когда я, за 3 часа до Нового Года- кого-то хоронил.
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"Его лицо было пропитано подлостью, как котлета салом" (с) В. Пелевин "S.N.U.F.F."
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еще и член правоохранительного комитета!
До сих пор!
Как говорят в народе, #бать-колотить!
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Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 до грудня 2012 від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (листопад 2007 - вересень 2010), член фракції Партії регіонів (з лютого 2011). Член Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (з грудня 2007).
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: виконавчий директор агропромислової асоціації «Укрнасіння сервіс», член ВО «Батьківщина».
2006 - березень 2007 - в Одеській міськраді й Одеській облдержадміністрації. Керівник фракції БЮТ в Одеській облраді (2006-2007). Голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина» (березень 2006-2010).
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Сижу рисую.)))) Наш политикум. Ничего удивительного.
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А чего его СБУ не забрала еще? Чего ждут? Коллаборант, предатель и еще депутат! Обалдеть.
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типа - кто в армии служил тот в цирке не смеется? или круглое тянуть а квадратное катать? глупость какая то.... какие погоны? хуйло из пиджаков (закончил универ а не высшую школу кгб) в службе авторитета не имел, и дослужился только до подполковника а потом портфель собчаку носил....много ему чести - пусть на этих аксельбантах повесится.....
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Так тогда ведь надо факты выкладывать. А Мустафа- похитрее будет. Ему- тока волну запустить. А о попытке взорвать мосты- это не просто обвинение. Это обвинение в диверсионной деятельности, госизмене. Мало? ну, пусть попробует. Я, честно говоря, это всё даже обсуждать не стану. Меня эти бесы- уже достали. Все.
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Правильно. Я просто заменил это- на диверсионную деятельность. Понимаете, в чем дело, это слово- терроризм, мне, как жителю Мариуполя- несколько приелось. Не шучу, я ведь ежедневно просматриваю сводки, о состоянии на передке, у нас. Так вот, я ничего общего с терроризмом- не вижу. А если быть до конца честным- то и не видел Вот Войну- вижу. И видел.
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И не забывайте путин стал кумиром российского и некоторого украинского ватного быдла не потому что умный и сильный. А потому что умеет безнаказанно врать и воровать так, как хотело бы врать и воровать само это быдло.
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Хромает у тебя логика .В Украине та же , все чиновники и президенты и премьеры и министры врут и безнаказанно воруют ,но кумиров нету .
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Народ другой. Другая политическая система. Другая структура экономики и особенно собственности. Другое информационное пространство. Ничего удивительного.
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О уже и фамилию озвучили. Господин Грицак, какие ваши действия? Арестовать Найема за поклеп?
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"Хотелку" "напальон" нажер чималеньку, і інтелект її не псує.
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А шо? Салідний мушчина у кастюмі, по глазам видно, шо за народ буде заботітса. )))
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если кто то кое где у нас порой честно жить не хочет (с)
пускай готовит чемодан бабосов
наем ссуко людям сделку сорвал(
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Все, фамилии названы, сейчас Барвиненко или подавать в суд на Наема или его надо садить.
Во время попытки Бессарабской республики было много арестовано людей, но Барвиненко устоял. Можно, конечно , сетовать на преславутую дупутатскую неприкосновенность, но что будет со страной дальше, если мы и дальше через сми будем намекать на сепаратизм? А не садить как положено
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А вот ЭТО их возглавляет. Вот ОНО в защиту парашных помоек высказывается 4 дня назад:
"Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем - Цензор.НЕТ 6201
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Что оно хотело сделать?
И после всего все это знают и молчали до сих пор?
Сколько секретов нас ждёт ещё впереди о нашем продажном политикуме . И очень надеюсь, что решений суда.
Бессарабская нр - ещё этого не хватало
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Я здесь об этом писал уже давно. "Зелёные человечки" летом 2015-го в районе Днестра-Турунчука шастали к нам из "ПМРы" как к себе домой. "Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем - Цензор.НЕТ 645
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Беда в том, что нашему народу для видимости супердемократии мафиози состряпали десятки партий и прикупили кучу наемных политиканов лапшанаушивешателей , а сама же олигархическая мафиозная система едина в своих чаяниях и с очень мощной способностью самосохранения. И если бы не боязнь наших мафиози полностью потерять лицо в глазах всего мира и в глазах своего народа они бы, наверное, уже давно слили Украину Рашенфюреру. Иначе как объяснить крайне наплевательское и циничное отношение к судьбе свобственного народа, как объяснить систему полнейшей безнаказанности высокого начальства за совершенные преступления, за их измену Родине, за попытки разделить Украину, за фантастический мегаграбёж страны некогда входившей в первую десятку развитых стран Европы.
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"Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем" - это правильно, значит свою работу выполняет СБУ, но почему совок Грицак набрало в рот воды и молчит по поводу своего зама Семочко, вора и фактически предателя, почти все члены его семьи имеют паспорта с курицей.
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и шо? он еще не сидит? еще и член комитета? ну вы молодцы..... грицак а шо слабо???
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Надеюсь, вслед за обвинением последует представление о снятии неприкосновенности", - написал Найем


Надейся "Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем - Цензор.НЕТ 734
Источник: https://censor.net.ua/n3090475
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Все про все знают уже давно и язык в жопу засунули. Да это чмо уже два года должно на нарах парится. А рядом с ним сидельцем должно быть то должностное чмо, которое знало и не посадило упыря.
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І ця сука ще жива ? Де правий сектор, Свобода чи СБУ?
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Ну и рожа кацапсквя у суки! Пока власть на ввсшем уровне будет крвшевать таких мразей-не будет мира в Украине!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем
 
 
 
 
 
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