 "Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем

Об этом заявил сообщил в Twitter депутат от БПП Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

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"Если фамилию этого депутата не готов назвать глава СБУ, это могу сделать я. Это член парламентской группы "Видродження" и правоохранительного комитета Виталий Барвиненко. Надеюсь, вслед за обвинением последует представление о снятии неприкосновенности", - написал Найем.

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на Ukrainian week in London рассказал, что лидером так называемого "Бессарабского народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины.