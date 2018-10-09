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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 По факту взрывов на складах под Ичней начато уголовное производство, - военная прокуратура

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко обнародовал информацию о том, что по факту взрывов на складах в Ичне начато уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Лысенко подчеркнул: "На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона.

В настоящее время продолжаются допросы часовых военизированной охраны ВСУ, которые осуществляли непосредственную охрану территории хранения боеприпасов и других свидетелей происшествия. Уточняются нанесенный ущерб. Интенсивность взрывов уменьшилась.

По фактам взрывов на арсенале военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Как отметил с места происшествия военный прокурор Центрального региона Украины, в ходе следствия также будут рассматриваться и другие версии.

По имеющейся информации, версию теракта следствие также не исключает. В частности, она также прорабатывается специалистами оперативных подразделений правоохранительных органов и Министерства обороны Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины, а именно расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090474
 
 
 Топ комментарии
 
Уборщице из ГШ пора начинать волноваться.
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генералитет готовит дырочки. в смысле под ордена по результатам расследования.
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Уборщице из ГШ пора начинать волноваться.
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та уборщица и дворник уже эмигрировали... оно им надо?
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Ну тада придется Емельяну по дружбе перевести в ГШ стрелочника с Укрзализныци.
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генералитет готовит дырочки. в смысле под ордена по результатам расследования.
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осень. у них время гона. нервно курят.
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т.е.. из под копыт... или от удара лбами.... могли полететь искры...
которые упав... на не скошенную траву... на площадке арсенала, где пирамидками
лежат на солнышке... уже нагретые боеприпасы....
(блин...талант пропадает... у меня столько версий для штаба)
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Со складов в Ичне успели вывезти 56,5 тысяч тонн боеприпасов. Надо было вывезти уже вполовину меньше, а остальное утилизировать, бо там хранилось много старого.
Комплексная программа строительства новых баз и арсеналов - больше 10 миллиардов гривен. В этом году выделено 500 миллионов. В следующем году планировали сократить до 400 миллионов. Удалось отстоять. Начали строить новую базу, строительство идет по графику и из 15 хранилищ уже готовы 4.
Периметр базы - 8 с лишним километров. Весной начали строить новые периметр охраны, окончание работ было запланировано на конец ноября.
Территория базы - 680 гектар. Помимо подразделений ВОХРа, в штат ввели батальон охраны из военнослужащих. Начали комплектование. Но стал вопрос с расселением, ведь жилищного фонда там практически нет.

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надеюсь турчинов своевременно отреагировал, уже надел свои походные темные очки, броник и выехал для фотосессии?
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Снова найдут очередных "стрелочников".........
Хотя бы раз по-взрослому наказали действительных(!!!) виновников........
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Подозрительный лось. Надо его спросить чей Крым.
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Это два замаскированных любителя шпили вили....
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Да вы что, серьезно? "Уже начато уголовное производство"? Неужели, уже даже "внесли в единый реестр досудебных расследований"? Ну, тогда считай - раскрыли )))
Стесняюсь спросить, а можно узнать когда будет "кончето" уголовное производство по уничтожению складов в Бахмуте, Новобогдановке, Лозовой, Сватово, Балаклее, Калиновке, что дали расследования и кто наказан за них???
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Может вы наглый раскачиватель лодок и зрадобот результаты расследования по Илловайску хотите?
Может еще и посадить виноватых в котле?
Уууууу вражина!
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"Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения Козла отпущения нашли( виноват солдат А Ф И Г Е Т Ь
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Пока генштаб не пересажают дела не будет.
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Как вариант - каждому по гранитному памятнику и салюту!
Вдовам - цветы, сиротам - мороженое!
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Баблом не пахнет-Матиос язык в опе..
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Начали следствие и никого не задержали и не подозревают,это что то новенькое.Видимо все бомжы разбежались на расстояние не мение 1000км,а ,,уважаемых,, людей никто даже подосревать для них страшно.
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ну шо, канєшна винуватий буде рядовий Петренко, першого року служби, який ніс караульну службу на вишці у брудних берцах )))
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интересное мнение
"Представьте, что генерал Муженко работает начальником службы безопасности корпорации Рошен, отвечая в том числе за противопожарную безопасность. За 4 года в пожарах сгорает 5 складов "Рошен" с конфетами. Остался бы Муженко при погонах?

В лучшем для него случае был бы уволен после второго пожара. С позором и без выходного пособия.
После третьего пожара у Петра Порошенко было бы прединфарктное состояние, а для обеспечения противопожарной безопасности он бы привлек лучших мировых специалистов.
После четвертого пожара и перенесенного инфаркта Петр Порошенко полностью перестроил бы свои склады - да так, что они не горели бы даже под напором напалма и геены огненной.
Пятого пожара в корпорации "Рошен" точно бы не было.

В Украине взрывается пять складов с боеприпасами, но наш великий спаситель и восстановитель армии так и не уволил ответственного за безопасность складов Виктора Муженко. То есть не сделал то, что в случае со своим имуществом сделал бы сразу.
Не свое - не жалко. Украина - не Рошен."
Дмитрий Суворов
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Треба нагально приймати закон про воєнній стан на локальних територіях. І наприклад, в радіусі 20 км від складів вводить такий стан, з комендантською годиною, перевірками, військовою поліцією і тд.
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О! Наконец-то грозный Матиос расчехлил свой тепловизор.
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Сейчас как глянет в тепловизор, как увидит НЛО в котором гуманоиды занимаются развратом с торнадовцами, попивая элитный алкоголь.
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Интересно к концу "правления" Пети хоть один склад уцелеет?
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А мне интересно чем армия будет отбиваться когда по просьбе гаранта оккупации путиннападет. Это умышленный подрыв обороноспособности Украины. И судя по тому, что это уже 5-й арсенал и никто не наказан, подрыв обороноспособности осуществляется с ведома и благословления говнокомандующего. Шоколадный свин на исходе своего царствования решил преподнести Украину хуйлу на блюдечке, нищей, разоренной, деморализованные и разоруженной.
Для ублюдочных порохоботов сразу поясню: в отличие от вашего пахана, я в курсе что хуйло давно напал.
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"вечером пресс-служба главы государства по итогам доклада силовых ведомств президенту сообщила, что, по данным СБУ, сейчас рассматриваются три версии причин происшествия.
"Основная из них - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов", - сказано в сообщении.
Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.
"Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", - сказал он."
ПОЛНОСТЬЮ И ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛИ ЭТОТ ОПЫТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ АТАКИ - шта? wtf? о, Боги!

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Пусть эти все уголовные дела Луценко свернёт в трубочку и засунет себе в сраку, дебил конченный, алкаш.
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Кто отвечает за безопасное хранение боеприпасов на этом и других арсеналах?
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Не поверите, отвечает командование.
В 1999-2001 годах, письменные информации о "нарушениях", сука б...лядстве, находились в штабе СОК, там и пути решения, кто знает те склады - тот и помнит.
Кстати - привет заму ВКР по СОК . ...
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Какой тюремный срок получило командование за предыдущие взрывы в арсеналах?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту взрывов на складах под Ичней начато уголовное производство, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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