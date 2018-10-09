 По факту взрывов на складах под Ичней начато уголовное производство, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Лысенко подчеркнул: "На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Центрального региона.
В настоящее время продолжаются допросы часовых военизированной охраны ВСУ, которые осуществляли непосредственную охрану территории хранения боеприпасов и других свидетелей происшествия. Уточняются нанесенный ущерб. Интенсивность взрывов уменьшилась.
По фактам взрывов на арсенале военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
Как отметил с места происшествия военный прокурор Центрального региона Украины, в ходе следствия также будут рассматриваться и другие версии.
По имеющейся информации, версию теракта следствие также не исключает. В частности, она также прорабатывается специалистами оперативных подразделений правоохранительных органов и Министерства обороны Украины.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины, а именно расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области".
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
которые упав... на не скошенную траву... на площадке арсенала, где пирамидками
лежат на солнышке... уже нагретые боеприпасы....
(блин...талант пропадает... у меня столько версий для штаба)
Комплексная программа строительства новых баз и арсеналов - больше 10 миллиардов гривен. В этом году выделено 500 миллионов. В следующем году планировали сократить до 400 миллионов. Удалось отстоять. Начали строить новую базу, строительство идет по графику и из 15 хранилищ уже готовы 4.
Периметр базы - 8 с лишним километров. Весной начали строить новые периметр охраны, окончание работ было запланировано на конец ноября.
Территория базы - 680 гектар. Помимо подразделений ВОХРа, в штат ввели батальон охраны из военнослужащих. Начали комплектование. Но стал вопрос с расселением, ведь жилищного фонда там практически нет.
Хотя бы раз по-взрослому наказали действительных(!!!) виновников........
Стесняюсь спросить, а можно узнать когда будет "кончето" уголовное производство по уничтожению складов в Бахмуте, Новобогдановке, Лозовой, Сватово, Балаклее, Калиновке, что дали расследования и кто наказан за них???
Суд восстановил в должности ответственного за хранение арсенала в Балаклее
По остальным, думаю, аналогично.
Может еще и посадить виноватых в котле?
Уууууу вражина!
Вдовам - цветы, сиротам - мороженое!
"Представьте, что генерал Муженко работает начальником службы безопасности корпорации Рошен, отвечая в том числе за противопожарную безопасность. За 4 года в пожарах сгорает 5 складов "Рошен" с конфетами. Остался бы Муженко при погонах?
В лучшем для него случае был бы уволен после второго пожара. С позором и без выходного пособия.
После третьего пожара у Петра Порошенко было бы прединфарктное состояние, а для обеспечения противопожарной безопасности он бы привлек лучших мировых специалистов.
После четвертого пожара и перенесенного инфаркта Петр Порошенко полностью перестроил бы свои склады - да так, что они не горели бы даже под напором напалма и геены огненной.
Пятого пожара в корпорации "Рошен" точно бы не было.
В Украине взрывается пять складов с боеприпасами, но наш великий спаситель и восстановитель армии так и не уволил ответственного за безопасность складов Виктора Муженко. То есть не сделал то, что в случае со своим имуществом сделал бы сразу.
Не свое - не жалко. Украина - не Рошен."
Дмитрий Суворов
Для ублюдочных порохоботов сразу поясню: в отличие от вашего пахана, я в курсе что хуйло давно напал.
"Основная из них - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов", - сказано в сообщении.
Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.
"Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", - сказал он."
ПОЛНОСТЬЮ И ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛИ ЭТОТ ОПЫТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ АТАКИ - шта? wtf? о, Боги!
В 1999-2001 годах, письменные информации о "нарушениях", сука б...лядстве, находились в штабе СОК, там и пути решения, кто знает те склады - тот и помнит.
Кстати - привет заму ВКР по СОК . ...