 Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости"

Минобороны России решило свернуть разработку тяжелого ударного беспилотника "Альтаир" (также известного как "Альтиус", – ред.). Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве и оборонной промышленности пишет газета "Ведомости", сообщает Цензор.НЕТ.
По данным газеты, на разработку "Альтаира" с 2011 года было потрачено более 3 млрд рублей – это 45 млн долларов.
"Альтаир" создавали в казанском Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова. В прошлом году стало известно, что ОКБ им. Симонова испытывает дефицит средств для продолжения работ, хотя беспилотник был поднят в воздух и начал летные испытания. Правительство Татарстана попросило выделить на беспилотник еще 2 миллиарда рублей (это 30 млн долларов), но не получило финансирования.
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При этом еще в мае тогдашний замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что работы над "Альтаиром" завершатся в течение года.
Но за месяц до этого директора КБ, в котором разрабатывали беспилотник, арестовали за мошенничество в особо крупных размерах и злоупотребление полномочиями.
Большой российский беспилотник должен был, по замыслу создателей, весить около 5 тонн и нести боевую нагрузку до 2 тонн. Рассчитывали, что "Альтаир" сможет летать без дозаправки до 48 часов на высоте до 12 км и преодолевать до 10 тыс. км.
Первый опытный образец беспилотника начал полноценные летные испытания в июле 2016 года.
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Не та система оказалась..... "В эпоху стремительного развития технологий истребитель пятого поколения Су-57 быстро устареет, поэтому нужно сосредоточиться на разработке самолета нового, шестого, поколения. Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций «оборонки» Владимир Гутенев. «Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС. Зато у машины прекрасный экспортный потенциал, многие страны захотели бы ее приобрести», - сказал Гутенев агентству «Интерфакс»."
В конце апреля 2018 года Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Об этом индийская сторона, по данным издания Jane's, включающая советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру, уведомила российскую сторону, однако российские официальные лица не подтверждают эту информацию. Индийские военные считают, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям малозаметности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолёта пятого поколения.
А ведь вас предупреждали, не тяните его в Сирию, опозоритесь..... Так что допилите напильниками существующие образцы, выполните программу 12- ть пепелацев до 2027-го года и усё. Там как раз шестое поколение к распилу подоспеет. Удачи....
Деньги, конечно
У нас такие смешные суммы выделяются на 5 км ямочного ремонта.
ну от зачем им такой?
ьежской Слободки"?
или тоже... аминь!
Летел дрон с надписью "почта росиси", прилетел такой по назначению, влетает в форточку, воспроизводится запись речи "тук-тук, я дрон Печкин-2, вам посылка... хррр... храп-храп" И ТУТ СБОЙ ПРОГРАММЫ ПОТОМУ ЧТО ЭТО РОСИСЯ ПРОГРАММИРОВАЛИ ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ И ПОЛУЧАТЕЛЮ ПРОПЕЛЛЕРОМ ПО ШЕЕ ХРЯСЬ КРОВИЩА ЛОХМОТЬЯ МЯСА ОТПИЛЕННАЯ БАШКА УЛЕТАЕТ В ФОРТОЧКУ ВНИЗУ МАЛЬЧИК ШЁЛ ЕМУ БАШКОЙ ПО БАШКЕ ГЛАЗА ВЫЛЕТЕЛИ СЛЕПОЙ СВИНОЩЕНОК ОРЁТ БЕГАЕТ ИЗ ПУСТЫХ ГЛАЗНИЦ КРОВИЩА ХЛЕЩЕТ НАШЁЛ В ПЕСОЧНИЦЕ НОЖИК ХАРАКИРИ СЕБЕ СДЕЛАЛ ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ НАРУЖУ ОБМАЗАЛСЯ НЕСВЕЖИМИ ГОВНАМИ И ДАВАЙ АУТОЭРОТИЗИРОВАТЬ А ПОТОМ ВСЛЕПУЮ ДВОРОВОГО БОБИКА ИЗНАСИЛОВАЛ ТОТ ЕМУ СКРЕПУ ОТГРЫЗ КАКОЙ-ТО БОМЖ ЗА ПОМОЙКОЙ СИДИТ ОКРОВАВЛЕННЫЙ ПЕНИСОМ ЧАВКАЕТ А ДРОН ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПОЛЕТЕЛ КАЦАПОГЕНОЦИД ТВОРИТЬ КАКОГО КАЦАПА НИ ВСТРЕТИТ РЕЖЕТ РУБИТ КРОМСАЕТ ПРОПЕЛЛЕРАМИ НА ЧАСТИ КИШКИ В СТЕНЫ МОЗГИ РАСЧЛЕНЕНКА БЕШЕНО РАЗДРЮЧИЛО РАЗГОНДУРАСИЛО МАТЬ ВАШУ КАЦАПНЮ В ДЕРЬМО КИБЕРАПОКАЛИПСИС МЛЯ ЗОВИТЕ ДЖОНА КОННОРА ВОССТАНИЕ МАШИН НАЧАЛОСЬ!!!111!1
А Илон Маск за тоже самое откупился всего 20 млн. $! И никакого уголовного преследования!
Сегодня, 15:49
Никакого решения о закрытии программы производства беспилотного летательного аппарата "Альтаир" не принималось и приниматься не будет, речь шла только о переносе будущего производства БПЛА на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе. При этом решение о нем (переносе) должно быть принято до конца этого года.
https://topwar.ru/148117-vsego-lish-fejk-v-opk-oprovergli-zakrytie-programmy-bpla-altair.html
Екатеринбургский не справляется с основными заказами.
Силовая установка
Два двенадцатицилиндровых дизельных двигателя RED A03/V12 с турбонаддувом и жидкостным охлаждением разработанных компанией RED Aircraft GmbH на средства российского холдинга «Финам». Двигатель имеет сертификат EASA и на 2017 год производится в Германии (г. Аденау), но ведётся строительство завода по производству двигателей силами ОКБ имени Симонова.
Работы по Альтаиру в КБ завершены, теперь до конца года решат на каком заводе его запускать в серию. Так понятно?
https://youtu.be/BaeKgIU0HQE