 Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости"

Минобороны России решило свернуть разработку тяжелого ударного беспилотника "Альтаир" (также известного как "Альтиус", – ред.). Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве и оборонной промышленности пишет газета "Ведомости", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным газеты, на разработку "Альтаира" с 2011 года было потрачено более 3 млрд рублей – это 45 млн долларов.

"Альтаир" создавали в казанском Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова. В прошлом году стало известно, что ОКБ им. Симонова испытывает дефицит средств для продолжения работ, хотя беспилотник был поднят в воздух и начал летные испытания. Правительство Татарстана попросило выделить на беспилотник еще 2 миллиарда рублей (это 30 млн долларов), но не получило финансирования.

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При этом еще в мае тогдашний замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что работы над "Альтаиром" завершатся в течение года.

Но за месяц до этого директора КБ, в котором разрабатывали беспилотник, арестовали за мошенничество в особо крупных размерах и злоупотребление полномочиями.

Большой российский беспилотник должен был, по замыслу создателей, весить около 5 тонн и нести боевую нагрузку до 2 тонн. Рассчитывали, что "Альтаир" сможет летать без дозаправки до 48 часов на высоте до 12 км и преодолевать до 10 тыс. км.

Первый опытный образец беспилотника начал полноценные летные испытания в июле 2016 года.

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