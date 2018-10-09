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Все про:беспилотник (580) вооружение (3022) Минобороны РФ (472)

 Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости"

Руководителя КБ, которое вело разработку, арестовали за мошенничество в особо крупных размерах.

Минобороны России решило свернуть разработку тяжелого ударного беспилотника "Альтаир" (также известного как "Альтиус", – ред.). Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве и оборонной промышленности пишет газета "Ведомости", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным газеты, на разработку "Альтаира" с 2011 года было потрачено более 3 млрд рублей – это 45 млн долларов.

"Альтаир" создавали в казанском Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова. В прошлом году стало известно, что ОКБ им. Симонова испытывает дефицит средств для продолжения работ, хотя беспилотник был поднят в воздух и начал летные испытания. Правительство Татарстана попросило выделить на беспилотник еще 2 миллиарда рублей (это 30 млн долларов), но не получило финансирования.

Читайте на Цензор.НЕТ: На военно-морском параде в Санкт-Петербурге десантный катер врезался в опору моста. ВИДЕО

При этом еще в мае тогдашний замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что работы над "Альтаиром" завершатся в течение года.

Но за месяц до этого директора КБ, в котором разрабатывали беспилотник, арестовали за мошенничество в особо крупных размерах и злоупотребление полномочиями.

Большой российский беспилотник должен был, по замыслу создателей, весить около 5 тонн и нести боевую нагрузку до 2 тонн. Рассчитывали, что "Альтаир" сможет летать без дозаправки до 48 часов на высоте до 12 км и преодолевать до 10 тыс. км.

Первый опытный образец беспилотника начал полноценные летные испытания в июле 2016 года.

Также на Цензор.НЕТ: Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области

Источник: https://censor.net.ua/n3090472
 
   
 Топ комментарии
 
Это не Россия отказалась - это Израиль отказался соучавствовать
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Деньги у лаптеногих есть, но нет ума. Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника. За 7 лет на нее потратили 45 млн долларов - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 2460
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Это не Россия отказалась - это Израиль отказался соучавствовать
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Туфта тупая. Всего лишь переносят серийное производство Тяжелого Альтаира на новый завод.
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Борисова посадили или он как настоящий русский купил гринкард?
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Прикольно там у вас, человек сидит а 5 июля 2018 появились сообщения о том, что Владимир Путин закрытым указом присвоил Юрию Борисову звание Героя России[7].
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Закрытым это как? Меньше херни всякой читай
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Так это ваша вики так дает, там вообще написано что сидящий Борисов Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 18 мая 2018 года назначен на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
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Ну. значить не сидить. чи хтось бреше. як завжди
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Ну да переносят, туда же куда и вундервафлю ПАК ФА (Су57) после "удачных" боевых испытаний в Сирии. Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 6400 "Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой" https://vz.ru/society/2018/7/6/931118.html
Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 560 Не та система оказалась..... "В эпоху стремительного развития технологий истребитель пятого поколения Су-57 быстро устареет, поэтому нужно сосредоточиться на разработке самолета нового, шестого, поколения. Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 6400 Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 9435 Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций «оборонки» Владимир Гутенев. «Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС. Зато у машины прекрасный экспортный потенциал, многие страны захотели бы ее приобрести», - сказал Гутенев агентству «Интерфакс»."



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Там написано "пока" не будут массово закупаться. Ибо ждут модификацию с новым движком и радаром
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Да не, милок, "вундервафля" фсё. Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 3727
В конце апреля 2018 года Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Об этом индийская сторона, по данным издания Jane's, включающая советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру, уведомила российскую сторону, однако российские официальные лица не подтверждают эту информацию. Индийские военные считают, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям малозаметности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолёта пятого поколения. Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 8341
А ведь вас предупреждали, не тяните его в Сирию, опозоритесь..... Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 4451 Так что допилите напильниками существующие образцы, выполните программу 12- ть пепелацев до 2027-го года и усё. Там как раз шестое поколение к распилу подоспеет. Удачи.... Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 3829
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это нормально. не на ту пилотку поставили.
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Нищеброды!
У нас такие смешные суммы выделяются на 5 км ямочного ремонта.
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Якунин просил 1 трлн рублей на 700 км от Москвы до Казани на скоростную трассу, тогда курс еще 30 рублей за$ был. Примерно 25 тыс. $ на 1 метр ж.д. примерно получалось, если не ошибаюсь!
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канешно, такая 7 этажная этажерка была изначально тяжелее воздуха.
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тяжелый же, был бы тяжелее воздуха значит,
ну от зачем им такой?
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С электроникой для него - полная жопа. Ну и воровство, куда ж без него.
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И что? У нас фейерверки на миллиарды долларов.
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У вас будут не фейерверки. У вас будут по целям. Ингуши по Кадыровцам, Дагестан по Ставраполью, Татарстан по Нижнему Новгороду, Воронеж по Рязане. Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 52
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А кто же по Воронежу? Все сразу? Будет какой-то "Конец Вороньежской Слободки"? Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 6039
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интересно...а "почта расии" так и разбрасывает по округе посылки беспилотниками...
или тоже... аминь!
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"О, й#бт!", - дрон "Почты России" после первого торжественного запуска в присутствии СМИ и чиновников разбился о стену жилого дома. ВИДЕО

Летел дрон с надписью "почта росиси", прилетел такой по назначению, влетает в форточку, воспроизводится запись речи "тук-тук, я дрон Печкин-2, вам посылка... хррр... храп-храп" И ТУТ СБОЙ ПРОГРАММЫ ПОТОМУ ЧТО ЭТО РОСИСЯ ПРОГРАММИРОВАЛИ ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ И ПОЛУЧАТЕЛЮ ПРОПЕЛЛЕРОМ ПО ШЕЕ ХРЯСЬ КРОВИЩА ЛОХМОТЬЯ МЯСА ОТПИЛЕННАЯ БАШКА УЛЕТАЕТ В ФОРТОЧКУ ВНИЗУ МАЛЬЧИК ШЁЛ ЕМУ БАШКОЙ ПО БАШКЕ ГЛАЗА ВЫЛЕТЕЛИ СЛЕПОЙ СВИНОЩЕНОК ОРЁТ БЕГАЕТ ИЗ ПУСТЫХ ГЛАЗНИЦ КРОВИЩА ХЛЕЩЕТ НАШЁЛ В ПЕСОЧНИЦЕ НОЖИК ХАРАКИРИ СЕБЕ СДЕЛАЛ ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ НАРУЖУ ОБМАЗАЛСЯ НЕСВЕЖИМИ ГОВНАМИ И ДАВАЙ АУТОЭРОТИЗИРОВАТЬ А ПОТОМ ВСЛЕПУЮ ДВОРОВОГО БОБИКА ИЗНАСИЛОВАЛ ТОТ ЕМУ СКРЕПУ ОТГРЫЗ КАКОЙ-ТО БОМЖ ЗА ПОМОЙКОЙ СИДИТ ОКРОВАВЛЕННЫЙ ПЕНИСОМ ЧАВКАЕТ А ДРОН ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПОЛЕТЕЛ КАЦАПОГЕНОЦИД ТВОРИТЬ КАКОГО КАЦАПА НИ ВСТРЕТИТ РЕЖЕТ РУБИТ КРОМСАЕТ ПРОПЕЛЛЕРАМИ НА ЧАСТИ КИШКИ В СТЕНЫ МОЗГИ РАСЧЛЕНЕНКА БЕШЕНО РАЗДРЮЧИЛО РАЗГОНДУРАСИЛО МАТЬ ВАШУ КАЦАПНЮ В ДЕРЬМО КИБЕРАПОКАЛИПСИС МЛЯ ЗОВИТЕ ДЖОНА КОННОРА ВОССТАНИЕ МАШИН НАЧАЛОСЬ!!!111!1
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Но за месяц до этого директора КБ, в котором разрабатывали беспилотник, арестовали за мошенничество в особо крупных размерах и злоупотребление полномочиями. Источник: https://censor.net.ua/n3090472
А Илон Маск за тоже самое откупился всего 20 млн. $! И никакого уголовного преследования!
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прогрессирующая некомпетентность и злокачественный идиотизм как историческая закономерность расейского народа.....
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Фейк очередной. Ударник практически готов и его производство всего лишь переносят на другой завод
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В ОПК опровергли закрытие программы БПЛА "Альтаир"
Сегодня, 15:49

Никакого решения о закрытии программы производства беспилотного летательного аппарата "Альтаир" не принималось и приниматься не будет, речь шла только о переносе будущего производства БПЛА на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе. При этом решение о нем (переносе) должно быть принято до конца этого года.

https://topwar.ru/148117-vsego-lish-fejk-v-opk-oprovergli-zakrytie-programmy-bpla-altair.html
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Тобто гроши з одного закрытого офшорного счёта,пересылают на вновь открытый другой.Не забыв бросить в копилку Союзмультифильма на победный мультик для пацаков Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 2438
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Какой счет? Дрон готов. Запускают в серию.
Екатеринбургский не справляется с основными заказами.
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А вот еще зрада:
Силовая установка
Два двенадцатицилиндровых дизельных двигателя RED A03/V12 с турбонаддувом и жидкостным охлаждением разработанных компанией RED Aircraft GmbH на средства российского холдинга «Финам». Двигатель имеет сертификат EASA и на 2017 год производится в Германии (г. Аденау), но ведётся строительство завода по производству двигателей силами ОКБ имени Симонова.
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Ты вообще читаешь хоть что выкладываешь? Сначала При этом еще в мае тогдашний замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что работы над "Альтаиром" завершатся в течение года, потом Никакого решения о закрытии программы производства беспилотного летательного аппарата "Альтаир" не принималось и приниматься не будет, речь шла только о переносе будущего производства БПЛА на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе. При этом решение о нем (переносе) должно быть принято до конца этого года., разницу между запуском до конца года и переносом производства понимаешь?
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Решение о переносе - это значит переносить или не переносить.
Работы по Альтаиру в КБ завершены, теперь до конца года решат на каком заводе его запускать в серию. Так понятно?
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Ну так понятней, но не проще было написать что БПЛА прошло войсковые испытания и готовится в серию?
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Неа, Цензор перепечатал с военного обозрения, которое перепечатало с ведомостей, или с самих ведомостей.Деньги на ветер? В РФ свернули проект беспилотника «Альтаир» » Военное обозрение
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Врут. Он с 2016-го на испытаниях. Вроде довели до ума и запускают в серию. В Сирии даже біл замечен несколько раз
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Ну ладно, буду знать что Военное обозрение бандеровский и русофобский сайт.
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Они ссылаются на одну и ту же газетную утку от Ведомостей
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Ну на вкус и цвет..., кому то новости про распятых мальчиков и изнасилованных эпилептичек кажутся апокрифами, у вас вообще почитать нечего кроме коментов у мюридки, на остальных сайтах шабаш ботвы с IQ как у ленточного червя, у нас тоже самое.
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Вже мульт готов?Планшетный распил. Как кремленыши наживаются на школьниках
https://youtu.be/BaeKgIU0HQE Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 1230
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АРМАТА,су-57,теперь вот этот Дрон.А ВМФ мордора почему молчит??? ТАМ ВАЩЕ ЖОПА.Планировали до 20-го года наклепать крутой посуды с пушками и перьями а потом тихой сапой все слили.Морские Федерасты просто вахуе.Иъх тупо нае пали.И это уже не смешно Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 4354 Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 4354 Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 4354 Россия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости" - Цензор.НЕТ 6187
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не для детей/ Мы е....и медведЯ ! .....ля ........ля.....ля. Медведь плакал и стонал ж.....у лапой закрывал.
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Америка триллионы долларов в год тратит в пустую и ничего, нормально.
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Америка триллионы долларов тратит чтобы американские учителя по зарплате догнали вологодских, но ......
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На такой стадии - уже не свернут. Он практически готов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия отказалась от разработки тяжелого ударного беспилотника, на который за 7 лет потратили $45 млн, - "Ведомости"
 
 
 
 
 
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