 Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

"По состоянию на 17:00. ситуация по безопасности на 6-м арсенале позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению силами пожарных расчетов ВС Украины и ГСЧС Украины очагов пожара по периметру технической территории", - сказано в сообщении.

Согласно информации Генштаба, на территорию 6-го арсенала прибыли еще два пожарных танка.

В настоящее время задымлена только треть территории арсенала, что позволяет эффективнее использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за обстановкой и оценки ситуации оперативным штабом.