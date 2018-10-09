 Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.
"По состоянию на 17:00. ситуация по безопасности на 6-м арсенале позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению силами пожарных расчетов ВС Украины и ГСЧС Украины очагов пожара по периметру технической территории", - сказано в сообщении.
Согласно информации Генштаба, на территорию 6-го арсенала прибыли еще два пожарных танка.
В настоящее время задымлена только треть территории арсенала, что позволяет эффективнее использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за обстановкой и оценки ситуации оперативным штабом.
Знал что ты ур-д, но что бы конч-й ......
Ты не перестаешь меня удивлять уровнем своего духовного падения!
Сам моральный ур-д и других в этом подозреваешь!
а оно, пля, всё "минимизирует ущерб" в миллиарды долларов...
дебилбля...
Желательно через камеру. И что бы дорога занимала сталинскую 25 ку!
"В 1991 г. В.Н. Земсков опубликовал в журнале "Социс" данные тщательно изученных архивов: всего с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. за контрреволюционные преступления было осуждено 3 млн 777 тыс. 380 человек, в том числе к высшей мере наказания - 642 тыс. 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже - 2 млн 369 тыс. 220, в ссылку и высылку - 765 тыс. 180 человек. "
В тюремной камере:
- какой у тебя срок?
- двадцать пять.
- за что?
- ни за что.
- врешь! Ни за что десять дают.
https://www.google.com.ua/maps/@50.8581275,32.4222297,1921m/data=!3m1!1e3?hl=ru