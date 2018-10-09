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 Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

Ситуация на складах 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области по состоянию на 17:00 вторника, 9 октября, позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению очагов возгорания по периметру территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

"По состоянию на 17:00. ситуация по безопасности на 6-м арсенале позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению силами пожарных расчетов ВС Украины и ГСЧС Украины очагов пожара по периметру технической территории", - сказано в сообщении.

Согласно информации Генштаба, на территорию 6-го арсенала прибыли еще два пожарных танка.

В настоящее время задымлена только треть территории арсенала, что позволяет эффективнее использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за обстановкой и оценки ситуации оперативным штабом.

Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090471
 
 
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 Топ комментарии
 
Для тебя это РАДОСТЬ?
Знал что ты ур-д, но что бы конч-й ......
Ты не перестаешь меня удивлять уровнем своего духовного падения!
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по тушению складов мы самые сильные в европе так шо це перемога!))))
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Вопрос один. Что будет с Полтораком и Муженко?
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Не отбирайте у зрадофилов и кацапов маленькую радость в их никчемной жизни. Напишите, что еще очень сильно взрывается.
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Для тебя это РАДОСТЬ?
Знал что ты ур-д, но что бы конч-й ......
Ты не перестаешь меня удивлять уровнем своего духовного падения!
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Где я написал, что для меня это радость? Это вы тут радостно гадите с самого утра. Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 2702
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Сам лыбишся на эту новость, и предполагаешь что другие тоже радуются.
Сам моральный ур-д и других в этом подозреваешь!
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твой пукан за непофессиональных дебилов. ты реально чмо! зрадофилрв ищеш? мда не вопрос! на заправках найдешь своих сокамерников- порохокацапов! которым все до вподоби.
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Ты сам-то понимаешь, что пишешь? Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 4268
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кацапику, так як ти пишеш то ти довбодаун. не вчи мене як писати і я не скажу куди тобі довбдню йти. ти надіюсь все тварино моцкальська зрозумів. трясця твоїй матері.
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Я доволен, что удалось быстро локализовать пожар, минимизировав ущерб, что люди не пострадали. В остальном - à la guerre comme à la guerre. Ситуація на арсеналі під Ічнею дозволяє вже найближчим часом узятися за гасіння пожежі по периметру території, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 9970
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Я міг би ще зрозуміти таку позицію, якби це був не четвертий арсенал за чотири роки. Я в люті від того, що мої податки йдуть у кишені дебілів (диверсантів) із Міноборони і що ніхто з причетних і відповідальних не покараний, і жодних висновків не зроблено. А те що люди не постраждали - дійсно добре, але це не є чиєюсь конкретною заслугою, просто у тих хто планував підрив арсеналу щось пішло не зовсім за планом.
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давно нужно было "... быстро локализовать..." разгильдяйство и прокацапских хенералов в генштабе...
а оно, пля, всё "минимизирует ущерб" в миллиарды долларов...
дебилбля...
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так, сьогодні у вато - і зрадо-наволочі велике свято..А в переддень надяння Уукраїні Томосу у всіх зрадогнид були суіцидальні настрої. А зараз нічого так воспрялі духом. Жизнь налаживається..
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Вопрос один. Что будет с Полтораком и Муженко?
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представят к очередному званию генералиссимус Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 4862
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М...ь год назад писали о 4 хранилищах, люди просили. Но ещё 3 крупных хранилища осталось. Пока что.
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поженятся. и поедут в солсберийское свадебное путешествие. шпилями меряться.
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даст им барыга по медале за тушение и снова всей шоблой 450+ко продолжать мародёрствовать.
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Только мне хочется весь этот генштаб на х-й послать?
Желательно через камеру. И что бы дорога занимала сталинскую 25 ку!
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Не только тебе, но еще и Путину. Но не дождетесь. Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 8701
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вот как раз путину, которого ты с большой буквы величаешь, это совсем ни к чему. Его вполне устраивает нонешний состав! Лучшего подарка и не придумать.
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Безусловно. Именно поэтому кацапские диверсанты взрывают склады, пытаясь дискредитировать руководство Генштаба. Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 5777
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ингуши бушуют, а по росТВ все об Украине да о Порошенко, мост рухнул, а судя про рос СМИ, то моста и не было
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Бееедненький, в школе не учились.....

"В 1991 г. В.Н. Земсков опубликовал в журнале "Социс" данные тщательно изученных архивов: всего с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. за контрреволюционные преступления было осуждено 3 млн 777 тыс. 380 человек, в том числе к высшей мере наказания - 642 тыс. 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже - 2 млн 369 тыс. 220, в ссылку и высылку - 765 тыс. 180 человек. "
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Советский анекдот
В тюремной камере:
- какой у тебя срок?
- двадцать пять.
- за что?
- ни за что.
- врешь! Ни за что десять дают.
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це перемога
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Ну и чем мы лучше кацапов с таким правительством ? Когда руки из жопы растут.Хотя мозги тоже оттуда. - Сначала просираем,затем исправляем. Ну не кацапы ли мы ? С призидентом паращенко .
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сегодня один кацап уверял меня, что я тоже кацап, только заблудший... Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1829
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по тушению складов мы самые сильные в европе так шо це перемога!))))
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гиннес,тихо, в сторонке, скуривает свою очередную книгу.
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Е ба ..наты )) А до этого почему не тушили? А где же пожарные танки? где авиация?
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Пожарные танки не могут работать, пока рвутся снаряды. То же касается и пожарной авиации, работающей на малых высотах.
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а нах...тогда вообще нужен пожарный танк? Если снаряды не рвутся и из машины можно
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Он может работать в очагах пожара - там, где не может работать обычная пожарная техника. Ситуація на арсеналі під Ічнею дозволяє вже найближчим часом узятися за гасіння пожежі по периметру території, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 5840
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Тридцать лет тому в 1988 году в Балаклее на базе арсенала боеприпасов проводились испытания. .......Анализ двух видов тушения горящего штабеля порошком и тонкораспыленной водой показал бесспорные преимущества последней, а также ряд следующих преимуществ газоводяного тонкодисперсного шквала: ....Анализ результатов экспериментов не оставил сомнений в том, что наиболее эффективный метод тушения импульсное тонкодисперсное распыление воды сразу по всему фронту участка горения (со стороны направления залпа) с мощным проникающим эффектом, обеспечивающим тотальное разрушение, охлаждение и разбавление конденсированной зоны горения. Разработка многоствольных установок на шасси лафетов, грузовых автомобилей, танков и унитарных герметичных патронов с различными огнетушащими составами позволило реализовать комбинированный способ импульсного тушения.
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Все боеприпасы должны полностью выгореть и сдетонировать, тогда можно будет тушить, что осталось... Это обычная практика, как, впрочем, и хранение боеприпасов в защищенных хранилищах, а не навалом под открытым небом...
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К тому же то, что осталось. Тоже пойдет в утилизацию. Так что если не все взорвалось, это не повод для радости.
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наверное, люди, которые занимаются тушением все таки более информированы, чем вы, сидя на диване
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я в Прилуках, і досі чутно як бахкає. Ніби грім далекий. Досить часто
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Та ви шо - найближчим часом? Вау! Как я рада, как я рада!!!
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хз може інші і ближче просто не пишуть сюди.
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Не, завтра тушить? Никак! У Муженка днюха - завтра «в Питере - пить».
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Вибухи лунають частіше і сильніше , ніж у ночі. Деякі мешканці Прилук почали евакуюватися.
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