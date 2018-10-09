EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  2095  74
Все про:эксперт (2622) заробитчане (267)

 Около 60% украинских заробитчан в зоне риска, - эксперты рассказали об угрозах нелегальной работы за рубежом

Около 60% украинских заробитчан работают за рубежом нелегально. Услугами легальных компаний в прошлом году воспользовались только 12 тыс. 150 человек. Почти 90% людей пытались уехать за границу, опираясь на знакомых или агентства без лицензии.

Об этом со ссылкой на президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника говорится в статье "Не сахарная жизнь украинских гастарбайтеров" на 112.ua.

"В 2016-2017 гг. мы провели три социологических исследования, посвященных миграционным настроениям украинцев. Одно из исследований показало, что фактически 60% украинцев, которые за последние пять лет работали за рубежом, трудились там нелегально", - говорит Василий Воскобойник.

Руководитель департамента поиска и подбора персонала компании StaCo Александр Бойко в комментарии 112.ua отметил, что крупные работодатели, как правило, набирают персонал через крупные агентства и платят им за работу. Для соискателей трудоустройство обычно бесплатное. "В свою очередь крупные агентства очень тщательно подходят к выбору персонала. Проверяют соответствие квалификации, опыт работы. То есть шансы быть отобранными на работу крупными агентствами значительно выше у тех, кто был официально трудоустроен, работает на белой зарплате, имеет стаж работы, отображаемый в трудовой книжке. Но будем честны, в Украине немало людей, работающих неофициально, без трудовой и подтвержденного опыта работы. Вот им часто приходится прибегать к услугам контор, не дающих никаких гарантий", - рассказал Бойко.

Естественно, что нелегально трудоустроенные украинцы за рубежом не защищены, говорят эксперты. Люди нередко получают травмы и становятся жертвами насилия. При этом работодатели не очень торопятся помогать: они опасаются штрафов и наказания за нелегалов. "Известна история, когда в польской Познани на скамейке нашли украинку Оксану, у которой случился инсульт. Как выяснилось, она работала нелегально, хотя ее работодатель обещал трудоустроить официально. У женщины произошел инсульт. Начальник привез ее в парк и оставил на скамейке. После этого позвонил в полицию и сообщил, что там лежит пьяная женщина. Под давлением общественности работодатель оплатил женщине лечение, но больше она ничего не получит. В итоге она осталась один на один с инвалидностью и со своими проблемами", - рассказал Василий Воскобойник.

По словам Александра Бойко, если человек идет на то, чтобы работать без трудовой визы, ему следует быть готовым к тому, что обещания работодателя могут значительно отличаться от условий, имеющихся в реальности: "Вместо 8-часового рабочего дня человека может ожидать 12-часовой, и пожаловаться будет некому. В случае обращения в полицию, обязательно придется подтвердить право находиться в стране, а если это сделать не удастся, человеку грозит депортация и соответственно запрет на въезд на срок не менее 5 лет".

Даже если кто-то предлагает зарплату выше, чем при официальном трудоустройстве, на это не нужно соглашаться, потому что люди в таком случае лишены защиты, и работодатель может не выплатить им деньги. Кроме того, за нелегальное трудоустройство можно быть депортированным в результате проверки инспекции труда. Они в европейских странах проводятся регулярно. При обнаружении нелегального работника предприятию выставляется штраф, а работнику ставится отметка в паспорт, что он депортирован и обязан покинуть страну в течение недели, отмечает Воскобойник.

Источник: https://censor.net.ua/n3090470
 
 
 Топ комментарии
 
Давно таких статей не было про ужасы Европы.Я уже писал и еще раз повторюсь: почему таких статей не было раньше про ужасы работы в России?
 показать весь комментарий
 
"Шо там у кацапов" сегодня уже было неоднократно... Не было еще страшилок про ужасы заробитчанства...)))
 показать весь комментарий
 
Хуже Украины,нет. Езжайте смело.Никто вас не обидит.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опять 60% заробитчан и 99,9% не уехавших находятся в зоне риска! Как страшно жить!
 показать весь комментарий
 
 
У меня шок！
Столько рэформ, а бегут люди, ойц как бегут
 показать весь комментарий
 
 
Не видят, гады неблагодарные, своего счастья!
 показать весь комментарий
 
 
Хуже Украины,нет. Езжайте смело.Никто вас не обидит.
 показать весь комментарий
 
 
Живи честно! Не печатай под своим именем чужую работу! 07.10.2018 21:12

 показать весь комментарий
 
КОПИРАЙТ - в буквальном переводе означает авторское право. В хозяйственно-правовой практике КОПИРАЙТОМ называется знак (C), который ставится на изделии перед названием фирмы-изготовителя или фамилией автора./ Пропагандист четыре года по 16 часов ежедневно перепечатывает сайты ДНР и РФ Последний рубеж (posledniyrubezh.org), joyreactor.cc, stuki-druki.com, секретные маргиналы и др.Ставить копирайты пропагандист почему то стесняется.
 показать весь комментарий
 
"Шо там у кацапов" сегодня уже было неоднократно... Не было еще страшилок про ужасы заробитчанства...)))
 показать весь комментарий
 
 
еще про успехи СБУ, и крупную победу над мелкими коррупционерами
 показать весь комментарий
 
 
Давно таких статей не было про ужасы Европы.Я уже писал и еще раз повторюсь: почему таких статей не было раньше про ужасы работы в России?
 показать весь комментарий
 
 
Тому що Україна тоді була під контролем....а зараз всі гебняві тролі збіглися, хіба не бачиш? Так хочеться руцькій мір знову встановити...
 показать весь комментарий
 
 
тому що гебняві на расії і в Україні з одного лайна злеплені, а по тому замовчувалось у пресі Усі гидки випадки що були на кацапщині!! здохне клята расія та путін-хуйло!!!!
 показать весь комментарий
 
У нас так точно происходит в Украине... только з/п в два раза меньше, и что?
 показать весь комментарий
 
 
живущие у складов в зоне 100 % риска... напишите об этом
 показать весь комментарий
 
 
***
в Спарте никак не могли избавиться от некрасивого, очень плоского и худого мальчика,
так как он все время планировал над пропастью и ветром его задувало обратно..


 показать весь комментарий
 
 
руцкий мальчик. у него была белка-летяга! ))
 показать весь комментарий
 
 
остальные 40% оставшихся и пока даже не заробитчан, находятся в зоне повышенного риска работы на родине.
 показать весь комментарий
 
 
у меня друг приехал с зароботков в Польше два дня назад, хочет вернутся назад. у меня комментариев нет, за что купил за то и продал. покращення як завжди......
 показать весь комментарий
 
 
Заговорили про 112 канал и Ньюсван типа они огенты кремля, и сразу же на 112 заказная программа от шокорыгов как плохо в Европе работать. Совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
У меня 90% знакомых уехали в Польши/Чехии ,причем возраст 20-60 лет и уровень знаний и умений у всех разный,н о никто даже не заикается о возвращении.Причем уезжали из Днепра,Киева.Не из сел.
 показать весь комментарий
 
 
Як жити по новому? А так: не перепечатывать ежедневно по 16 часов сайты ДНР!
 показать весь комментарий
 
можно быть депортированным в результате проверки инспекции труда. Они в европейских странах проводятся регулярноИсточник: https://censor.net.ua/n3090470

ЭТО ШО Ж ОНО ЗА ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ ТАКИЕ? рЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЮТСЯ, А 60% - НЕЛЕГАЛЫ))))

Уважаемый портал, зачем вы такую тухлятину постите?
 показать весь комментарий
 
 
Короче, надо им возвращаться на родину, работать в Рошене на Поросвиненко и его друзей-олигархов. Тогда никаких рисков точно нет.
 показать весь комментарий
 
 
А в Украине защищены? Почему тогда бегут?
Первое время могут работать и нелегально, а потом получают пермессо.
 показать весь комментарий
 
Как альтернатива, можно в Украине наняться собирать остатки снарядов и ракет, после взрыва складов.
Все официально и законно, а если оторвет ноги или руки, то пенсия в 50-100 баксов, гарантирована государством!

 показать весь комментарий
 
 
Недавно писали, что ещё немцы прорабатывают план: скоро будут снова угонять на работу в Германию! Ещё и немецкий учить заставлять будут! Около 60% украинских заробитчан в зоне риска, - эксперты рассказали об угрозах нелегальной работы за рубежом - Цензор.НЕТ 6354
 показать весь комментарий
 
 
а по правде другой план: если непризнанный беженец работает, его будут оставлять в стране Около 60% украинских заробитчан в зоне риска, - эксперты рассказали об угрозах нелегальной работы за рубежом - Цензор.НЕТ 5485
 показать весь комментарий
 
Ложь ,звіздьожь і провокація! Тварі вже не знають як запхати руку в кишеню заробітчан! Спочатку вижили з батьківщини,а тепер ще й хочуть познущатись-обібрати!
 показать весь комментарий
 
 
У пропагандиста ДНР за 4 года покращено.Тому обережно з його передруківками сайтів РФ.
 показать весь комментарий
 
А что вы от реформаторов потужнвх хотите,если у них у всех дети в Лондонах учатся/живут?
 показать весь комментарий
 
 
Страшная и ужасная Европа, машины оттуда нельзя, работать там нельзя, можно только одним на глазком на разруху посмотреть и назад в процветающую и правовую Украину. На росии там вообще деньги не платят, в лучшем случае на билет оставят, но цензор упорно 4-й год подряд про это не пишет.
Вот у меня знакомая работает на мебельном производстве, официально платят минималку, забирать из з/п 1 500 грн (незаконно) остальное в конверте и то, могут заплатить сколько угодно, договорились на 8 000 грн., заплатят 5 или 4, отпускные не оплачивают, больничные не оплачивают, работают сверх нормы и нигде правовой защиты не найти, никакой управы, а на жалобы "не нравится? вали нахер", у других всё то же самое, уходить некуда т.к. вещде беззаконие и безнаказанность, делают что хотят, вот тебе и вся защищенность в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Пропагандисту ДНР дали змогу створити свою справу. На своє життя він не скаржиться.
 показать весь комментарий
 
Да мы тут все шатуны и агенты./47,2% опрошенных Киевским международным институтом социологии плохо относятся к России, 39,7% - хорошо./Иван Петрович Сидоров партизанит в сайтах РФ. К чему всех и призывает.
 показать весь комментарий
 
Хочу увидеть депутата или экспертп,который своему отпрыску объясняет опасности жизни и учебы в Европе))))
 показать весь комментарий
 
 
Идиёты . Изначально люди выезжают просто из этой страны с говно-правительством , мусорами , прокурорами , судьями и хреновыми жлобскими работодателями . Устраиваются на любую работу . Потом ищут нормальную . Легализуются в Польше , Им по сути , на хрен не нужна мизерная пенсия в Украине . Это клоуны , остающиеся в Украине находятся в зоне риска .
 показать весь комментарий
 
 
Краще написали б, що оператор з видобутку вуглеводнів в найбільшій нафтовидобувній компанії Ураїни отримує близько 8500грн! І це при нинішніх цінах на енергоносії, та зарплатах коболевих!
 показать весь комментарий
 
Тиражируя страшилки голимые пытаются удержать квалифицированные кадры. Дошло до того что в Киеве невозможно уже найти квалифицированного экскаваторщика на 25-30 тысяч зарплаты. Ну нету! Все свалили на заработки. И никто, ну никто, ни один не возвращается!
 показать весь комментарий
 
 
А какого путина ждать от барыг и корупционеров жить хочется сейчас и нормально
 показать весь комментарий
 
Проблемы заробитчан шерифа не волнуют.
 показать весь комментарий
 
зарплаты мизерные, жрать нечего

в общем все плохо
но возвращаться не хотят Около 60% украинских заробитчан в зоне риска, - эксперты рассказали об угрозах нелегальной работы за рубежом - Цензор.НЕТ 2511
 показать весь комментарий
 
справа в тому щоб нелегально працевлаштуватися, потрібен хтось щоб взяв на себе доволі значний ризик і влаштував тебе нелегально. в Европі це доволі серйозно і нелегальне працевлаштування несе за собою серйозні санкції насам перед для роботодавця.. від себе добавлю, є бажання працювати за бугром, шукайте легальний варіант.
 показать весь комментарий
 
Украине нужно 150 миллиардеров...тогда и заробитчане потянутся на Родину!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас мой друг в Польше - зарплата 35 тысяч гривен ,цены ниже чем в Украине .не пойму про какие экономически обоснованные цены говорят украинские ублюдочные чиновники ?
 показать весь комментарий
 
 
для их процветающей панамской Украины - где зарплата полляма у хозяев
а батраки получают 1500-2500 Около 60% украинских заробитчан в зоне риска, - эксперты рассказали об угрозах нелегальной работы за рубежом - Цензор.НЕТ 6135
 показать весь комментарий
 
 
вот негодяйский народ
ну не хочет пахать на соевых и трусняковых за еду
ну негодяи неблагодарные Около 60% украинских заробитчан в зоне риска, - эксперты рассказали об угрозах нелегальной работы за рубежом - Цензор.НЕТ 124
 показать весь комментарий
 
 
Статейка откровенное г..но. Не читайте ее - не позволяйте СМИ мас тур би ровать своим сознанием!
 показать весь комментарий
 
Ой вей, бариги-посередники, які "надають послуги з працевлаштування за кордоном", тобто паразитують на людському невігластві і страху перед невідомим, недоотримують прибуток. Вже певно в умі порахували, якби всі 5-7 мільйонів українців через них роботу собі шукали, ой- вей.
А тепер серйозно, для чого мені платити підприємцю-баризі, якщо я можу напряму домовитись з поляком? Бо польську на розмовному рівні вивчив поки працював.
 показать весь комментарий
 
Скоро поїде у Німеччину ваш працівник..)) Меркель - розумна жінка))
 показать весь комментарий
 
Нічого страшного, будуть платити більше ніж в Польщі, то поїду, заодно і німецьку вивчу.
 показать весь комментарий
 
Ржу не могу..какой нах 60 процентов нелегально работают,кому он эту лапшу на..не легально может процентов 5 максимум 10 работает..работа давно легальная ..риск имеется но очень незначительный..кидалава на деньги нет..могут дать чуток меньше обещанных, но дадут..хватит людей дурить своими страшилкам..
 показать весь комментарий
 
 
Объявление:
"Сдам государство в аренду (с обязательным выкупом). Народ выселен, армия без боеприпасов. Дорого!
Звонить на Мальдиви. Спросить Петра"

П.С. Был на днях в визовом центре. Народу валом. Все какие то радостные что скоро уедут. Явно "экспертов" не читали
 показать весь комментарий
 
 
Лучше нелегально работать за рубежом, чем легально помирать в Украине.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоОколо 60% украинских заробитчан в зоне риска, - эксперты рассказали об угрозах нелегальной работы за рубежом
 
 
 
 
 
 вверх