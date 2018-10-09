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 За рубежом
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Все про:Болгария (325) журналистика (2304) задержание (5151) убийство (5023)

 Румын украинского происхождения задержан по подозрению в убийстве болгарской журналистки Мариновой, - Reuters

Полиция Болгарии в рамках расследования убийства журналистки Виктории Мариновой задержала гражданина Румынии украинского происхождения.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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По словам начальника полиции города Русе Теодора Атанасова, полиция проверяет алиби задержанного.

"Мы задержали человека и проверяем его алиби, но пока у нас нет конкретного подозреваемого", - заявил Атанасов.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что перед смертью Маринова была изнасилована.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от Европейского союза.

Источник: https://censor.net.ua/n3090467
 
 
 Топ комментарии
 
румын украинского происхождения. Блеск. Все равно, что негр, спустился с Говерлы.
-Одним словом - румын! -Так он же болгарин!? -А какая разница? (с).
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Возможно. Хотя могли быть также текила, абсент или кальвадос.
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Она бегала в парке и была красоткой, урод выследил, изнасиловал и потом задушил. Остался ребенок 8 лет. Гада надо в серной кислоте растворить. Сомневаюсь что за журналистскую деятельность
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Будуть шити справу "без зв'язку з профдіяльністю"
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Міліція захопила передбачуваного убивця телеканалу BBC BBC Вікторії Марінової , передає Breaking.bg. Згідно з інформацією, це ром, який живе в сусідніх будинках поблизу місця, де знайдено тіло жінки. Заява прокуратури та Міністерства внутрішніх справ очікується в найближчі години. Автопереклад з болгарського сайту https://www.burgasnews.com/
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Вот это,шифранулся. Журналистку жаль.
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Не то. Уровень глобализации недостаточный.
С латиноамериканцами и нигерийцем, которые устроили аварию на немецкой машине литовской регистрации, было эпичнее.
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Коли в нас розслідуватимуть такі афери з коштами ЄС - можна влаштувати симетричний "культурний обмін"
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киркоров? та да. слащавый он какой то.
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блин, любить ее и любить.... а оно даун.
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Румын украинского происхождения/Колбасные мигранты люди нехорошие.Редиски. За редкими исключениями.
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румын украинского происхождения. Блеск. Все равно, что негр, спустился с Говерлы.
-Одним словом - румын! -Так он же болгарин!? -А какая разница? (с).
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"То ли он украл, то ли у него украли"
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А чего вы удивляетесь. Село Бендеры, откуда родом Порошенко - тоже много лет было румынским и румынов там полным-полно.
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Не украинского, а молдавского происхождения...цензор проверяйте информацию
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эк закрутили...
румын.. украинского происхождения...с фамилией армянского (Атанас - дыхание странствий) или греческого (с украденным русскими - Афанасий - бессмертие) происхождения... Румын украинского происхождения задержан по подозрению в убийстве болгарской журналистки Мариновой, - Reuters - Цензор.НЕТ 8704
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С.Скрипаль родился в Киеве ну и шо дальше ?
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Це кацапи робили спроби запустити фейк начебто він з Києва, але по усім документам він з Калінінградської області.
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Не треба брехати. Він народився у Східній Прусії, яка контролюється сРашкою.
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Возможно. Хотя могли быть также текила, абсент или кальвадос.
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Рідкісний коментатор "цензора" дочитує новини до останнього рядка
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Она бегала в парке и была красоткой, урод выследил, изнасиловал и потом задушил. Остался ребенок 8 лет. Гада надо в серной кислоте растворить. Сомневаюсь что за журналистскую деятельность
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Румын с укр.происхождением в Болгарии? Эх, да лепите не стесняйтесь и дальше: - проживавший у бабушки ЕВРЕЙКИ за счёт РУСКАГО любовника служившего во ФРАНЦУЗКОМ иностранном легионе воевавшего против ИРАНСКИХ гвардейцев в СИРИИ.
Оно ведь так, если надо нац.вопрос накалить то не останавливайтесь, ведь для жертвы и убийцы, а также следаков это было наиболее принципиально ?
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"Румун українського походження" - посилання з сайту британських заднєпріводних.
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Как будто у нас журналистов нету.Едут куда то в Румынию.
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Цікаво,громадянство-румунське,паспорт-молдовський,національність-циганська,розслідування велося по кацапським муткам,але винні все одно українці.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРумын украинского происхождения задержан по подозрению в убийстве болгарской журналистки Мариновой, - Reuters
 
 
 
 
 
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