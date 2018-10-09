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 Политика Украины
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 Мэр Черкасс Бондаренко, которому прокуратура объявила два подозрения, ушел в отпуск

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко ушел в отпуск на месяц. За последние несколько дней местная прокуратура объявила два подозрения - в создании искусственных препятствий в работе депутатам Черкасского горсовета и в злоупотреблении властью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я написал на месяц отпуск — пока не закончится дело, я как честный гражданин буду в отпуске. Что касается завтрашнего залога — ни единой копейки я вносить не буду, потому что таких денег у меня нет. Все обвинения в свой адрес считаю политически мотивированными и считаю, что прокурор области выполняет политический заказ. Основная задача — это сфальсифицировать выборы весной 2019 года. По второму подозрению обвинения базируются на показаниях начальника юридического управления на то время — Стойко", — сказал Бондаренко.

Он также добавил, что готов весь юридический путь пройти до конца и, если потребуется, обратится и в Европейский суд по правам человека. Бондаренко сказал, что не собирается выезжать за границу или скрываться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досье на мэра Черкасс Анатолия Бондаренко

Отвечая на вопрос, городской голова Черкасс отметил, что его обязанности в горсовете и на сессиях будет исполнять секретарь Ярослав Нищик, а в исполнительном комитете - его заместитель Игорь Волошин.

Что касается второго подозрения - в злоупотреблении властью, то Бондаренко также написал на своей странице в Facebook, что по этому делу "заседание суда должно состояться по залогу 10 октября, а 11 октября - по отстранению от должности. Наша позиция четкая: сторона защиты имеет все необходимые аргументы, чтобы доказать беспочвенность выдвинутых обвинений. По состоянию на сегодняшний день задолженности арендатора того земельного участка перед городским советом нет. И у нас есть все подтверждающие документы из налоговой в связи с этим".

Как сообщалось, досудебным расследованием установлено, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в июле 2017 года подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляционной жалобы по хозяйственному делу по иску Черкасского городского совета к частному предприятию, которое занимается строительством, о взыскании задолженности в связи с невыполнением данным предприятием условий договора аренды о сроках начала строительства и расторжении договора.

На основании этого письма Киевским апелляционным хозяйственным судом апелляционная жалоба Черкасского городского совета оставлена без рассмотрения, что сделало невозможным взыскание с арендатора задолженности в бюджет города.

Этими действиями городского головы, по информации прокуратуры, вызваны тяжелые последствия охраняемым законом общественным интересам в лице Черкасского городского совета в виде недополучения доходов общим фондом бюджета города Черкассы в размере более чем 447 тыс. грн.

Именно в связи с этим прокуратура сообщила мэру Черкасс о подозрении в злоупотреблении властью.

Подозрение в создании искусственных препятствий в работе депутатам Черкасского горсовета Анатолий Бондаренко получил за проведение 22 августа 2018 года с нарушением регламента "тайной" сессии в Каневе, о которой журналистам, общественности и части депутатов сообщил уже постфактум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Городскому голове Черкасс Бондаренко объявлено о подозрении, - Луценко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3090465
 
 
 Топ комментарии
 
А раптом посадять, а він стомившись?
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законы супер. Подозрение, автоматом, отправляет в отпуск.
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- Тук-тук!
- Кто там?
- Гестапо!
- Пошли на х♦♦!
- Извините, мы в другой раз зайдем.
Вот так Штирлиц уже более двух месяцев скрывался от гестапо.
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дальше скорая , носилки , инвалидная коляска !! как все знакомо...
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)) декретный. грыбы поедет собирать с младшым дитятём, как его жонушка в прошлом годе.
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токо ныщик и волошка? а как же такой гигант местной свободной мысли как ботнар? запамятовал?
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Какой нахрен отпуск, вы что-охренели, на нары эту сволочь, и чем быстрее, тем лучше.
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законы супер. Подозрение, автоматом, отправляет в отпуск.
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этот цирк с мэром надо прекращать, по нем давно тюрьма плачет
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- Тук-тук!
- Кто там?
- Гестапо!
- Пошли на х♦♦!
- Извините, мы в другой раз зайдем.
Вот так Штирлиц уже более двух месяцев скрывался от гестапо.
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Это что припятствие для прокуратуры?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Черкасс Бондаренко, которому прокуратура объявила два подозрения, ушел в отпуск
 
 
 
 
 
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