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Все про:Песков (858) спецслужбы (357) Скрипаль (435) Мишкин (1)

 Мы не будем продолжать дискуссии на эту тему, - Кремль о разоблачении шпиона ГРУ Мишкина

Кремль не будет реагировать на результаты расследования журналистов The Insider и экспертов Bellingcat, согласно которым подозреваемый в Британии в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александр Петров на самом деле является военным врачом из ГРУ Александром Мишкиным.

 Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский РБК.

​"Я уже на прошлой неделе вам сообщил, что мы не будем продолжать дискуссии по каналам СМИ и различных общественных исследовательских организаций. Будем придерживаться этой позиции", - сказал Песков.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

Источник: https://censor.net.ua/n3090461
 
 
 Топ комментарии
 
сказать-то нечего!... Обосрались по полной программе.
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обделались? а что ж тут дискутировать?
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Санкции заставят продолжить и закончить дискуссию ))
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сказать-то нечего!... Обосрались по полной программе.
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будете,будете.Куда вы науй денетесь!!??!! Мы не будем продолжать дискуссии на эту тему, - Кремль о разоблачении шпиона ГРУ Мишкина - Цензор.НЕТ 8224
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жалко.... и про порошенка умолчит гад...
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просто соромно від цих двох "супер агентів"
попалились на шпілі..
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Надо же, тебе стыдно за попалившихся кацапских агентов на шпили. Странно, как минимум и вопросов еще больше возникло.
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не мені, а росісі соромно, тому і коментувати не будуть..
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Я смотрю, шо этот впердоленый роисей спермотоксикозник весь день за тобой по всем темам брызжет.
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Мы не будем продолжать дискуссии на эту тему, - Кремль о разоблачении шпиона ГРУ Мишкина

Вот это правильно. Обтекайте.
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Санкции заставят продолжить и закончить дискуссию ))
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Страусиная реакция....голову в песок, а если дупу порвут, хрен с ней, не впервой.
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"Не приближайтесь! От нас сильно воняет!"
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Сценарий следующего хода Кремля! Появляются клоны Петрова и Боширова, благо методы пластической хирургии позволяют. Далее по классике:

"Нехорошо получается... Вася! Вася! Не узнал! Родного брата! - Молчи! Узнаешь брата Колю? - Узнаю! Узнаю брата Колю! Колю узнаю! Как вырос! Как вырос! Какая удивительная встреча! Очаков! Очаков! Когдаты приехал из Мариуполя? Где ты там жил у нашей бабушки? Ты что мне не писал? Я так волновался. - Занят был. Аты мне писал? - Я-то писал. Я посылал тебе заказные письма. Вот, у меня даже есть квитанции. Кстати о детстве. В детстве таких, как Вы, я убивал на месте из рогатки."
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Оне не будут реагировать... А как может реагировать драная кошка, которую ткнули мордой в собственное гавно!? Паскудная недоимперия вновь обосрамшись. Страна - выгребная яма радостно набрасывает свое гавно на вентилятор, не замечая, что оно все прилетает на дурную морду кацапсинских ублюдков. Руцкий мир он такой, весь заляпан вонючей субстанцией
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Две страны которые обьеденяют судьбы, судьбы выживания и предательства действующей власти, хочу вспомнить САШКА БИЛОГО,

Мы не будем продолжать дискуссии на эту тему, - Кремль о разоблачении шпиона ГРУ Мишкина - Цензор.НЕТ 7776
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Вы уже один раз зарекались комментировать.))
Как алкаши, зашились - сорвались, зашились, опять сорвались.
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Оне не будут реагировать... А как может реагировать драная кошка, которую ткнули мордой в собственное гавно!? Паскудная недоимперия вновь обосрамшись. Страна - выгребная яма радостно набрасывает свое гавно на вентилятор, не замечая, что оно все прилетает на дурную морду кацапсинских ублюдков. Руцкий мир он такой, весь заляпан вонючей субстанцией
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по прнципу - если обгадился, стой и не дергайся что бы меньше воняло.
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Та драсьте, як це не будете? А нам настрій підняти, а пореготати?
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Ёршика им в попу от и все дискуссии)))
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а никто с вами дискуссий и не ведёт
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Мы не будем продолжать дискуссии на эту тему, и правильно, ибо есть два варианта - молчать или нести пургу.
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А вообще Писькову нужно всегда начинать так: "Вы не поверите!"
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Что тут продолжать, обосрали - обтекайте.
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Да кацапов никто к дискуссии и не приглашал.
Мы и сами отлично ржём над этими валенками и поржём ещё
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Как говориццо -Просто молчи. Авось за умного сойдёшь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы не будем продолжать дискуссии на эту тему, - Кремль о разоблачении шпиона ГРУ Мишкина
 
 
 
 
 
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