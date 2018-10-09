 Мы не будем продолжать дискуссии на эту тему, - Кремль о разоблачении шпиона ГРУ Мишкина

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский РБК.
"Я уже на прошлой неделе вам сообщил, что мы не будем продолжать дискуссии по каналам СМИ и различных общественных исследовательских организаций. Будем придерживаться этой позиции", - сказал Песков.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.
9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".
попалились на шпілі..
Вот это правильно. Обтекайте.
Как-то так
"Нехорошо получается... Вася! Вася! Не узнал! Родного брата! - Молчи! Узнаешь брата Колю? - Узнаю! Узнаю брата Колю! Колю узнаю! Как вырос! Как вырос! Какая удивительная встреча! Очаков! Очаков! Когдаты приехал из Мариуполя? Где ты там жил у нашей бабушки? Ты что мне не писал? Я так волновался. - Занят был. Аты мне писал? - Я-то писал. Я посылал тебе заказные письма. Вот, у меня даже есть квитанции. Кстати о детстве. В детстве таких, как Вы, я убивал на месте из рогатки."
Как алкаши, зашились - сорвались, зашились, опять сорвались.
Мы и сами отлично ржём над этими валенками и поржём ещё