 Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не смогли за четыре года войны построить надлежащее количество хранилищ для боеприпасов и не смогли обеспечить надлежащую охрану имеющихся складов - и это очевидно для всей страны", - отметил Пашинский, добавив, что Минобороны должно отчитаться перед людьми о том, почему сегодняшние взрывы и потеря боеприпасов стали возможными, кто ответил за прошлые диверсии и какие мероприятия из определенных СНБО были внедрены.
"Приглашаю руководителей Министерства обороны и Генштаба для открытого публичного отчета на заседание Комитета по вопросам безопасности и обороны", - добавил глава оборонного комитета ВР.
Ведь всего только пятый склад с оружием и боеприпасами, взлетел на воздух, при действующем руководстве МО и ГШ.
Позиция у них, безусловно непробиваема!
Разнесут ее в пух и прах.
Она была президентом?
а вот петро тогда точно очильныком РНБО был. тут уж я тебе память освежу.
и да, не за юльку, а справедливости ради. потому как треп вашего "мин.правды" достал до печенок!
Как может быть все нормально, если при действующем министре обороны и главе генштаба, произошел пятый взрыв склада с боеприпасами и никто не понес никакой ответственности?
Все на своих местах, при своих званиях и продолжают заниматься своими делами.
Чем актриса погорелого театра лучше))) только хуже(((((
..*РУКИ ПОВІДРУБУЮ ! *
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Даже знаю, как будет выглядеть этот "отчет": "За 4 года проsрано 5 (ПЯТЬ) складов с боеприпасами. Перечень складов прилагается."