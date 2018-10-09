 Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не смогли за четыре года войны построить надлежащее количество хранилищ для боеприпасов и не смогли обеспечить надлежащую охрану имеющихся складов - и это очевидно для всей страны", - отметил Пашинский, добавив, что Минобороны должно отчитаться перед людьми о том, почему сегодняшние взрывы и потеря боеприпасов стали возможными, кто ответил за прошлые диверсии и какие мероприятия из определенных СНБО были внедрены.

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"Приглашаю руководителей Министерства обороны и Генштаба для открытого публичного отчета на заседание Комитета по вопросам безопасности и обороны", - добавил глава оборонного комитета ВР.