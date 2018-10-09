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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
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 Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский

Комитет по вопросам безопасности и обороны предоставлял соответствующие рекомендации по охране складов боеприпасов после многочисленных предыдущих диверсий. Соответствующие необходимые меры для усиления охраны складов так и не были приняты.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не смогли за четыре года войны построить надлежащее количество хранилищ для боеприпасов и не смогли обеспечить надлежащую охрану имеющихся складов - и это очевидно для всей страны", - отметил Пашинский, добавив, что Минобороны должно отчитаться перед людьми о том, почему сегодняшние взрывы и потеря боеприпасов стали возможными, кто ответил за прошлые диверсии и какие мероприятия из определенных СНБО были внедрены.

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"Приглашаю руководителей Министерства обороны и Генштаба для открытого публичного отчета на заседание Комитета по вопросам безопасности и обороны", - добавил глава оборонного комитета ВР.

Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090460
 
 
 Топ комментарии
 
Беседа нужна была после первого случая,а сейчас пора уже к стенке ставить без разговоров,начиная с говнокомандующего !
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Ну какое же оно гнидное и противное,брат кернеса наверное!
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лучше сразу всех в епицентр взрывов пригласите)) желательно поскидывать с авакяновских вертолетов ну чтоб наверняка!
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Не...Уж лучше Тимошенко. Пусть хоть и на пол шага,но вперед.
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Парашенко путина впустит через черный ход ?
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Путин скорее сам полезет в украинскую сраку. Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский - Цензор.НЕТ 5979
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Сам он уже не полезет. Слишком дорого и опасно. Время ушло. Если только власть Украины не предаст и не сделает ему подарок.
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Жаль что многое в Украине замыкается на деньгах,как надоела эта продажность. Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский - Цензор.НЕТ 198
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На деньгах замыкается везде. Но в Украине это,во Зло.
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Конечно проиграет.
Ведь всего только пятый склад с оружием и боеприпасами, взлетел на воздух, при действующем руководстве МО и ГШ.
Позиция у них, безусловно непробиваема!
Разнесут ее в пух и прах.
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Сколько складов взорвалось при Тимошенко? Напомни, пожалуйста. И это в мирное-то время. Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский - Цензор.НЕТ 3617
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Я что то пропустил?
Она была президентом?
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Нет. Слава богу, и не будет. Но.у нас парламентско-президентская республика. И премьер играет большую роль, чем президент.
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не припомню когда юлька гавнокомандующим была? не нагадаеш?
а вот петро тогда точно очильныком РНБО был. тут уж я тебе память освежу.
и да, не за юльку, а справедливости ради. потому как треп вашего "мин.правды" достал до печенок!
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На один вопрос ответь пожалуйста.
Как может быть все нормально, если при действующем министре обороны и главе генштаба, произошел пятый взрыв склада с боеприпасами и никто не понес никакой ответственности?
Все на своих местах, при своих званиях и продолжают заниматься своими делами.
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Просто народ Украины не играет роли . Даже в собственной жизни.
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Игорь Хирскл
Чем актриса погорелого театра лучше))) только хуже(((((
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Хотя бы тем,что враг парашенко.А значит нарушит ахметовские связи с ним.И будет больше слушаться Америку. Хотя в идеале ,для быстрых перемен нужны такие как Саакашвили.
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Ну какое же оно гнидное и противное,брат кернеса наверное!
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пожалуй даже более мерзкая личность , неже ли упомянутый выше
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Нужно было после своих указаний и рекомендаций контролировать их выполнение, а не каналы лишать лицензии.
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А что их приглашать,когда их нужно всех в расход отправлять???
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Дебиляров оставили в руководстве Страной,на голову Больных.
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Аваковский пул в НФ продолжает бессмысленно кусать Порошенко за штанину. Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский - Цензор.НЕТ 6075
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Кусает, может, и за штанину. Но, судя по настроениям людей, отвалиться может нога. Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский - Цензор.НЕТ 9805 Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский - Цензор.НЕТ 4180
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лучше сразу всех в епицентр взрывов пригласите)) желательно поскидывать с авакяновских вертолетов ну чтоб наверняка!
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На Виннитчине дебоширы избили полицейских. Видео... что у нас за аваковская полиция? Всё так скромно делается ,чтобы не кого не взбудоражить. Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский - Цензор.НЕТ 6707
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Беседа нужна была после первого случая,а сейчас пора уже к стенке ставить без разговоров,начиная с говнокомандующего !
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Наверное у нас мало ГЕНЕРАЛОВ, вот склады и взрываются. Ну ни чё, главно сделать выводы, вот.
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ОТЧЁТА??? Внимание, НЕ ОТСТАВКИ, а "ОТЧЕТА"???
Даже знаю, как будет выглядеть этот "отчет": "За 4 года проsрано 5 (ПЯТЬ) складов с боеприпасами. Перечень складов прилагается."
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Усё сгорело...фенита ля комедия вот и весь отчёт!
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Никого не привлекут! Наши коррупционные властьимущие гиды непотопляемы, как гавно в проруби. Тем более, что такие привлекатели, типа пашинской мерзкой и плешивой рожи, замазаной по уши, всего лишь пиарится перед выборами. Оно само должно давно ютиться под шконкой
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«Приглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней» - сказала решительно настроенная Плешивая Выхухоль, продолжив резкими движениями чистить наградной «Глок».
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Министерство обороны говорит, что стрелковое оружие взрывается? Это наверное пуля от пистолета.

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чем для складов плохие заброшеные аэродромы для стратегических бомбардировщиков?????Запрошую керівництво Міноборони і Генштабу для відкритого публічного звіту щодо ситуації під Ічнею, - Пашинський - Цензор.НЕТ 8670 и где подевались все бункеры под ЯО???? 3 страна в мире была по ЯО!!!
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Пока люди не выйдут на Майдан никаких реальных изменений в Генштабе, МО и Уроборонпроме не будет. Даже если Муженку снимут, там в очереди деясток таких же "талантов". На Майдан!
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Щось Пашинський розактивнічався...Невже і до боєприпасів добрався?..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриглашаю руководство Минобороны и Генштаба для открытого публичного отчета по ситуации под Ичней, - Пашинский
 
 
 
 
 
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