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 Житель Ривного получил семь с половиной лет за госизмену и подготовку диверсий

По материалам Службы безопасности Украины осужден житель Ривного, который совершил государственную измену и спланировал ряд диверсий на территории региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый 22-летний местный житель обратился к главарям террористической организации "ДНР" с предложением осуществить взрывы и другие действия для дестабилизации общественной ситуации на территории области. Соответствующее видеообращение мужчина прислал боевикам по интернету. Переписываясь якобы с представителями незаконных вооруженных формирований, он сообщил о подготовке взрыва на одном из объектов энергетического комплекса. Благодаря слаженным действиям и своевременно принятым мерам реагирования правоохранители предотвратили диверсионную деятельность и задержали злоумышленника.

На данный момент Костопольский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 и ст. 113 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090454
 
   
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В Украине смертной казни нет, а вышка, это пожизненое. И слава Богу. Потому как история говорит, что совковые суды приговорили к смерти больше может не всегда и невинных но, непричасных к обвинениям больше, чем реально виновных. Часто мелких воров или родственников жертв растреливали за преступления непойманых маньяков.
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Цікаво, а крадіжка металу з енергооб'єкту буде визнано диверсією?
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Украина -- страна для украинофобов. Всего 7,5 лет за такое...
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Статейка, очень даже к месту!
Как и та, где рассказали о оправдании полковника, обвиняемом в служебной халатности, (взрывы в Балаклее).
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бред. как он один мог планировать взрывы. это ...
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взрывы в Ровно? А на, Катмаду, он еще не напал?
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