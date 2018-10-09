 "Другие хотят сложных переговорных процессов и хотят предусмотреть все на 10 лет вперед", - Садовый о переговорах с другими претендентами на президентское кресло

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу поблагодарить, что коллеги из "ДемАльянса" понимают ответственность сегодняшнего дня. Потому что другие хотят сложных переговорных процессов и хотят предусмотреть все на 10 лет вперед. Нам более важно время и момент, нужно идти вперед и побеждать. Будет у нас должность президента, наведем порядок в стране – всем будет много мест для работы", - сказал он журналистам после подписания соглашения о политическом союзе с партией "Демократический альянс" во вторник в Киеве.

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А.Садовый отметил, что нужно делать все для достижения единства между всеми демократическими силами, которые "не обслуживают олигархов".

Говоря о возможности потенциальной поддержки других кандидатур, в частности А.Гриценко, во втором туре выборов президента Украины, лидер "Самопомочи" сказал: "Я думаю, что во втором туре будет Садовый. Если будет Садовый и Гриценко – это прекрасный выбор для украинцев. Я готов к любым вариантам".

"Мы будем бороться, чтобы Андрей Садовый был единым кандидатом не только от "Самопомочи", не только от "ДемАльянса", не только от союза наших партий, но и от других проукраинских демократических политических сил", - отметил в свою очередь сопредседатель "ДемАльянса" В.Гацько.

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Ранее лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что рассчитывает объединить усилия на выборах с мэром Львова Андреем Садовым и известным певцом Святославом Вакарчуком. Гриценко рассказал, что неоднократно обсуждал с Садовым и Вакарчуком варианты сотрудничества. Политик выразил убеждение, что путь объединения — "абсолютно правильный и единственно верный".

Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы – 27 октября 2019 года.

Согласно проведенным в сентябре исследованиям трех социологических групп – "Центра Разумкова", "Социса" и КМИС, президентский рейтинг Садового составляет 1,8% (среди тех, кто уже определился с выбором – 2,2%). Рейтинг лидера "Гражданской позиции" Гриценко – 6,3% (среди определившихся – 7,5%).

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