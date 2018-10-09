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 Политика Украины
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 "Другие хотят сложных переговорных процессов и хотят предусмотреть все на 10 лет вперед", - Садовый о переговорах с другими претендентами на президентское кресло

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый считает, что политическим силам, которые думают о возможном объединении усилий перед предстоящими в Украине выборами, не стоит усложнять переговорный процесс.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу поблагодарить, что коллеги из "ДемАльянса" понимают ответственность сегодняшнего дня. Потому что другие хотят сложных переговорных процессов и хотят предусмотреть все на 10 лет вперед. Нам более важно время и момент, нужно идти вперед и побеждать. Будет у нас должность президента, наведем порядок в стране – всем будет много мест для работы", - сказал он журналистам после подписания соглашения о политическом союзе с партией "Демократический альянс" во вторник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый объявил о намерении баллотироваться в президенты

А.Садовый отметил, что нужно делать все для достижения единства между всеми демократическими силами, которые "не обслуживают олигархов".

Говоря о возможности потенциальной поддержки других кандидатур, в частности А.Гриценко, во втором туре выборов президента Украины, лидер "Самопомочи" сказал: "Я думаю, что во втором туре будет Садовый. Если будет Садовый и Гриценко – это прекрасный выбор для украинцев. Я готов к любым вариантам".

"Мы будем бороться, чтобы Андрей Садовый был единым кандидатом не только от "Самопомочи", не только от "ДемАльянса", не только от союза наших партий, но и от других проукраинских демократических политических сил", - отметил в свою очередь сопредседатель "ДемАльянса" В.Гацько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый не намерен на выборах поддерживать кого-либо из других кандидатов

Ранее лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что рассчитывает объединить усилия на выборах с мэром Львова Андреем Садовым и известным певцом Святославом Вакарчуком. Гриценко рассказал, что неоднократно обсуждал с Садовым и Вакарчуком варианты сотрудничества. Политик выразил убеждение, что путь объединения — "абсолютно правильный и единственно верный".

Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы – 27 октября 2019 года.

Согласно проведенным в сентябре исследованиям трех социологических групп – "Центра Разумкова", "Социса" и КМИС, президентский рейтинг Садового составляет 1,8% (среди тех, кто уже определился с выбором – 2,2%). Рейтинг лидера "Гражданской позиции" Гриценко – 6,3% (среди определившихся – 7,5%).

Также на Цензор.НЕТ: Демократическая оппозиция должна с помощью прозрачной процедуры выбрать единого кандидата в президенты, - открытое письмо представителей украинского среднего класса

Источник: https://censor.net.ua/n3090453
 
 
 Топ комментарии
 
Пиз..шь косой, не нужно ничего решать на 10 лет вперед, объявите кого вы хотите видеть премьер-министром, генпрокурором, главой генштаба, главой сбу, и состав кабинета министров - и сразу станет ясно, кто вы и какие у вас цели
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Невже в Самопомічі не знайшлося більш нормального кандидата?
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Нужно голосовать за того кандидата ,который расстреляет олигархов и корупционеров,начиная со времён Кучмы.
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тем самым мусорная садонемочь отправила серливого онотоля грицацуева куда подальше.
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Невже в Самопомічі не знайшлося більш нормального кандидата?
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Пиз..шь косой, не нужно ничего решать на 10 лет вперед, объявите кого вы хотите видеть премьер-министром, генпрокурором, главой генштаба, главой сбу, и состав кабинета министров - и сразу станет ясно, кто вы и какие у вас цели
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Тогда не будет возможности продать эти должности мафиозным кланам. Но и коалицию никто не пойдёт
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Нужно голосовать за того кандидата ,который расстреляет олигархов и корупционеров,начиная со времён Кучмы.
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стрелять не наш метод. Это не правильно,не по европейски.
Их или вешать или резать нужно.
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***
- доктор...вы осматривали мою жену? ну... и что скажете?
- к сожалению, милорд... она не беременна... и чтобы получить наследника..
- да знаю!.... опять эти мерзкие телодвижения...
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Очень хорошо. Пусть Андрюша заберет голоса у Грицацуева и колясочницы. "Другие хотят сложных переговорных процессов и хотят предусмотреть все на 10 лет вперед", - Садовый о переговорах с другими претендентами на президентское кресло - Цензор.НЕТ 3146
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Буду голосовать на парламентских выборах за Самопомич, а вот за Садового на президентских - нет. Всё всплывает в памяти, как он в 2014, перед през. выборами, водил с Пэпай хороводы по Львову..... А ведь мог ещё тогда сообразить, кого пиарит....

Партия давно шагнула далеко вперед от своего основателя. Человек старой формации. Мэр Львова- это его предел.
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на крысьме:1. Владимир Балух, которого оккупанты засудили на 4 года и 11 месяцев за украинский флаг, приостановит голодовку на время этапирования его в российскую колонию. Балух передал трогательное и тревожное письмо, в котором обратился к украинцам со словами благодарности и просьбой похоронить его после смерти на свободной от оккупантов территории Украины. Прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/balukh-moe-vyzhyvanie-bylo-nevozvozhno-bez-vas/29533653.html . О состоянии здоровья политузника на пресс-конференции в Киеве рассказал крымский архиепископ УПЦ КП владыка Климент https://twitter.com/krymrealii/status/10496237986459525122. Армянск снова задыхается, предметы покрываются липким налетом и ржавчиной. Некоторые ватники предлагают дерзкую акцию протеста - одеть маски. Напомню, 13 октября оккупанты со всего Крыма свезут в Армянск детей на шабаш-концерт, чтобы показать, что "угрозы нет" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10493933487657246733. Севастопольские ватники собирают на улице подписи путину, чтобы тот смилостивился и открыл "Муссон" - крупнейший ТРЦ города, который оккупанты закрыли в мае и хотят снести. "Предпринимателей никто в этом городе не слышит, мы оказались без работы и средств к существованию", - жалуются освобожденные от беспощадной киевской хунты "подонки" (цитата путина) http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/v-sevastopole-sobirayut-podpisi-dlya-putina-v-zashhitu-mussona/4. Птицеводческий завод им. Фрунзе в Сакском районе в ближайшее время может прекратить свою работу. 300 работников около двух месяцев не получают зарплату. 8 октября они пришли под здание администрации, чтобы получить объяснения руководства, но никто из руководителей завода к ним не вышел. В прошлом месяце на предприятии произошли массовые сокращения. "Нашему хозяйству уже 89 лет! Оно ПРОЦВЕТАЛО и, вдруг, с 2014 года мы стали никому не нужны. Землю и зерно забрали, животных кормить нечем, куры сдыхают! Все забрали. Все идет на уничтожение. Преднамеренное уничтожение", - говорят сотрудники завода https://ru.krymr.com/a/news-ptizeferma-v-sakskom-raione-okazalas-na-grani-zakrytiya/29533682.html5. Оккупанты одобрили продажу Крыму пшеницы 3-го, 4-го и 5-го (низшего) классов из спецфонда. Напомню, что в этом году крымские аграрии собрали 880 тысяч тонн зерна, что на 500 тысяч тонн меньше, чем в 2017 году. Но оккупанты даже собранные крохи вывозят в Сирию, а в Крыму цены на зерно подняли, что повлекло подорожание конечной продукции. Мост не помог http://podpricelom.com.ua/read/economy/pravytelstvo-rf-reshylo-prodat-zerno-yz-rezervnogo-fonda-krymu.html6. Постпред Крыма в Москве Георгий Мурадов угрожает перекрыть Украине Днепр, если она не даст воду Крыму. Оккупант предложил прорыть новый канал в Смоленской области, где расположен ОДИН ИЗ ИСТОКОВ Днепра - река Десна. Напомню, оккупанты и коллаборанты много раз заявляли, что вода в Северо-Крымском канале Крыму не только "не нужна", но даже "опасна" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10493561438967439437. В следующем круизном "сезоне" оккупанты намерены продлить мучения лохани "Князь Владимир" до Абхазии. "Князь" и до Крыма с трудом доплывал, а тут новое испытание уготовано https://twitter.com/crimea_john/status/10493751580735242258. Тупой ватной курице отказались помогать в поиске её потерянной посылки в "Почте россии", т.к. "такого региона в справочнике нет". Обожаю смотреть, как корчатся ватники в муках, когда в российских организациях им всегда отвечают, что "такого региона как Крым у нас нет". Ватница требует "ввести уголовное наказание за поддержку российскими чиновниками санкций Госдепа!". Другие ватники прокомментировали душераздирающую историю: "Возьмите любое предложение на территории рф. Огромными буквами написано: ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. Но когда ты хочешь воспользоваться: извините, Крым мы не обслуживаем. Это что?", "Дело не только в Почте россии, но и в организациях, на которые санкции наложить практически невозможно", "Есть Крым, а есть россия. Как есть Москва, а есть россия. По моему мнению, это не одно и то же. Заметьте, ведь и РЖД у нас тоже нет, а есть Крымские Железные Дороги. У нас даже за 4 года не появилось ни одного банка из россии", "Банк Россия", "Так есть ли Сбер где-нибудь? Или ВТБ, который при Укр был? А может, Альфа? Кароч, ни одного из двадцатки лидеров! Говнотень это всё. Нет у россии ничего народного, а тем более банков! Давно всё продали/предали!", "Не переживайте, что нет российского - пенсия в Крыму будет российской в 65 лет", "Сотовые операторы россии почему-то тоже не считают Крым российским, например, Теле2 и Билайн", "Не надо стесняться, КРЫМ=УКРАИНА" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10493577573657968649. Саранча пробивается в Феодосию: "Анон. Хочу переехать в Феодосию с Псковской области. Скажите, сколько для начала стоит съем жилья? За сколько примерно можно купить трёшку? Как с работой? Как обстоят дела с детскими садами? Реально ли переехать и устроиться с двумя детками?". Ответы: "Почему все думают, что у нас лучше? Живите, где живете, и нам не мешайте. Своих детей в садик не можем устроить", "Не делайте такой ошибки", "Аренда квартиры, я так понимаю, на 4 человек - это двушка в более-менее нормальном состоянии - 15 тыс где-то будет. Купить в более-менее нормальном районе - от 2,5 млн. В садик не устроите детей, мест нет, люди с рождения записываются и к 3-м годам не попадают. Много льготников-переселенцев", "Давайте всех материковых бомжей себе приютим, Крым же огромен. Это мой дом, который потихоньку переполняется и становится все менее пригодным для жилья", "Инфраструктура не готова к такому количеству переселенцев. Многие уехали с Донбасса, многие вот так переезжают. Садиков катастрофически не хватает. Постоянной, хорошо оплачиваемой работы мало", "Оставайтесь на месте, тут делать нех", "Вас тут никто не ждет", "(Понаехавшая) Вас россия приняла, отмывает после Украины. Дороги, садики вам строит, а вы такие неблагодарные, народ бомжами называете. У людей дети хотят жить у моря, оно и понятно". Понаехавшей ответили: "А до россии садиков не было и ездили по полям. Я в курсе", "Как-то про дороги - это вы чуток погорячились. Приличные дороги я помню только при Шайдерове (прим - до оккупации). Каждый день за рулём. Раньше дороги были лучше", "Судя по всему, (россия) приняла, чтобы своих из Пскова было куда переселять. Да и не пигмеями мы были, чтобы нас отмывать. Как сейчас, так и до этого работали. А то вы считаете, что вы белая кость, а мы быдло, которое глупее вас, которое отмыть надо и к культуре за уши тащить. О своих словах подумайте, прежде чем писать. Не жили здесь, так не судите", "Кто кого принял - ещё надо подумать", "Россия принесла в Крым только разруху, нищету и безработицу" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104959213658332364910. Весть о ненависти крымчан к рашистам докатилась до многих российских мухосрансков, вынуждая жителей залесья извиняться перед временными неудобствами от своего визита на оккупированный их страной полуостров: "Анонимно. Приезжаю в следующем месяце погостить в ваш город, с ребенком 4 годика. Предложили пожить в Стройгородке. Интересно ваше мнение об этом районе. И не переживайте. Я в курсе, что Крым и Керчь не резиновые. Мы подышим морским воздухом, потратим немного денег и уедем восвояси" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104903128676819763711. Оккупанты сообщили, что "Крым побил рекорд постсоветского периода по числу туристов". Нарисовали цифру "6 млн 164 тысячи". Российские пропагандоны сопроводили ложь фотографией дооккупационного Крыма с полными пляжами https://twitter.com/SouthUkr/status/1049645352754847744P.S. Всё любопытней наблюдать, как ватники отвечают на вопросы понаехавших и собравшихся понаехать. От обостренного осознания своей второсортности и ненужности в Крыму, "освобожденные от украинского ига" описывают реальное положение дел в оккупации. Думаю, что фраза понаехавшей "вас россия отмывает после Украины" написана совершенно искренне. Просто у нас разные понятия о чистоте. По меркам россии, мы были слишком чистыми, беспечными, свободными, обласканными, привыкшими к благам цивилизации. Поэтому россии нужно нас запачкать в "русском мире" или вынудить уехать. Я еще раз напомню, что переселение россиян на оккупированную территорию является военным преступлением, а переселившиеся являются преступниками, которые после освобождения Крыма потеряют абсолютно всё. А пока Крым идёт по пути от украинской жемчужины к российским фекальным сталагмитам. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Будет у нас должность президента, наведем порядок в стране - всем будет много мест для работы Источник: https://censor.net.ua/n3090453
Татишо? Втім, з заяви видно, що брехун і лізе за посадою і місцями для збагачення.
Брехун, бо за лад в країні відповідає КМУ та РАДА.
Про місця для збагачення прямо сказав - много мест.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Другие хотят сложных переговорных процессов и хотят предусмотреть все на 10 лет вперед", - Садовый о переговорах с другими претендентами на президентское кресло
 
 
 
 
 
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