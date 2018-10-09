 К поселку Дружба возле артскладов до сих пор невозможно подъехать: оценка разрушений будет дана после прекращения взрывов, - ГСЧС

Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП в Ичнянском районе, состоявшемся в Черниговской ОГА, сказал заместитель начальника управления ГСЧС в области Дмитрий Безкостый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Полная оценка будет дана после прекращения взрывов", - отметил он.

И.о. главы Черниговской ОГА Юлия Свириденко, которая в первой половине дня была в зоне бедствия, добавила, что подъехать к поселку невозможно и она туда не попала.

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Почти все жители Ични эвакуировались из-за взрывов на артскладах, сейчас не работают ни магазины, ни аптеки, отсутствует газ, однако есть свет и вода и не наблюдается явных разрушений. Об этом рассказал житель города Владимир.

"Сейчас такое ощущение, будто город вымер - на улицах ни души! Все аптеки и магазины закрыты - негде лекарств или хлеба, сигарет купить", - сказал он.

По его словам, большинство жителей Ични уехали, кто транспортом, кто со спасателями, а те, кто остался, сидят по домам.

В то же время мужчина заверил, что улицы активно патрулируются полицейскими, случаев мародерства, по его информации, пока не было.

Кроме того, он рассказал, что газоснабжение в городе отсутствует, вода есть, но маленький напор, а вот подача электроэнергии недавно возобновилась.

Сейчас, как отметил Владимир, взрывов уже не слышно, мобильная связь работает.

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Он отметил, что в целом разрушений по городу незаметно.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.