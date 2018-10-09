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 Мишкин и Чепига участвовали в захвате административных зданий на востоке Украины в 2014 году, - "Bellingcat"

Сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Руслан Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев после встречи с британскими парламентариями, пишет The Independent.

По его словам, оперативные лица ГРУ были "непосредственно причастны" к захвату государственных учреждений востоке Украины и распространении фейковой информации о "местных отрядах самообороны".

Bellingcat утверждает, что Мишкин совершил несколько поездок в Украину, в частности во время Майдана 2013 года.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3090445
 
 
 Топ комментарии
 
Не удивлюсь,если они и в Одессе 2 мая были, с ментами предателями.
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Как они все успевают в перерывах между шпили-вили?
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не зря я их еще тогда называл пид….ы, которых навезли автобусами.
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Захват горотдела милиции в Краматорске


Это оттуда пошло "за поребрик"
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Этот видос для меня лично был официальной датой начала украино-московской войны.
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Не удивлюсь,если они и в Одессе 2 мая были, с ментами предателями.
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А не не здивуюсь, якщо це вони Кенеді грохнули
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Как они все успевают в перерывах между шпили-вили?
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Плешивый не зря Хероев своим грушникам раздает. А те стахановцы - всюду как кобеля отмечаются
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У Харкові не було збройних захоплень, це скоріше Донецьк та Луганськ та Крим.
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Помню был прикольный фотошоп после захвата держобладминистрации в Харькове (не вооруженный) и там все эти захватчики лежали вниз мордами и с триколорами в жопах. Вот я и подумал что может боширов и петров после этой акции педиками стали )
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если серьёзно то ХОГА захватывали тогда местные алкаши с кирпичами и палками при поддержке туристов с Белгорода но там нтчешо кроме травматов и холодного оружия не было. А вот в Крыму в Симферополе парламент захватывали профи с гранатомётами.
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почитай мемуары Мотороллы - изменишь своё мнение
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у меня свои мемуары, своими глазами видел как было противостояние месяца 3 , а моторыло там был только один день видел его на фото в капюшоне.
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продам паспорт МИШКИНА НАСТОЯЩИЙ.
Мишкин и Чепига участвовали в захвате административных зданий на востоке Украины в 2014 году, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 9343
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стесняюсь представить где ты его прятала - так-что нет, не купим...)
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А ведь эту информацию могли бы дать и наши спецслужбы, если бы умели работать.
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Дык это были не возмущенные жители Дамбаса оказывается, а российские грушники
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Это давно известно. Теперь идентифицируются.

Вежливый спецназовец из Питера просит отойти за поребрик при захвате МВД в Краматорске.
https://www.youtube.com/watch?v=u4zZGpUKrxI
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Гэта - дадатак да матэрыялаў Гаагскага Трыбунала.Будзе час,калі сасканіруюць тыя морды ў
балаклавах,і народ даведаецца па-імённа ўсіх тых "вызваліцеляў-іхтамнетаў"(калі хто дажыве).Слава Украіне !
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Побольше Петровых и Сидоровых. Чтобы быдло не думало о складах и прочей ерунде.
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...понятно, что тебе, курве москальской, все с точностью до наоборот: побольше бы взрывов на складах и прочей ерунлы, чтобы парашинское быдло меньше думало про чепиг и мишкиных и их"художества" во имя вяликой параши
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Цікаво, а чому наші доблесні спецслужби не влаштовують "побільше" на території ворога?
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неможна, бо Х..ло нападе (відіжме або спалить нафік ту законсервовану фабрику у Липецьку). Дивно, чому це досі не відбулося, якщо Пеця йому такий заклятий ворог.
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тоесть, другими словами - западу будет не в западло если после ужина этих голубков, найдут визитку правого сектора или отряда имени зоряна и шкиряка Мишкин и Чепига участвовали в захвате административных зданий на востоке Украины в 2014 году, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 3758
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Эти два придурка уже у нас на миротворце в розыске.
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Сегодня здесь была статья, что у Вас и 300 закарпатских чиновников в розыске. Мішкін і Чепіга брали участь у захопленні адміністративних будівель на сході України в 2014 році, - "Bellingcat" - Цензор.НЕТ 3147
Вам подсказать где закарпатская область или к чему этот розыск ?
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Так объявить их в розыск через Интерпол,и следком россии выдаст их нашей генпрокуратуре ведь они же "плодотворно" сотрудничают.
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"...все мысли лишь о шпиле,"шпили-вили"....."(с)

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не зря я их еще тогда называл пид….ы, которых навезли автобусами.
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а кто навёз не забыл?
как оказалось "уважаемые люди"
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ну чего сразу пидоры? это обычные рузькие луди. они все там шпилелюбцы. и страна у них такая шпилелюбная.
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не все
давай будем объективными
а 82%
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ок. пусть будет так. 82%- пассивные шпилелюбцы а 8% активные шпилелюбцы на мордовии.
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как ты хочешь
не влезли бы к нам ссуки в 2014-ом

вообще пох бы было шо там у них
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А як це пов'язано зі вставанням скалєн?
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Треба всім нам ставати жорсткішими та брати російських заручників, якщо з'являється нагода.
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какие заручныкы? только вырезать полностью русню явную и латентную в Украине.
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Вафельсбург, это не ты тутси резал в Африке, или ещё в памперсах тогда ходил?
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Путину начхать даже на своих. Ему западло менять даже своих литех или капитанов. Вот может если бы какой хенерал евойный к нам случайно ,,заблудился,, то может еще бы и подумал. А так рвать их надо без сожаления .Толку от пленных ихтамнетов никакой. Только хлеб переводят
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Ох! Не увлекайтесь там в Белингкэте-СкотлендЯрде!
Переборщите с заслугами Петровых-Чепиг-Бошировых-Мишкиных!
Майдан, Крым, Янукович, Донбасс, Солсбери... Так и до Джона Кеннеди не далеко!
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А разве Билингкэт это Скотлэндярд? ))
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Неплохо! Главное чтобы это оказалось не специально скормленным материалом от российских спец.служб. Чем невероятнее история, тем выше шанс её опровергнуть!
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мрази кацапо-фашисткие.а сколько еще таких!
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До кінця розслідування чудаки напрацюють на розстріл у Гаазі...
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Гэта - дадатак да матэрыялаў Гаагскага Трыбунала.Будзе час,калі сасканіруюць тыя морды ў
балаклавах,і народ даведаецца па-імённа ўсіх тых "вызваліцеляў-іхтамнетаў"(калі хто дажыве).Слава Украіне !
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Мы и так это знаем, пусть теперь во всем мире узнают с какими уродами мы имеем дело. А то придумали что у нас гражанская война.
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Обосравшихся разведчиков сжигают в печах крематория Главка...
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Так он Руслан или Анатолий? Или какая разница? В любом случае, автор немного в них запутался)))
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Та який там Янукович, які захоплення будівель? Херая Раиси могли дати тільки за підміну сечі на олімпіаді!
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Мишкин, Мишкин, где твоя улыбка?..

Самая нелепая ошибка, Мишкин, - то, что ты работал на хуйла.
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Так, то оно так... Но почему об ЭТОМ должны нам рассказыватьи иностранные спецслужбы а не "мадам грицацуева" ????
Где уголовне дела? Где представления прокуратуры о выдаче "захватчиков? Где подача в розыск Интерпола? А ПорАженко?
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Все тут хихоньки да хахоньки - а эти ублюдки виноваты в смертях десятков тысяч украинцев
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМишкин и Чепига участвовали в захвате административных зданий на востоке Украины в 2014 году, - "Bellingcat"
 
 
 
 
 
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