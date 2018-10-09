 Мишкин и Чепига участвовали в захвате административных зданий на востоке Украины в 2014 году, - "Bellingcat"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев после встречи с британскими парламентариями, пишет The Independent.
По его словам, оперативные лица ГРУ были "непосредственно причастны" к захвату государственных учреждений востоке Украины и распространении фейковой информации о "местных отрядах самообороны".
Bellingcat утверждает, что Мишкин совершил несколько поездок в Украину, в частности во время Майдана 2013 года.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.
Это оттуда пошло "за поребрик"
Вежливый спецназовец из Питера просит отойти за поребрик при захвате МВД в Краматорске.
https://www.youtube.com/watch?v=u4zZGpUKrxI
балаклавах,і народ даведаецца па-імённа ўсіх тых "вызваліцеляў-іхтамнетаў"(калі хто дажыве).Слава Украіне !
Вам подсказать где закарпатская область или к чему этот розыск ?
как оказалось "уважаемые люди"
значит точно пидоры
давай будем объективными
а 82%
не влезли бы к нам ссуки в 2014-ом
вообще пох бы было шо там у них
Переборщите с заслугами Петровых-Чепиг-Бошировых-Мишкиных!
Майдан, Крым, Янукович, Донбасс, Солсбери... Так и до Джона Кеннеди не далеко!
балаклавах,і народ даведаецца па-імённа ўсіх тых "вызваліцеляў-іхтамнетаў"(калі хто дажыве).Слава Украіне !
Самая нелепая ошибка, Мишкин, - то, что ты работал на хуйла.
Где уголовне дела? Где представления прокуратуры о выдаче "захватчиков? Где подача в розыск Интерпола? А ПорАженко?