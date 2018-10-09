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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз

В Украине необходимо безотлагательно начать внедрение государственной программы хранения боеприпасов по стандартам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", такое мнение выразила народный депутат фракции БПП, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз в эфире телеканала "Прямой" во вторник.

"Взрыв боеприпасов на военных складах в городе Ичня Черниговской области - далеко не первое чрезвычайное происшествие такого рода. Соответственно, мы имеем глобальную проблему, которую можно решить в рамках введения отдельной целевой государственной программы хранения боеприпасов по стандартам НАТО", - сказала она.

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"Эта программа должна предусматривать комплекс правительственных мер, направленных на сохранение обороноспособности нашего государства. Места хранения боеприпасов должны быть инженерно оборудованы и предусматривать обязательное закрытое хранение. Это особенно важно ввиду того, что некоторые боеприпасы не производятся в Украине", - добавила парламентарий.

Политик отметила необходимость немедленного внедрения соответствующей Государственной программы с целевым использованием средств стабилизационного фонда, поскольку практика небрежного хранения боеприпасов, особенно в районах, которые находятся на направлениях вероятного продвижения сил противника в случае нападения, является недопустимой и составляющей угрозу для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складах под Ичней взрывается стратегический запас боеприпасов для 122-мм гаубиц и "Градов", которые не производятся в Украине, - Геращенко

"Я понимаю, что стоимость полного инженерного оборудования всех складов является большой, впрочем, я также понимаю, что промедление повышает риски и создает угрозы как для гражданского населения, так и для обороноспособности государства. Поэтому убеждена, что откладывание комплексных мер по соответствующей программе является особо опасным ввиду того, что с каждым годом состояние боеприпасов, хранящихся открытым способом, ухудшается, что может способствовать повторению взрывов", - заявила Фриз.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090441
 
 
 Топ комментарии
 
Давно назрело создание министерства хранения боеприпасов. И отдельного антикоррупционного органа тоже Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 2148
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Главное, чтобы боеприпасы не закончились раньше, чем эта программа внедрена будет...
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Под радой в катакомбах можно хранить, тогда 100% всё будет в норме.
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Под радой в катакомбах можно хранить, тогда 100% всё будет в норме.
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всю военную верхушку старше 45 лет- в отставку!
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какая отставка, пусть в караулы ходят часовыми!
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так жеж расколятся на первом скачке, в смысле сами диверсантов проведут
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А раньше кто не давал ? Пока жареный петух не клюнул ? Хотя бы тебя фриз,в жопу ))
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Так это же новые предвыборные обіцянки Банды Панамских Патриотов. Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 2081 Эти уже успешно похерили почти выполнили, на них на второй срок не въедешь https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA

P.S. Особенно про курс гривны душевно получилось у бывшего председателя совета НБУ, министра экономики и просто бизнесмена.
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И обязательно создать Нацагенство, а ещё лучше Нацагенства, ну для каждого калибра своё.
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Давно назрело создание министерства хранения боеприпасов. И отдельного антикоррупционного органа тоже Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 2148
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Министерство, не меньше... Министерство по хранению боеприпасов... МинХБ - звучит...
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И коммисию за контролем контроля соблюдения стандартов НАТО.
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Та ну? Прям таки немедленно? А шо ж ты вчера молчала? Шось мешало?
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потому как время поджимает а бабок хочется до весны и побольше))
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Уже не нужно.
Будем воевать озабоченостями по стандартам НАТО Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 1264
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Главное, чтобы боеприпасы не закончились раньше, чем эта программа внедрена будет...
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Йопта, татышо, ничесе！ Мощно, по новому прямо.
Тьфу, гыдота.
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На такое масштабное строительство нет средств. Армия финансируется на 60% от реальных потребностей, больше мы не можем себе позволить. Или придется перевести на голодный паек бюджетников.
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ты прежде чем такое ляпнуть подумал что тебе коболев с витренко, тука, жеребкивский и далее по списку, скажут. Это просто геноцид!!!!
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Ну так пусть перевозят на шоколадные склады, влажность и температурный режим будут даже соблюдаться, я уже не говорю про охрану.
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500 млн ментам на вертолеты-так есть без проблем, а на армию-пусть небайдужи скинуться.
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внедряем! а шо, еще остались места где можно внедрить??
и шо это за фриз такое? петрухино очередное молодое дарование?
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Фриз Ирина Васильевна - крымчаночка. Возможно даже, постоянно строчит на ЦН. Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 737
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А чего Вы вперед батька со своей инициативой?
Ведь надо же будет Кондитеру в будущем сказать, что он не только армию восстановил, но и хранение боеприпасов по стандартам НАТО лично внедрил.
А то, что при этом главнокомандующем взорвались все склады, он не виноват. Виноваты враги и прапорщики...
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Ну, слава тобі Боже!!! Якщо візьмемося негайно, то до Жовтневих свят маємо вправитись. ...
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та все шо осталось, те крохи, перевезите на липецкий рашен, все равно же не работает, а охрана там такая, шо даже не возможно посмотреть, как же она не работает.
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... Не рано.... Надо ж до Парада успеть....
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та на фига тратиться?
внедряйте для кондитерских складов...
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предлагаю разместить один артсклад по Верховной Радой, второй - под АП Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 6743, третий - под задницей Гройсмана .
поверте мне, не пройдет и дня и єто будут самые надежные и защищенные места для хранения боеприпасов во всем мире
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Политик отметила необходимость немедленного внедрения соответствующей Государственной программы с целевым использованием. Я понимаю, что стоимость полного инженерного оборудования всех складов является большой, впрочем, я также понимаю, что промедление повышает риски и создает угрозы как для гражданского населения, так и для обороноспособности государства ДАДАДА пол года осталось давай бабло офшоры надо наполнять
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Все верно. Но при чом тут Жопа Гройсмана? За снаряды и ракеты ответчает Жопа Порошенки
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Та так. Так чомусь жопа гросі туди поперлась...
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Все дуже просто:
"Писатель" - це у нас Пораженко,
А "Читатель" Гройсман.
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Пока "очередной" петух в одно место не клюнул/клюнет - все "пучком".............
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Так внедряйте, тем более на этом можно шикарно распилить бюджет!
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и распилить на этом побольше бюджетного бабла....оставив все как есть
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А на земляних і бєтонних работах можна перед виборамі бистрєнько намить прілічно бабла.
Мало лі что. Вдруг проіграєм.
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Заголовок супер. "Треба терміново почати впроваджувати" те, що ще навіть не написано, як виявляється. "Эта программа должна предусматривать комплекс правительственных мер, направленных на сохранение обороноспособности нашего государства. Места хранения боеприпасов должны быть инженерно оборудованы и предусматривать обязательное закрытое хранение. Это особенно важно ввиду того, что некоторые боеприпасы не производятся в Украине", - добавила парламентарий.
В стилі гідранта.

Источник: https://censor.net.ua/n3090441 В стилі гідранта
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Сначала на эту программу должны деньги выделить - потом может быть начнут шевелиться... Благотворительностью госклерки не занимаются...
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Гроші на склади виділяли, кажуть що суттєві. Але не встигли "освоїти" (думаю що встигли). А по стандартах НАТО треба ж ще нові виділяти.
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Может быть пора наказывать виновных и за их имущество восстанавливать ущерб?
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А шо, у нас разве ещё осталось ЧТО хранить, Фриза? После вас, как после Овоща или после саранчи- НИЧЕГО! Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 9384
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А просто по человечески охранять не судьба?
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Щось ця Фріза дуже вчасно обкакалась. А де ця Фріза була чотири роки? І за кого ця Фріза голосувало у Травні 2014го? Чи не за добре відомого з 2005го пройдисвіта? А з часу Іловайська і шпигуна?
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тарапыца нэ нада!
еще 2 склада в Украине осталось...потом и внедрять можно.
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Фриза, последний бой будет рукопашный, без боеприпасов и без всяких стандартов и законов.
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Старперов совковый Генералитет нужно гнать,всех подряд,пустить на их место молодёжь!! От этих пердунов с животами, одна Борозда на Сердце Страны Глубокая до Слёз....
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Фриз думает, что в ГРУ не знают, как взрывать склады боеприпасов, оборудованные по стандартам НАТО? С диверсантами нужно бороться, а не финансирование выбивать. У СБУ, МВД и прокуратуры финансирование усиленное, а толку?
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Если не ошибаюсь в США вообще не хранят боеприпасы...их сразу отправляют в войска...
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Можливо хтось давновсе продав і сліди замітає?
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Страну ПРодали Гады с патрохами,а теперь поют-Трали-Вали!
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Фриз представитель быдло-власти, шо вы от неё ещё ждёте?
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Озарєніє посєтіло тьотку, після чергових плодів "Українських болючих рехворм.
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Украина 3 место в мире занимала по ЯО где все подземные бункеры делись??? или у нас ЯО тоже хранилось под открытым небом?
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Це як сел посрати,а трусы забув зняти Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 1449
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или чем плохи аэродромы вернее ихние бункеры для стратегических бомбардировщиков??Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз - Цензор.НЕТ 7491
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А то? Вы шо не знаете шо небо низзя закрыть?
Где такое одеяло найти?
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Милочка, не стоит беспокоиться. В ближайшем будущем проблема будет полностью устранена - ещё один-два пожара в арсеналах и хранить будет нечего.
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Нужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз

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На 5 году войны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно немедленно начать внедрять госпрограмму хранения боеприпасов по стандартам НАТО, - Фриз
 
 
 
 
 
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