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 Крупнейшая в Украине ежегодная выставка "Оружие и безопасность" и авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" проходят в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинская экспозиция представлена ​​456 участниками от государственного и частного секторов оборонной промышленности, зарубежная - 47 ведущими предприятиями из 17 стран мира.

Впервые на выставке представлены национальные павильоны Республики Польша, Турецкой Республики и Чешской Республики. Для участия в выставке прибыли делегации высокого уровня представительства во главе с руководителями оборонных министерств и ведомств из Австрии, Азербайджана, Алжира, Боснии и Герцеговины, Египта, Казахстана, Катара, Мьянмы, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Польши, Молдовы, Беларуси, Саудовской Аравии, Таиланда, Турции, Чехии, сообщили в пресс-службе СНБО.

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 01
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 02
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 03
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 04

Свои новые разработки представили ведущие производители оружия и военной техники из США, Польши, Турции, Чехии, Швеции, Германии, Китая, Бельгии, Дании, Италии, Латвии, Люксембурга, Австрии, Хорватии, Словакии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана.

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 05
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 06
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 07
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 08

По словам Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который координировал работу по организации выставки, но не смог присутствовать на ее открытии из-за событий в Ичне, "у нас одна из лучших экспозиций оборонпрома за время независимости Украины".

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 09
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 10

"Украинские оборонные предприятия могут производить конкурентоспособное и надежное оружие и военную технику, которая проходит испытания в условиях реального боя. По оценкам пользователей, ее тактические и технические характеристики соответствуют лучшим мировым аналогам, в то же время,  эта техника стоит значительно дешевле", - сказал он.

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 11
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 12
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 13
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 14
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 15

Секретарь СНБО Украины сообщил, что во время выставки запланированы "многочисленные конференции, семинары и другие научно-практические мероприятия, в ходе которых специалисты украинских и иностранных научных и научно-исследовательских учреждений, конструкторы вооружений и представители ведущих предприятий и компаний имеют возможность обменяться мнениями, опытом и обсудить перспективные направления и технологии развития и производства современных вооружений; возможность открытия и реализации кооперационных и инвестиционных проектов; особенности противодействия современным формам агрессии и применения вооружений для оказания сопротивления; технологии и средства защиты и т.п. ".


Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 16
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 17
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 18
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 19

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 20
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 21
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 22
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 23
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 24
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 25


"Уверен, что нынешняя выставка "Оружие и безопасность", а также авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" будут способствовать укреплению обороноспособности не только нашего государства, но и многих стран-партнеров", - подытожил Секретарь СНБО Украины в своем комментарии.

Источник: https://censor.net.ua/n3090434
 
   
 Топ комментарии
 
На выставках и парадах все новое и начищенное, а в реальности штабели стратегических снарядов под открытым небом и пузатый генерал.
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Вот это аппарат! А главное - украинский.
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка "Оружие и безопасность" и авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" проходят в Киеве - Цензор.НЕТ 224
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так для мусоров родимых все это делалось)чтоб конче заспу защищать и козин и ганять шатунов агентов москвобада
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А у них зараз на раісії здебільшого по хлопчиках.
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так для мусоров родимых все это делалось)чтоб конче заспу защищать и козин и ганять шатунов агентов москвобада
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На выставках и парадах все новое и начищенное, а в реальности штабели стратегических снарядов под открытым небом и пузатый генерал.
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Ну так то государство а это рынок. Здесь каждый товар приносит живые деньги, поэтому блестит как у кота яйца. Но как только эти игрушки будут куплены генералами для своих частей, как они попадут в государственную стихию, и их будут ломать, гноить, разбирать на запчасти или положат где-нибудь на складах и просто забудут на 20 лет.
Всегда частное лучше и эффективнее государственного. Потому что частник тратит свои деньги, а генерал - бюджетные. В США давно это поняли, поэтому почти все американское оружие делают частные подрядчики а не USоборонпром.
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Если с ноги вальнуть,думаешь не развалится?
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хочу. давай пусть выедет на майдан против АТОшников и начнет херячит. ты же был доволен когда зимой АТОшников били, давай и сейчас ! увидим кто кого.
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я все понял. а тебе говорит тот факт что побитые на майдане были с разных подразделений?
и даже к гришину как ты говориш-ты никто, и зовут тебя никак. ты просто овощ, овощ системы януковича, которая сейчас зовется армиет порошенка.
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он по тебе и будет херячит, потому что он не пойдет в ЗСУ, а пойдет к авакову и его оркам пластмассовым.
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чё это по нему?! по вам, дебилам налугандонским. Найбільша в Україні щорічна виставка "Зброя та безпека" та авіакосмічний салон "Авіасвіт ХХ" відбуваються в Києві - Цензор.НЕТ 6848
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а по чему не по вам дебилам жити по новому? ты что думаешь -что порошенко тебя спасет? да нафиг ты ему упал! и я не с ордло кстати, а ты бычара маршрутчиковое.
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это твое будущее.....


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Тваринко, похер на баригу, але ще більш похер на подібних до тебе.
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спасибо . фото боммба. . и это твои порохоботы к счастью стоят и ждут своего мессию. Найбільша в Україні щорічна виставка "Зброя та безпека" та авіакосмічний салон "Авіасвіт ХХ" відбуваються в Києві - Цензор.НЕТ 8091
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Мої? Я ніколи не підтримував баригу, а до порохоботів ставлюся з величезною відразою.
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я тоже.а фото правдивое. которое отображает всю власть и лохторат порошенка. в стойло суки! -это его название.
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не ругайтесь, вы оба зрадоодебиленная латентная русня. )))
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спасибо петренко. вот только проблема есть- ты каким боком к нам жити по новому?
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надеюсь, что я к вам никаким и после смены ты пойдешь жрать свой доширак в пригороде Питера. Хотя вполне осознаю, сколько у нас промытых граждан в стране.
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в штатах я не считал сколько немытых, ХОТЯ МОГУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ все кацапы. а я пойду и сьем шмат сала , тому що я у відпустці і мені добре.а те бидло що мені заздрить- нехай бояришніком вдавиться.
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ах да , кстати я националист и Бандеровец!
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Гражданин ,не имеющий права себя защитить не обязан защищать тех,кто ему это не разрешает.
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Великолепно сказано. А по выставке я лично в том же смысле---ну вот всё понравилось! А стырить бы хотелось только одно---снайперскую винтовку. Даже не соображу почему такая мысль и появилась? Всем дроны---а мне разрывные патроны снятся---и опять же к снайперской винтовке!
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Пусть проводят выставки на складах,так сказать в горячих точках....
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Это цвета флага Индонезии или Голандии?
Найбільша в Україні щорічна виставка "Зброя та безпека" та авіакосмічний салон "Авіасвіт ХХ" відбуваються в Києві - Цензор.НЕТ 3396
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Божаться, шо це намьок на французький коньяк.
Подмосковного разліва...
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...навіщо дитину одягли у поліційску форму як у мордорі...?
Найбільша в Україні щорічна виставка "Зброя та безпека" та авіакосмічний салон "Авіасвіт ХХ" відбуваються в Києві - Цензор.НЕТ 7151
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Аваківськи подонки піаряться на дітях, чумоходи
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і шо їм на шкодах та пріусах не сиділося. Е-е-е-хх
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Интересно, чей высокий визит на эту выставку и потужное выступление пришлось сегодня отменить? Найбільша в Україні щорічна виставка "Зброя та безпека" та авіакосмічний салон "Авіасвіт ХХ" відбуваються в Києві - Цензор.НЕТ 8799
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Зараз спеціалісти по зраді все розкажуть,всіх виведуть на чисту воду...
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как же вовремя!!! А старье утилизируем не вынося со складов.
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Ічня була подарунком Хуйла до цього заходу...
Сука, просто не вистачає злості на зажерливих уродів...
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Дана команда ольгинцам всюду писать про взрывы на складах, в любой теме, синхронно работают падлы с диверсантами.
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петра на другий срок и пашинський и КО снаряды и ракеты сделают на заводе по производству стиральных машин!!!
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У Турчинова чувство юмора как всегда!
"Уверен, что нынешняя выставка
"Оружие и безопасность", а также
авиакосмический салон "Авиасвит ХХ"
будут способствовать укреплению
обороноспособности не только нашего
государства, но и многих стран-
партнеров", - подытожил Секретарь
СНБО Украины в своем комментарии.
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А на лоґо "Мотор-Сич" не орел, а сич. Тобто сова. Адже вони не "Мотор-Січ".
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выставка "Оружие и безопасность"...

А по второй теме на натуру, в Ичню, будут выезжать?
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Ну-у-у поліція! Руки від Тіпо! Ганяйте на рапідах своїх!
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а є щось для охорони стратегічних складів?
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Сами спалили... все что храниться под открытым небом дешевле подорвать чем утилизировать
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побольше бы продать военной техники отечественным производителям и контрактов на продажи побольше бы подписать.
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так а когда уже отечественные произволители создадут стратегический разведывательный бпла.
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Дуже добре!А тепер оці чудові одиничні екземпляри запустити в серію і тисячами на фронт і на експорт, на фронт і на експорт...
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авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" - 23.04.17 09:12 За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета. Сколько новых самолётов "Антонов сделал в этом году, один, или два?
"Антонов" достраивает авиазавод в Саудовской Аравии, чтобы создать рабочие места для арабов.

Какие достижения в космонавтике?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрупнейшая в Украине ежегодная выставка "Оружие и безопасность" и авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" проходят в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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