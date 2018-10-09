 CБУ задержала в Запорожской области наемника, командовавшего танковым расчетом террористов "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель в марте 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должности командира танкового расчета" он принимал активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции на территории Донецкой области.

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"Впоследствии боевик уехал в РФ, где был завербован представителями российских спецслужб. В 2018 году злоумышленник по заданию своих "кураторов" прибыл в Запорожскую область. Там он собирал информацию о перемещении подразделений Вооруженных Сил, боевых объектах, правоохранительных органах и административных зданиях. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали наемника РФ по месту его проживания в одном из поселков Запорожской области.

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Ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.