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 CБУ задержала в Запорожской области наемника, командовавшего танковым расчетом террористов "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожской области боевика террористической организации "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель в марте 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должности командира танкового расчета" он принимал активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции на территории Донецкой области.

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"Впоследствии боевик уехал в РФ, где был завербован представителями российских спецслужб. В 2018 году злоумышленник по заданию своих "кураторов" прибыл в Запорожскую область. Там он собирал информацию о перемещении подразделений Вооруженных Сил, боевых объектах, правоохранительных органах и административных зданиях. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали наемника РФ по месту его проживания в одном из поселков Запорожской области.

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CБУ задержала в Запорожской области наемника, командовавшего танковым расчетом террористов ДНР 01

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3090431
 
   
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в Ичне по лесам шастает CБУ задержала в Запорожской области наемника, командовавшего танковым расчетом террористов "ДНР" - Цензор.НЕТ 9505
только никому не говори
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Нельзя. Потом на основании этого фото судья закроет дело и выпустит на волю этого подонка. Потому что это нарушение процессуальных норм. Достаточное основание для того, чтобы развалить дело.
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А ведь может произойти попытка побега из под стражи во время проведения следственного эксперимента? Ещё как может...
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ото зігнати в клюб багато бюджетників і судити максимальним сроком .
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Вообще то говоря , раз нельзя их валить при задержании , то давно пора для них создать спец зоны , где они будут продукцию ЖБК выпускать , очень востребовано будет в ближайшем будущем . По тому , что они уничтожали города и села вот пусть и по работают , над их востановлением.
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Цензоре, у танку не "розрахунок", а "обслуга" або "екіпаж".
Доки будете калькувати кацапський "расчет"?

Слово "розрахунок" в українській стосується лише фізико-математичного апарату.
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"
Расчёт обычно возглавляет командир (офицер, прапорщик, сержант). Военнослужащие в составе расчёта именуются номерами, каждый из которых выполняет определённые функции.
К примеру в расчёт буксируемого артиллерийского орудия может включать в себя следующие номера (количество зависит от типа орудия)[1]:1-й номер - наводчик орудия (заместитель командира орудия);
2-й номер - замковый;
3-й номер - заряжающий
;4-й номер - установщик;
5-й и 6-й номер - снарядные;
7-й номер - помощник заряжающего;
8-й номер - подносчик.
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Обслуга 122-мм гаубиці Д-30[ред. | ред. код]1-й номер - навідник: працює на прицільних пристроях і за допомогою поворотного і підйомного механізмів проводить горизонтальне і вертикальне наведення.2-й номер - замковий: відкриває і закриває затвор, слідкує за відкатом ствола.3-й номер - заряджаючий: заряджає систему снарядом і зарядом.4-й номер - встановлювач: спеціальним ключем переводить підривач в положення «осколковий» або «фугасний» згідно команди.5-й номер - зарядний: складає заряди, збирає невитрачені пучки пороху і складає їх в ящики.6-й номер - снарядний: підносить снаряди, збирає стріляні гільзи і складає їх в ящики.
https://uk.wikipedia.org/wiki/122-мм_гаубиця_Д-30
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не розрахунком, барани, а екіпажем- розрахунок це бухгалтерський термін
в артилерії найменший підрозділ це обслуга
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