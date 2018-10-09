 CБУ задержала в Запорожской области наемника, командовавшего танковым расчетом террористов "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местный житель в марте 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должности командира танкового расчета" он принимал активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции на территории Донецкой области.
"Впоследствии боевик уехал в РФ, где был завербован представителями российских спецслужб. В 2018 году злоумышленник по заданию своих "кураторов" прибыл в Запорожскую область. Там он собирал информацию о перемещении подразделений Вооруженных Сил, боевых объектах, правоохранительных органах и административных зданиях. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали наемника РФ по месту его проживания в одном из поселков Запорожской области.
Ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.
только никому не говори
Доки будете калькувати кацапський "расчет"?
Слово "розрахунок" в українській стосується лише фізико-математичного апарату.
Расчёт обычно возглавляет командир (офицер, прапорщик, сержант). Военнослужащие в составе расчёта именуются номерами, каждый из которых выполняет определённые функции.
К примеру в расчёт буксируемого артиллерийского орудия может включать в себя следующие номера (количество зависит от типа орудия)[1]:1-й номер - наводчик орудия (заместитель командира орудия);
2-й номер - замковый;
3-й номер - заряжающий
;4-й номер - установщик;
5-й и 6-й номер - снарядные;
7-й номер - помощник заряжающего;
8-й номер - подносчик.
https://uk.wikipedia.org/wiki/122-мм_гаубиця_Д-30
в артилерії найменший підрозділ це обслуга