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 Политика Украины, Общество
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Все про:Венгрия (714) Закарпатье (1441) паспорт (637) черный список (77)

 Более 300 закарпатских чиновников и депутатов попали в базу "Миротворца" из-за двойного гражданства

Сайт "Миротворец" опубликовал 8 октября список жителей Закарпатской области, которые получили паспорта Венгрии, являясь государственными служащими и депутатами местных советов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий раздел ресурса.

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Список состоит более чем из 300 фамилий.

"Они присягнули на верность Венгрии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что список был составлен за две недели работы офиса "Миротворца" в Закарпатской области. У каждого человека, который попал в список, имеется отдельная страница в разделе "Чистилище" базы данных сайта.

О внесении в базу "Миротворца" первых жителей Закарпатья с паспортами Венгрии сообщалось 22 сентября.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Источник: https://censor.net.ua/n3090425
 
 
 Топ комментарии
 
Бардак полнейший, в нормальной стране они иже б давно загремели как минимум с должности, а у нас в какую то частную базу.
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В "нарамальнай странє" порося був би президентом до першої публічної брехні або до першого вкраденого долара.
А ще в "нармальнай странє" її громадян би не цікавило громадянство сусідньої країни.
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Краще б з посад вони загреміли. більше б користі було б.
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Бардак полнейший, в нормальной стране они иже б давно загремели как минимум с должности, а у нас в какую то частную базу.
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В "нарамальнай странє" порося був би президентом до першої публічної брехні або до першого вкраденого долара.
А ще в "нармальнай странє" її громадян би не цікавило громадянство сусідньої країни.
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а порошенко не загремел? у него тоже не только один паспорт Украины)))
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И что дальше? Эти клерки вылетят со своих должностей?
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нам тут втирали, шо это почти невозможно узнать!)))
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Гнать собак горбатых до ЙОБИКИВ!!!И все конфисковать у ПАСКУД!!
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Более 300 закарпатских чиновников и депутатов загремели в базу "Миротворца" из-за двойного гражданства - Цензор.НЕТ 3986
еще этот соратник президента недавно заявил что скоро выложит инфу про 142 депутата ВР
с двойным гражданством или 42, впрочем какая разница, говорит мало не покажется никому
и судя по тому что наши американские друзья его до сих пор не депортировали это правда
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И выкатят ему государственную измену, как Мельниченке за Кучму.
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Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем украинцамИсточник: https://censor.net.ua/n3090425
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Краще б з посад вони загреміли. більше б користі було б.
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загреметь в базу Миротворца - очень виртуальное суровое наказание для преступника
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они надеюсь уже лишены гражданства Украины? или сайт Миротворец это как всегда ручная погремушка порошенка просто балаболит
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Любой вменяемый человек не откажется в нашей стране от гражданства страны члена евросоюза.В верховной раде их с двойным гражданством человек 400 сидит.
А те,кто здесь ноют "прпдатели" и "выслать" - лузеры!
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Ви судите з позиції громадянина України, який бажає добра своїй країні, чи з позиції двохногого ссавця, який у всьому шукає найбільшу вигоду для себе особисто?
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Ах ты сепарское отродье. Если на закарпатье начнется заворушка как на Донбассе, возьму в руки автомат и буду вырезать мадяр вонючих, благо боевой опыт на Донбассе есть. А то надоели уже сепары, жизн от них нет. Мадяры вонючие!
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Позбавити всіх нашого громадянства,та нехай піс дують у свою мадь*ярію.Можна подумати, що вони так комусь будуть потрібні...
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Закарпатских чиновников?А только утром прозвучала информация что попали все люди у кого венгерские паспорта.Так возникает вопрос почему украинские чиновники всех рангов имеющие кацапские паспорта и не только не попадают в базу ,,Миротворца,,?Что миротворец считает что кацапия наш старшый брат и друг который просто уничтожает неверных?Или сам ,,Миротворец ,,кацапская курва?
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А в Раде сколько ещё таких, почему их сраной метлой не выметают от туда?
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Вот опять же, почему речь только о венгерских паспортах? Люди говорят, что у губернатора Закарпатья Москаля румынский паспорт
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Необхідно терміново законом заборонити мати інше, крім українського, громадянство чиновникам усіх рівнів та рангів, у тому числі депутатам Верховної Ради та місцевих рад. А щоб закон виконувався - ввести кримінальну відповідальність за наявність іншого громадянства.
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А что толку от этой базы миротворца?не база а туфта
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Цікаво, яке буде рішення - порушення кримінальної справи за державну зраду, бо всі ці особи є державними чиновниками чи укази Президента України "Про втрату громадянства України" зазначеними особами?
І те, і інше, думаю значно заспокоїть і угорських керівних імперців, і закарпатських хитрозроблених мешканців.
Я б вибрав другий варіант - укази про втрату громадянства. З усіма "бонусами" - звільнення з державних посад та позбавлення депутатських мандатів, перебування на території України 90 діб протягом півроку, позбавлення соціальних пільг (накшталт субсидій) тощо. А хто буде активно висловлювати свою незгоду - депортувати на "батьківщину" й заборонити відвідувати Україну на 3-5 років. Нехай угорський уряд придумає де їх розселити, працевлаштувати тощо.
Хоча й комбінований варіант - частині укази Президента про втрату громадянства, а частині кримінальне провадження (що не виключає указу про втрату громадчнства після вироку суду або закриття кримінальної справи)
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Если на Закарпатье будет сепаратизм возьмем в руки автомат и будем валить мадяр!
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База с многомиллионными Е-декларациям судей,прокуроров ,депутатов,министров ,которые ограбили украинский народ.Вот это действительно база.
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ВАш " миротворець" неодноразово порушив та продовжує порушувати Конституцію, Закон України " Про персональні дані" та врешті- решт ст. 182 ККУ.
Пости деяків " патріотів" теж тягнуть, як мінімум, на ст. ККУ 161.
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Украина с боевым опытом за три дня раструщит всю венгрию если шо!
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Ви б спочатку хоча б власні склади навчились боронити. Если шо...
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читай внимательно ст. 161 ККУ, прокурор
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в чем же ст.161 :
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -
К данной ситуации это вообще не относится! Читай ты лучше статьи 109, 110, и 111 УК Украины!
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Уголовной и административной ответственности нет.
Но потеря гражданства Украины за приобретение иностранного гражданства - законодательством предусмотрена.
Необходимо :
1. Решать вопрос об утрате этими людьми гражданства (документирование, фиксация)
2. В таком случае они потеряют право на госслужбу и право быть депутатами.
3. Тогда решать вопрос об основаниях их пребывания в Украине - выдать разрешения на временное или постоянное жительство (сначала, чтобы не взбудоражить всю область)
4. Иностранцы не имеют права владеть сельхозземлями - у кого есть паи, ОСГ и так далее - обязать в течение года продать (это предусмотрено Земельным кодексом). Если не продадут - принудительно через суд по иску прокуратуры (тоже предусмотрено).
5. Буйным отменять вид на жительство и депортировать (но по-одному, чтобы, опять-таки, не взбудоражить область всю).

И тогда собственники паспортов призадумаются - госслужба / депутатство всё, сельхозземля всё, паспортно-визовый режим вопросы, зачем мне это надо. Этим случаям придать максимальное информационное освещение. Разъяснять людям, как надо отказываться от венгерского гражданства либо что будет тогда с украинским. Новых желающих до выяснения твёрдости намерений украинских властей сразу станет 0. А старым надо предложить какую-то амнистию с отказом от двойного гражданства, срок на исправление вопроса. В противном случае см. пункты 1-5. Либо пусть определяются с местом жительства - только так, чтобы выбрать Венгрию для себя, без закарпатской земли, а не как крымчане - хотели в россию и ушли туда с территорией.
Для понимания ситуации расквартировать тут дополнительные силы полиции или армии на полгодика-год.
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Кем предусмотрено? И кого уже лишили? Депутат, который критиковал власть и саакашвили не в счёт.
Насиров, коломойский, труханов, беглые рыги, кого лишили?
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Володимир Логойда отличнейшее мудрое решение проблемы. А мадярских политиканов не пускать в Украину или вообще сделать визовый режим с венгрией как с парашкой!
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Угу, потому и страна в том состоянии, что прокуроры на уровне " прокурора из донбасса"
Твои высказывания о штыках, да и других суперпедриотов, почему-то даже в такой степени не владеющих " державною", что все свои гневные посты пишут " на языке оккупанта" вполне исчерпывают состав преступления по ст161. ч.1. А если учесть твои высказывания о штыках, да и прочего такого рода высказывания - то и ч.2.
И именно за такие высказывания ПРОКУРОР, задача которого - соблюдение ЗАКОННОСТИ, должен бы возбудить против тебя уголовное дело.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 300 закарпатских чиновников и депутатов попали в базу "Миротворца" из-за двойного гражданства
 
 
 
 
 
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