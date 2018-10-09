 Более 300 закарпатских чиновников и депутатов попали в базу "Миротворца" из-за двойного гражданства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий раздел ресурса.
Список состоит более чем из 300 фамилий.
"Они присягнули на верность Венгрии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что список был составлен за две недели работы офиса "Миротворца" в Закарпатской области. У каждого человека, который попал в список, имеется отдельная страница в разделе "Чистилище" базы данных сайта.
О внесении в базу "Миротворца" первых жителей Закарпатья с паспортами Венгрии сообщалось 22 сентября.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
А ще в "нармальнай странє" її громадян би не цікавило громадянство сусідньої країни.
еще этот соратник президента недавно заявил что скоро выложит инфу про 142 депутата ВР
с двойным гражданством или 42, впрочем какая разница, говорит мало не покажется никому
и судя по тому что наши американские друзья его до сих пор не депортировали это правда
виртуальноесуровое наказание для преступника
А те,кто здесь ноют "прпдатели" и "выслать" - лузеры!
І те, і інше, думаю значно заспокоїть і угорських керівних імперців, і закарпатських хитрозроблених мешканців.
Я б вибрав другий варіант - укази про втрату громадянства. З усіма "бонусами" - звільнення з державних посад та позбавлення депутатських мандатів, перебування на території України 90 діб протягом півроку, позбавлення соціальних пільг (накшталт субсидій) тощо. А хто буде активно висловлювати свою незгоду - депортувати на "батьківщину" й заборонити відвідувати Україну на 3-5 років. Нехай угорський уряд придумає де їх розселити, працевлаштувати тощо.
Хоча й комбінований варіант - частині укази Президента про втрату громадянства, а частині кримінальне провадження (що не виключає указу про втрату громадчнства після вироку суду або закриття кримінальної справи)
Пости деяків " патріотів" теж тягнуть, як мінімум, на ст. ККУ 161.
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -
К данной ситуации это вообще не относится! Читай ты лучше статьи 109, 110, и 111 УК Украины!
Но потеря гражданства Украины за приобретение иностранного гражданства - законодательством предусмотрена.
Необходимо :
1. Решать вопрос об утрате этими людьми гражданства (документирование, фиксация)
2. В таком случае они потеряют право на госслужбу и право быть депутатами.
3. Тогда решать вопрос об основаниях их пребывания в Украине - выдать разрешения на временное или постоянное жительство (сначала, чтобы не взбудоражить всю область)
4. Иностранцы не имеют права владеть сельхозземлями - у кого есть паи, ОСГ и так далее - обязать в течение года продать (это предусмотрено Земельным кодексом). Если не продадут - принудительно через суд по иску прокуратуры (тоже предусмотрено).
5. Буйным отменять вид на жительство и депортировать (но по-одному, чтобы, опять-таки, не взбудоражить область всю).
И тогда собственники паспортов призадумаются - госслужба / депутатство всё, сельхозземля всё, паспортно-визовый режим вопросы, зачем мне это надо. Этим случаям придать максимальное информационное освещение. Разъяснять людям, как надо отказываться от венгерского гражданства либо что будет тогда с украинским. Новых желающих до выяснения твёрдости намерений украинских властей сразу станет 0. А старым надо предложить какую-то амнистию с отказом от двойного гражданства, срок на исправление вопроса. В противном случае см. пункты 1-5. Либо пусть определяются с местом жительства - только так, чтобы выбрать Венгрию для себя, без закарпатской земли, а не как крымчане - хотели в россию и ушли туда с территорией.
Для понимания ситуации расквартировать тут дополнительные силы полиции или армии на полгодика-год.
Насиров, коломойский, труханов, беглые рыги, кого лишили?
Твои высказывания о штыках, да и других суперпедриотов, почему-то даже в такой степени не владеющих " державною", что все свои гневные посты пишут " на языке оккупанта" вполне исчерпывают состав преступления по ст161. ч.1. А если учесть твои высказывания о штыках, да и прочего такого рода высказывания - то и ч.2.
И именно за такие высказывания ПРОКУРОР, задача которого - соблюдение ЗАКОННОСТИ, должен бы возбудить против тебя уголовное дело.