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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Очаги возгораний на арсенале под Ичней локализованы: интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту, - Минобороны. ФОТО

В Министерстве обороны Украины сообщают о локализации очагов пожара на складах 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Об этом с места чрезвычайного происшествия сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы МО Украины полковник Алексей Чернобай, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14.00, очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы. На месте чрезвычайного происшествия, которое произошло на 6-м арсенале, работает оперативная группа, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко и заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский. С целью локализации пожара на 6-й арсенал для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины доставлена инженерная машина разграждения (ИМР), на месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54. Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом было принято решение о проведении аэроразведки над местом ЧП", - говорится в сообщении.

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"По состоянию на 14 час. 00 мин. для локализации пожара на 6-й арсенал прибыли две боевые машины разминирования (БРМ) для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины. Интенсивность взрывов динамично меняется. В настоящее время - значительно уменьшилась, фиксируется 1 взрыв в минуту. Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом принято решение об использовании беспилотных летательных аппаратов с целью аэроразведки", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Очаги возгораний на арсенале под Ичней локализованы: интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту, - Минобороны 01
Очаги возгораний на арсенале под Ичней локализованы: интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту, - Минобороны 02
Очаги возгораний на арсенале под Ичней локализованы: интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту, - Минобороны 03
Очаги возгораний на арсенале под Ичней локализованы: интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту, - Минобороны 04

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090423
 
 
 Топ комментарии
 
Генералы уже представлены к наградам, за локализацию пожара?
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Это победа ! - На второй срок ! - На второй срок ! )))
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всем по медали, Витьке-катафалку - орден
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Можно ордена вручать "За локализацию пожара"?
Ведь, на самом то деле, чего беспокоится: вооружение - устаревшее, а боеприпасы - списанные...
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И вообще... сгорело всего 800 вагонов стрелкового оружия
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Стандарты НАТО, не за горами.
Хотя бы по причине того, что оружия и боеприпасов совкового образца, скоро не останется.
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Ну с таким стандартом будем скоро одними озабоченостями воевать
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я и незнал, что стрелковое оружие так рвёт. Впору Молоты заряжать списаными калашами для большей разрушительной силы.
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Вот видите.. А вы хотели, чтобы Запад оружие поставлял. И правильно делают, что не дают ничего путнего! Они не лохи, все порошенковское гнилье видят!
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Благодаря ироическим усилиям все уже практически догорело...
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Питання до модераторів. Чому у нас на форумі слово "кацап" не під забороною? Мабуть тому,що кацап -це ворог України. Правильно? А чому за слово "пархатий",та ще й такий що грабує країну - видаляють комент? Чи пархаті крадії у нас в пошані? Вони не вороги країни?Мабуть таки прийшла пора подивиться правді в очі?Коли б у нас в країні діяли закони і перед законом були б усі рівні,не було б ніякого антисимізму,повірте.Проблему треба обговорювати і вирішувати,а не сором,язливо видаляти коменти.
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От якби в Кнесеті було стільки українців, як євреїв у Верховній Раді )))
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Так ты заблудился. Тебе на СФ надо! Там все жалобы принимают!
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а почему ты не под украинским флагом, может ты из-за поребрика гадишь?
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Это победа ! - На второй срок ! - На второй срок ! )))
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ні!! тількі баба юля!!! ніхто крім неї...вже мабуть похіхікала з хуйлом після підриву склада
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Подождите. Ведь ещё надо отсидеть за первый срок.
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Там сидеть непересидеть еще за, до первого срока.
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За первый срок только 50% боеприпасов уничтожено. Обязательно на второй нужно, ещё столько работы впереди.
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А наш главнокомандыч все молчит по прежнему, целый день молчит... у коллеги с росии научился.
Да и то верно , вдруг само рассосется , утихнет. А может величеству не доложили?
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Объявил конкурс среди советников, как лучше брехать в этот раз. Один из типовых вариантов: "проезжие грузины напали на барсетку на территории склада, из-за чего начался пожар "
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Локалізовані ? Просто само вигоріло все що могло. От і вся "локалізація".
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Порохоботики, а почему шоколадные склады не горят?
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треба ж смачні конхфєти юлєботікам за щоку засунуть
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Таки да, воевать в фесбуке с аХэнтами Кремля то важнее.
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Обороноздатність країни - це зона відповідальності (в даному випадку безвідповідальності) президента. З кожним новим підірваним складом обороноздатність і безпека країни падає.
Це беззаперечний факт безвідносно до його причин.
Теорема. Якщо у певній системі, керованій людьми після катастрофи не звільняють найвищу відповідальну особу, подібні катастрофи будуть повторюватись.
Доведення: Для визначеності розглянемо систему складів боєприпасів в Україні.
Застосуємо метод математичної індукції. База індукції: 1 - Сватово, 2 - Балаклія, 3 - Калинівка... Крок індукції: якщо не усунути всіх можливих причин попередніх вибухів, то
за законом Мерфі будуть наступні підриви. Одна з
причин - можлива некомпетентність, зрада, бездіяльність чи недбальство високопоставлених відповідальних осіб. Якщо безпосередні винуватці - чиновники нижчого рангу, то це означає, що чиновники вищого рангу погано підбирали і контролювали кадри. після попередніх катастроф нікого з таких осіб не було звільнено. За таких умов наступні катастрофи неминучі.
Саме за такою логікою працюють розвинені демократії, де за сміхотворні з точки зору пересічного українця порушення, топ-чиновники ідуть у відставку. В дослідженні економістів Аджемогли і Робінсона "чому нації занепадають" доведено, що процвітають ті країни, де сформовано стабільні інклюзивні економічні і політичні інститути. От за що нам треба боротись.
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Дебилы все одно проголосуют за пэдро, "бо вiн хороший"
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типа мантры про светлое будущее? Что же хорошего от потери половины запасов?
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Сколько там потеряно - установит опись имущества. А то, что взрывы быстро прекратились, говорит о малом ущербе. Осередки займань на арсеналі під Ічнею локалізовано: інтенсивність вибухів зменшилась до одного на хвилину, - Міноборони - Цензор.НЕТ 283
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всем по медали, Витьке-катафалку - орден
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Орден сутулова с закруткой на шее...) Остальным медали с закруткой на спине...
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І шо,фсьо? Юля на лабутенах тільки в раж ввійшла(((
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Генералы уже представлены к наградам, за локализацию пожара?
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Блин, как задовбало це распи.....тво! Опять людям восстанавливать разрушенные и сгоревшие дома возле арсенала, растерзанные машины..
https://m.facebook.com/groups/212471576194924?view=permalink&id=328020124640068&ref=group_header
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"интенсивность взрывов уменьшилась" ...за это надо наградить кого то...может муженко, хотя нет, негоже через министра перескакивать, мистер Поллитрак - на подиум !
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Командир части приезжает с отпуска, его встречает дежурный по части, в саже. форма обгоревшая, докладывает:
- ТовариШ камандир, за время вашего отсутствия происшествий не случилось,

за исключением Жучка сдохла.
-А почему сдохла?
-Конины жареной объелась.
-А где она жареной конины взяла?
-Конюшня сгорела.
-А почему конюшня сгорела?
-Та, зам.по тылу окурок бросил.
-Он же не курит.
-Как тут не закуришь если нач.штаба застрелился.
-Как застрелился?
-Ну так знамя с@издили,но и застрелился.
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"Локализованный" очаг возгорания который снимают за 10 километров.
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У людей кукуруза не убрана, а они решили тут снаряды списать...
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Оторвите свои жирные задницы из кресел в Киеве и двигайте с проверками по всем арсеналам Украины!!!
Суки, аферисты земельные, бабки свои стройки вкладываете ежедневно, времени на службу не остаётся!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОчаги возгораний на арсенале под Ичней локализованы: интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту, - Минобороны. ФОТО
 
 
 
 
 
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