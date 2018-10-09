 Очаги возгораний на арсенале под Ичней локализованы: интенсивность взрывов уменьшилась до одного в минуту, - Минобороны. ФОТО

Об этом с места чрезвычайного происшествия сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы МО Украины полковник Алексей Чернобай, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 14.00, очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы. На месте чрезвычайного происшествия, которое произошло на 6-м арсенале, работает оперативная группа, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко и заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский. С целью локализации пожара на 6-й арсенал для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины доставлена инженерная машина разграждения (ИМР), на месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54. Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом было принято решение о проведении аэроразведки над местом ЧП", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 14 час. 00 мин. для локализации пожара на 6-й арсенал прибыли две боевые машины разминирования (БРМ) для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины. Интенсивность взрывов динамично меняется. В настоящее время - значительно уменьшилась, фиксируется 1 взрыв в минуту. Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом принято решение об использовании беспилотных летательных аппаратов с целью аэроразведки", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Ведь, на самом то деле, чего беспокоится: вооружение - устаревшее, а боеприпасы - списанные...
Хотя бы по причине того, что оружия и боеприпасов совкового образца, скоро не останется.
Да и то верно , вдруг само рассосется , утихнет. А может величеству не доложили?
Це беззаперечний факт безвідносно до його причин.
Теорема. Якщо у певній системі, керованій людьми після катастрофи не звільняють найвищу відповідальну особу, подібні катастрофи будуть повторюватись.
Доведення: Для визначеності розглянемо систему складів боєприпасів в Україні.
Застосуємо метод математичної індукції. База індукції: 1 - Сватово, 2 - Балаклія, 3 - Калинівка... Крок індукції: якщо не усунути всіх можливих причин попередніх вибухів, то
за законом Мерфі будуть наступні підриви. Одна з
причин - можлива некомпетентність, зрада, бездіяльність чи недбальство високопоставлених відповідальних осіб. Якщо безпосередні винуватці - чиновники нижчого рангу, то це означає, що чиновники вищого рангу погано підбирали і контролювали кадри. після попередніх катастроф нікого з таких осіб не було звільнено. За таких умов наступні катастрофи неминучі.
Саме за такою логікою працюють розвинені демократії, де за сміхотворні з точки зору пересічного українця порушення, топ-чиновники ідуть у відставку. В дослідженні економістів Аджемогли і Робінсона "чому нації занепадають" доведено, що процвітають ті країни, де сформовано стабільні інклюзивні економічні і політичні інститути. От за що нам треба боротись.
https://m.facebook.com/groups/212471576194924?view=permalink&id=328020124640068&ref=group_header
- ТовариШ камандир, за время вашего отсутствия происшествий не случилось,
за исключением Жучка сдохла.
-А почему сдохла?
-Конины жареной объелась.
-А где она жареной конины взяла?
-Конюшня сгорела.
-А почему конюшня сгорела?
-Та, зам.по тылу окурок бросил.
-Он же не курит.
-Как тут не закуришь если нач.штаба застрелился.
-Как застрелился?
-Ну так знамя с@издили,но и застрелился.
Суки, аферисты земельные, бабки свои стройки вкладываете ежедневно, времени на службу не остаётся!!!