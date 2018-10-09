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Все про:Великобритания (2002) шпионаж (720) Чепига (21) Уоллес (4) Мишкин (1)

 Шпионы Кремля многих развеселили своими ошибками, но недооценивать их тоже не стоит, - министр безопасности Британии Уоллес

Запад не должен недооценивать навыки шпионских служб Кремля.

Об этом заявил во вторник британский министр безопасности Бен Уоллес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Недавние неудачи российской военной разведки повеселили всех и вся, но Запад не должен недооценивать знания и опыт когда-то могущественных шпионских служб Кремля, отметил он.

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4 октября, власти Нидерландов рассказали, что в апреле 2018 года выслали из страны четырех сотрудников ГРУ, который пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они также назвали имена россиян, которых считают сотрудниками ГРУ — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин.

Вслед за этим, Минюст США обвинил семерых российских агентов в атаках на ФИФА, Международное антидопинговое агентство (WADA), ОЗХО, химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии.

Источник: https://censor.net.ua/n3090418
 
   
 Топ комментарии
 
Недооценивать нельзя, потому что эти залетные пацаны выполняют краткосрочные грязные задачи .
А вот масса осевших в цивиллизованных странах кацапов УПОРОТО продвигает ежедневно бренд руцького мира. Пример - Латвия, Германия.
Вот в Братиславу приезжает сейчас балет из мацквы. А раньше был театр. " ах ах ах как русские любят искусство"
А вот то, что руцькие еще и кровь всем пускают - об жтом тишина в СМИ
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Картинка доставила в голосину.

Шпигуни Кремля багатьох розвеселили своїми помилками, але недооцінювати їх теж не варто, - міністр безпеки Британії Воллес - Цензор.НЕТ 4043
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Не підтримую Гончаренко і взагалі провладні сили, але хід чудовий, тему з рукавичками придумала якась світла голова.
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сидит такой хуйло, голову обнял руками и думает- опять мы обосрались на весь мир.
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Кхе,кхе......шпионы Кремля просто до сих пор не поняли, что за ВРАГ стоит у их ворот!!!! Они до сих пор слепые... Вот их враг, вот наш ОБЩИЙ!!! враг. И никак не могут понять....

Шпионы Кремля многих развеселили своими ошибками, но недооценивать их тоже не стоит, - министр безопасности Британии Уоллес - Цензор.НЕТ 5707 Это не мост упал!!!!!!!! ..ЭТО его умышленно разрушили....!!!!!

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Он тоже устал!
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Недооценивать нельзя, потому что эти залетные пацаны выполняют краткосрочные грязные задачи .
А вот масса осевших в цивиллизованных странах кацапов УПОРОТО продвигает ежедневно бренд руцького мира. Пример - Латвия, Германия.
Вот в Братиславу приезжает сейчас балет из мацквы. А раньше был театр. " ах ах ах как русские любят искусство"
А вот то, что руцькие еще и кровь всем пускают - об жтом тишина в СМИ
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Шпионы кремля по уровню развития находятся в 1917 году. Когда пъяные к Зимнему бежали ))
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Коварный захват Крыма несколько портит общую картину о проколах российских шпиенов!
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Не такой уж он и коварный. Паспорта давали там еще задолго до этого. И правительство Украины не реагировало. Как например на венгров. - Это не победа рашки,а проигрыш украинской власти.
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Пусть так. Но Вы же не будете спорить, что эта операция была спланирована и проведена практически без проколов. Возьмите Сирию. Переброска войск, доставка боеприпасов, организация быта и охрана объектов, взаимодействие с местными и координация действий с "партнерами"! Да, были серьезные инциденты с Турцией, Израилем. Но по сравнению с масштабом и удаленностью проведения, сложностью территории по климату и геополитическим интересам разных сторон, нельзя недооценивать успехи российских спецслужб. Где опять же проколы на Донбассе? Где убитые генералы разведки и плененные спец.агенты и бойцы спец. подразделений? Фарс со Скрипалями, Петровыми и Бошировами скорее издевка над Британией, чем проколы спец. служб. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Развеселил всех пока только ролик Слепакова! Остальное еще впереди!
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Никаких спецслужб дано нет, ваша кацапская гебня ещё лет пятнадцать назад превратилась в бандитскую группировку, где зарабатывают бабло.
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Есть и такое. Кто же спорит. Зарабатывают. И неплохо! Что не мешает им изредка и свои прямые обязанности выполнять.
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Обычная банда. Очень показателеьно планирование убийства в Солсбери.
У уборщицы Скотланд Ярда уровень интеллекта впятеро выше, чем у гэбни, которая разрабатывала операцию.
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Если допустить, что гэбня разрабатывала эту операцию, то да! А если допустить, что не разрабатывала? Версия с намазыванием ручки наверное была пятой или шестой, после привезенной гречки, системы кондиционирования автомобиля, воздействия в торговом центре, ресторане... И что самое характерное наверное самой безумной! Вероятность взаимодействия жертвы с этой ручкой скорее всего будет минимальным, при выходе из дома, плюс не исключена возможность случайного контакта посторонних лиц. Так тогда какой же смысл её мазать, если так низка вероятность положительного результата?
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Я понял. Это, короче, абизяна Абама и её проститутка англичанка Мэй всё придумали, шоб опорочить двух простых педиков-кацапов из Архангельской области, а с ними вместе - и вяликую расеюшку.
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Точно! Вы еще Родченкова с анализами мочи забыли!
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Я понимаю,что ты прокацапец. И отвечу лишь одним - вспомни свои дороги. Машины.Быт и окружение. - Все это - в точности повторяет структуры и ваших спецслужб. - Безалаберность,коррупция и просто тупость. Все это,характерно и для нынешней Украины,поскольку она является выкидышем из той же утробы. В этом и причины ее поражения.Но у нас есть шанс поменять все это. Благодаря США и Западу.
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Прокацапец. Это не мешало нам и раньше дискутировать. Дороги? Машины? Быт? Многое изменилось за последние 15 лет, не так сильно и быстро, как хотелось бы, но все же. Самое интересное, что в своем пути, Украина практически копирует путь России, только с 20-25-ти летним отставанием! С некоторыми безусловно своими особенностями, но копирует. И Вы это прекрасно понимаете! А чем Вам российские дороги и машины не нравятся? По крайней мере этим летом мой БМВ Калининградской сборки прекрасно себя чувствовал на Сочинских дорогах!
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Ты не ровняй ресурсы Украины и рашки. Сам должен понимать,что то за ,что Украине нужно платить ,вам достается бесплатно. И неограниченно. То,что копировало - результат одной утробы.Как я и говорил. БМВ ,машина немецкая. Просто делается под надзором немецких спецов. Хотя даже это мало помогает.Любой нормальный,выбрал бы сборку немецкую.И так во всем. Маленькие страны в Европе с мизерными ресурсами или полным их отсутствием,живут во много раз лучше рашки. Я уже не говорю о таких монстрах благополучия как США,Германия,Англия и т.д. - Иначе бы ваша верхушка не перла туда своих детей и не скупала бы дома. Лживо приговаривая своему плебсу о херовой жизни в Америке ))
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Я не равняю. Тут и не только в ресурсах дело. А и в территории, в климате, инфраструктуре и т.д. Критериев тьма! Можно сравнивать и с Канадой, и с Вьетнамом, и даже со Швейцарией! Украина тоже себя позиционировала последние 30 лет, как "кормилицу всей Европы" как минимум! И что? Даже свинину сейчас приходится импортировать! Не будем сейчас мериться тем у кого что и в каком месте больше. Это длинная дискуссия! Все абсолютно, так устроен мир ищут где лучше. И упрекать в этом верхушку бессмысленно! Кстати я бы в этом плане не отделял Вашу верхушку от нашей! Разница - НОЛЬ! То бишь никакой!
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Тогда никто не мог предположить, что кацапы будут нас убивать.

А тех, кто предупреждал - никто не слушал.
Братья ж, хуле.
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Никто - это не уровень меня и тебя. Никто - это правительство. И если оно не предусмотрела, значит оно не соответствует своему назначению.
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Правительство тогда в Ростове обустраивалось, а кто остался - не знал шо дальше делать.
Турчинов шо-то пытался, но крымская мусорня и СБУ перебежали к кацапам в полном составе, и думаю шо совесть их не мучает.
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П'яні вони бігли від Зимнього, бо підвали з вином там були. Щодо рівня шпигунів, то ви це спеціально зменшили.
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Уровень шпионов ,нейтрализуется уровнем противодействия страны. Что мы и видим в Англии. А у нас склады взрываются.
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Нейтралізуються шпигуни, а не їх рівень. Підриваються військові склади, бо після януковича не відновили на нормальному рівні армію.
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И добавляй - больше четырех лет не хватило. На видновлення.
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На жаль не вистачило, але є на то є причини.
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Скажи еще,что знаешь ,но не скажешь ))) Про причины.
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Штирлиц встретил врага свинцом. Винцо врагу понравилось.
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Якщо десь у соціальній мережі з'являється 20і більше однодумців, то це вирогідно і є кремлівські боти.
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все что нужно знать о ГРУ и расеи в общем - это прогрессирующая некомпетентность и злокачественный идиотизм как историческая закономерность.....
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А мне вдруг интересно стало. Почему ГРУшники Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко, под пра-а-ативных не косили? Мол, приехали на экскурсию, в донбасских городках тоже шпили-вили замечательные.
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Они также назвали имена россиян, которых считают сотрудниками ГРУ - Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин.

...
А с псевдонимами, наверное, как-то так у них было:
Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал навзничь. Взничь вскочил и бросился наутёк. Утёк стал защищаться как мог. Мог был парень крутой, а Крутая слабаков не держала. Взничь тем временем побежал вприпрыжку. Но кафе "Припрыжка" оказалось закрыто...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШпионы Кремля многих развеселили своими ошибками, но недооценивать их тоже не стоит, - министр безопасности Британии Уоллес
 
 
 
 
 
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