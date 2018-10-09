 Шпионы Кремля многих развеселили своими ошибками, но недооценивать их тоже не стоит, - министр безопасности Британии Уоллес

Об этом заявил во вторник британский министр безопасности Бен Уоллес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Недавние неудачи российской военной разведки повеселили всех и вся, но Запад не должен недооценивать знания и опыт когда-то могущественных шпионских служб Кремля, отметил он.
4 октября, власти Нидерландов рассказали, что в апреле 2018 года выслали из страны четырех сотрудников ГРУ, который пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они также назвали имена россиян, которых считают сотрудниками ГРУ — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин.
Вслед за этим, Минюст США обвинил семерых российских агентов в атаках на ФИФА, Международное антидопинговое агентство (WADA), ОЗХО, химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии.
Это не мост упал!!!!!!!! ..ЭТО его умышленно разрушили....!!!!!
А вот масса осевших в цивиллизованных странах кацапов УПОРОТО продвигает ежедневно бренд руцького мира. Пример - Латвия, Германия.
Вот в Братиславу приезжает сейчас балет из мацквы. А раньше был театр. " ах ах ах как русские любят искусство"
А вот то, что руцькие еще и кровь всем пускают - об жтом тишина в СМИ
У уборщицы Скотланд Ярда уровень интеллекта впятеро выше, чем у гэбни, которая разрабатывала операцию.
А тех, кто предупреждал - никто не слушал.
Братья ж, хуле.
Турчинов шо-то пытался, но крымская мусорня и СБУ перебежали к кацапам в полном составе, и думаю шо совесть их не мучает.
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А с псевдонимами, наверное, как-то так у них было:
Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал навзничь. Взничь вскочил и бросился наутёк. Утёк стал защищаться как мог. Мог был парень крутой, а Крутая слабаков не держала. Взничь тем временем побежал вприпрыжку. Но кафе "Припрыжка" оказалось закрыто...