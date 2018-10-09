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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
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 16-километровую зону возле арсенала под Ичней необходимо будет очистить от взрывоопасных предметов, - ГСЧС

9 октября во время брифинга в помещении поселкового совета Парафиевской ОТГ, первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий отметил, что на протяжении всего времени с момента возникновения взрывов на территории арсенала, подразделениями ГСЧС ликвидированы 4 пожара. Кроме того, создан сводный отряд пиротехнических подразделений, который будет выполнять задачи по расчистке местности от взрывоопасных предметов.

"Что касается действий подразделений ГСЧС, которые сосредоточены в месте чрезвычайной ситуации, то от ГСЧС привлечен сводный отряд в количестве 27 единиц техники и 100 чел. личного состава ", - сказал Олег Мельчуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По словам первого заместителя председателя ГСЧС, сейчас в оперативном порядке пиротехнические подразделения выполняют задачи по разминированию.

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"Работает 5 расчетов и этого пока достаточно", - отметил он. Олег Мельчуцкий добавил, что будет сформирован отряд в количестве 107 чел. личного состава.

"В 16-километровой зоне будут проведены работы по очистке территории от ВОП, чтобы население могло вернуться к нормальным условиям жизни", - сообщил он.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090416
 
 
 Топ комментарии
 
Какое днище! Не кто не виноват и так уже 5 раз, за кого они нас держат?!
-09.10.18 08:45 Суд восстановил в должности ответственного за хранение арсенала в Балаклее
16-километровую зону возле арсенала под Ичней необходимо будет очистить от взрывоопасных предметов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6918В Харькове суд принял решение восстановить на должности начальника хранения вооружения на военном арсенале в Балаклее.

Об этом говорится в постановлении Харьковского апелляционного административного суда
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повторюсь.
чтобы удержатся у власти хуйло взрывал жилые дома , а у нас гражданин инкогнито взрывает военные склады. совпадение? не думаю...
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Какое днище! Не кто не виноват и так уже 5 раз, за кого они нас держат?!
-09.10.18 08:45 Суд восстановил в должности ответственного за хранение арсенала в Балаклее
16-километровую зону возле арсенала под Ичней необходимо будет очистить от взрывоопасных предметов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6918В Харькове суд принял решение восстановить на должности начальника хранения вооружения на военном арсенале в Балаклее.

Об этом говорится в постановлении Харьковского апелляционного административного суда
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Стирайте теперь штаны. Раз не хватило их вовремя снять.
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повторюсь.
чтобы удержатся у власти хуйло взрывал жилые дома , а у нас гражданин инкогнито взрывает военные склады. совпадение? не думаю...
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А я шо? Я ничего..... 16-кілометрову зону біля арсеналу під Ічнею необхідно буде очистити від вибухонебезпечних предметів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2961

Московiя, країна Моксель‏ @shadowshadow301 5 ч.5 часов назад
Склади російської фабрики ROSHEN президента України в Липецьку. Найбільший склад боєприпасів в Україні Чернігівська область Ічня. Не переплутайте. Це п`ятий склад боєприпасів, знищений за 4 останніх роки правління Головнокомандувача Порошенка. Потужна 144 реформа.

16-кілометрову зону біля арсеналу під Ічнею необхідно буде очистити від вибухонебезпечних предметів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6993
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от дуже хотілося б почути ... за чий рахунок цей "банкет"... питання риторичне ...ні одна хенеральська "членьштабовська" дупа не "постраждає (хоча в умовах "невійни" все тилове кодло потріно розстріляти а їхні виводки випотрошити до сьмого коліна (в рахунок завданих збитків ) )
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Здоровезная территория - чистить и пилить можно будет долго.... Не 30-км чернобыльская зона, но все же...
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какие такие взрывоопасные предметы, когда МО сказало, что там только стрелковое оружие? Опять хотят нажится на несуществующих работах. Или МО солгало?
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Кто то с шоколадными глазами дико орал что Тимошенко нанесла урон стране на миллиарды долларов подписав невыгодный контракт с газпромом, по которому удалось натянуть газпром в суде на несколько лярдов баксов...

и этот кто-то с шоколадными глазами просрал 5 стратегических складов на несколько миллиардов долларов... но в данном случае не финансы главное, а то что - это прямой путь к потере боеспособности страны в условиях внешней агрессии
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Впечатляет.
Еще один гвоздь в гроб нового политического трупа.
С такими друзьями и враги не нужны, как говориться...
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Как раз, после борзого сообщения от главы СБУ, о двухстах с копейками, предотвращенных терактах...
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Один гандон поставил такого же гандона охранять склады.Один хрен никто ни за что не отвечает.
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А наш главнокомандыч все молчит, целый день молчит... у коллеги с росии научился.
Да и то верно , вдруг само рассосется , утихнет. А тогда уже и с шашкой , на боевом коне!
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Кончу-замру так бы охраняли как эти склады,мразям доверили армию,собственно и всю страну
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тупорылые, безразличные, жадные бараны, предатели и колаборанты .
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Цензор.НЕТНовостиОбщество16-километровую зону возле арсенала под Ичней необходимо будет очистить от взрывоопасных предметов, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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