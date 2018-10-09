 На 17 улицах Киева разрешили скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Начиная с 1 января 2018 года введены в действие обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч. Однако, учитывая важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева, возникает необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках. Согласно постановлению Кабмина, городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия.

Следовательно, по результатам проведенного анализа, были определены 17 столичных улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября", - сказано в сообщении.

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"Для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно передвигаться со скоростью до 80 км/ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч. Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков на одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В частности увеличена скорость движения с 1 апреля по 1 ноября на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской)

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта)

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева)

- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. Навои)

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Решение поддержали 74 депутата.