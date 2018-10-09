EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
  8347  180
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1112) взрыв (4029) Черниговщина (492) Геращенко Антон (939) Ичня (1)

 На складах под Ичней взрывается стратегический запас боеприпасов для 122-мм гаубиц и "Градов", которые не производятся в Украине, - Геращенко

На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом член коллегии МВД, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122-мм гаубиц, снаряды для реактивных систем "Град" - это то, что в Украине не производится", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Год назад Бутусов предупредил, что россияне подорвут арсенал в Ичне. ФОТО

Депутат отметил, что о неудовлетворительном состоянии складов возле Ични было известно, так как после пожара на складах в Калиновке Винницкой области были опубликованы фото, на которых было видно, что часть снарядов хранятся под открытым небом.

"Президент Украины как Верховный главнокомандующий после уже пятого инцидента взрыва на складах, думаю, должен дать оценку качеству работы сотрудников Генерального штаба и сделать кадровые выводы", - добавил Геращенко.

Читайте также: Пограничники усилили меры безопасности из-за взрывов на складах под Ичней, - ГПСУ

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы снарядов в Ичне: видео из воинской части. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3090387
 
 
 Топ комментарии
 
Вот те на. А Генштаб заявил, что это штык-ножи и фляги взрываются.. На складах под Ичней взрывается стратегический запас боеприпасов для 122-мм гаубиц и "Градов", которые не производятся в Украине, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2410
 показать весь комментарий
 
Это адский треш... 5 стратегический склад ушел в небытие и они заявляют о том что этот говношоколадник должен дать оценку своему протеже, за которого он 4й год жопу рвет!?.... вас всех нужно судить, твари, народным трибуналом.
 показать весь комментарий
 
когда одни пидорасы...
Редкое фото...
На складах под Ичней взрывается стратегический запас боеприпасов для 122-мм гаубиц и "Градов", которые не производятся в Украине, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2454
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Как раз важно: ещё 1 склад, и Мужеложенко Брежнева перегонит.

 показать весь комментарий
 
 
Ага-а,они его привели к власти а теперь обязан им сосать а не наказывать.
 показать весь комментарий
 
Зачем наказывать? Я же пишу- наградить. На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6678
 показать весь комментарий
 
Ой извините наградить,и наградить как вскх Героев Украины посмертно.Так хорошо?
 показать весь комментарий
 
надо разобраться как следует и наказать кого попало
 показать весь комментарий
 
 
хорош подарок **йлу от торгового партнера с банковой, на день рождения преподнес.
 показать весь комментарий
 
 
та не расстраивайся так сенатор На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3819
что такое склады по сравнению с безвизом петра алексеевича
а что будет после того как петру алексеевичу томас дадут
у кацапов пуканы вообще вхлам поразрывает
прямо как у тебя сейчас=)
 показать весь комментарий
 
Если Порошенко никого не уволит с вісшего звена в ВСУ. то грош ему цена как главнокомандующему.
 показать весь комментарий
 
 
а если сделает рокировочку то, станет хорошим?
 показать весь комментарий
 
 
при порохе начали строить нормальные склады и перевезли часть запаса туда, строятся ещё склады, а до этого все сваливали насыпью не заморачиваясь, но все равно виноват порох а не коцапские диверсанты.
 показать весь комментарий
 
 
про новые склады и перевезенный арсенал это тебе Гройсман рассказал? То не парся они пистят всегда
 показать весь комментарий
 
 
Он тоже частично виноват с командованием ВСУ, потому что просчитался уже в который раз.
Это как во Вторую мировую спросили у Сталина почему немцы так быстро дошли до Москвы - та это все немцы виноваты!
 показать весь комментарий
 
 
понимаешь прохороботик проблема ПЕЦИ в том что при нем якобы все началось (начались реформы началось строится начался рост...) но никак ничего не закончится чтобы можно было подвести результат!! такой себе президент при котором токо все начинается!! причем это начинается (и никак не закончится) уже 4 года!!
 показать весь комментарий
 
 
проблема у тебя с головой, если у тебя виноват тот кто начал реформы, а не тот кто их вообще не делал.
 показать весь комментарий
 
 
похоже реформы видят только те кто пишет методички для порохоботов.
 показать весь комментарий
 
реформа реформе рознь!! развалить протекающую крышу в доме то же своего рода реформа, токо не думаю что жители в таком доме будут в восторге, особенно если нет никаких гарантий что новую крышу вообще построят!! хотя некоторые такие как ты будут расказывать что лучше такая гавняная реформа чем ничего, особенно будут расказывать если сами в этом доме не живут!!
 показать весь комментарий
 
чё начали строить? Нормальные склады? я пдцталом. На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 77
 показать весь комментарий
 
 
прикинь, начали строить нормальные склады, а не это убожество от папередников.
 показать весь комментарий
 
 
іноді вимикай ньюзван і інтер. а по російському телебаченню взагалі українці вже вимерзли, а ті, що вижили, канібалами стали.
 показать весь комментарий
 
В 2014-м от Х**ла не ждали подлянку а зря.
 показать весь комментарий
 
Сейчас полетят головы.Есть конкретные виновники .Во первых-весь караул в полном составе,во вторых уборщицу из ген-штаба...всех под трибунал.Вот оно как.Ведь их же Бутусов еще год назад предупредил!!!!СТОП !!!!!!!!!!!!!!! Бутусова тоже под трибунал,за то что неправильно предупредил.Ну вот вроде и все.Что бы как говорят "порядок в танковых войсках".Ну и на последок--Муженко и Полторака представить к гос. наградам и к очередному воинскому званию......Я никого не забыл???
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну уборщицу потом можно и помиловать, а караулу дать условно - не звери же.
 показать весь комментарий
 
 
главное не забыть наградить генштаб за успешную борьбу с вредителями
 показать весь комментарий
 
 
Ну это само собой. И верховному главнокомандующему премию за успешную борьбу с боеприпасами.
 показать весь комментарий
 
 
Караульную собачку, Жучку, понизить в воинском звании!))))
 показать весь комментарий
 
 
не было 4 взрыва одновременно в разных концах арсенала, это караульные неудачно бычки потушили
 показать весь комментарий
 
усыпить сторожевого пса бобика, за то что не остановил вражеские беспилотники!
 показать весь комментарий
 
Геращенко не читал https://censor.net.ua/news/3090354/na_arsenale_pod_ichneyi_goryat_5_hranilisch_boepripasov_krupnokalibernyh_raketnyh_kompleksov_i_artsistem . Там все понятно. Геращенко хочет облить Генштаб грязью из внутрипартийных побуждений.
 показать весь комментарий
 
 
Столько ботов обьявилось сегодня на Цензоре, видать месть за вчерашнюю статью про ботов-проституток На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2199 На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8696
 показать весь комментарий
 
 
вылези с Голландского прокси, не бот ты наш На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4125
 показать весь комментарий
 
И не говорите, МинСтець полным составом вышел на работу
 показать весь комментарий
 
 
Що за паніка? Йде війна. Вибухи, теракти, вбивства були і будуть.
 показать весь комментарий
 
 
паники нет, но когда полетят хотя бы погоны, фиг с теми головами, с ответсвенных за это в руководящем звене?
 показать весь комментарий
 
 
Йде війна, і 5 поспіль стратегічний арсенал боеприпасів знищено. Це не паніка, це ##здец просто.
 показать весь комментарий
 
 
Тю! Вообще-то, учитывая количество агентов Кремля в АП, ГШ, СБУ, ВР и КМ, это как-то даже вовсе совсем и ни капельки не удивительно.
 показать весь комментарий
 
 
Что то совсем не слышно про взрывы складов в мокше или ты про гражданскую войну здесь лепечешь??? На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3939
 показать весь комментарий
 
Без растрелов ситуацию не изменить. В штабах всех уровней куча агентов рашки и просто разгильдяев которым на какой то выговор просто плевать
 показать весь комментарий
 
 
Когда корабль тонет - крысы бегут первыми.

 показать весь комментарий
 
 
Кстати, а джавелинов там хоть нет? Пздц..... На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4557
 показать весь комментарий
 
 
Склад с "Джавелинами" - следующий по плану.
 показать весь комментарий
 
 
А, спасибо, Антоша, тогда х...й сним пусть взрывается)))))))) Тогда давайте сразу повзрываем все нах не нужное, депутатов и генштаб, например))
 показать весь комментарий
 
Інформація яка надходить з військового арсеналу в Ічні на Чернігівщині підтверджує мою версію про диверсію на складах.

Місцеві жителі кажуть, що бачили безпілотні літальні апарати. Вже встановлено, що перші чотири вибухи відбулися майже одночасно в різних місцях арсеналу. Спочатку два вибухи в двох місцях арсеналу з одного боку а за декілька хвилин ще два в інших місцях
 показать весь комментарий
 
А какая разница были ли беспилотники, или их не было? Важнее то, что власть как не делала выводов так и не делает. Значит это не последний склад взрывается. Похрен свои или чужие взорвали. Важно то, что в стране нет ни системы национальной безопасности, ни обороны. Действующая власть ведет Украину к краху.
 показать весь комментарий
 
Власть выводы делает, токо лохторат взагали и вы лично почему-то наивно полагаете, шо мотивы и выводы власти должны совпадать с вашими.
 показать весь комментарий
 
Денег на охрану военных складов нет, зато какой парад забабахали на День Независимости!
 показать весь комментарий
 
 
Уверен в армии такие же дела, На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7999 как и на складах,руководство ведь одно и тоже.... На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8621 На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 604 На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7600
 показать весь комментарий
 
 
зрадобот с палаты мер и весов в Париже воочию На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1207
Тут есть и про непостроенные заводы боеприпасов, про Мальдивы, про Рошен)
 показать весь комментарий
 
Армия без снарядов превращается в организованное общество самоубийц. Порошенко не способен организовать армию, за его президентства она полностью обезоружена. Те небольшие поставки обновлённой техники - мизер. После Ични понятно что он предатель, умело косящий под патриота
 показать весь комментарий
 
Т.о. будет ускорен перевод ВСУ на стандарты НАТО. Скоро вместо РПГ на вооружение поступят AGM-158C LRASM.
 показать весь комментарий
 
Я так понял чувак хочет попасть в Юлин список
 показать весь комментарий
 
 
Жду от шоколадных ботов фишки, что эти взрывы нам только на пользу. Тогда сразу будет видна история финансирования их патрона, как в случае с мокшей про полезность санкций... На складах під Ічнею вибухає стратегічний запас боєприпасів для 122-мм гаубиць і "Градів", які не виробляються в Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7053
 показать весь комментарий
 
Совсем с ума сошли, гугл проложил маршрут до границы с РФ 198 км.. Бездарность и еще раз бездарность, построить из бетона поземных несколько бункеров и перевести все годное можно было за месяца три, даже силами ВСУ без тендеров и прочей возни, и не так дорого... позорище на весь мир.
 показать весь комментарий
 
Тюю ...5 складов это ещё не показатель... Вот когда не останется ни одного склада, то тогда срочно нужно встревожиться и дать оценку происходящему.
 показать весь комментарий
 
Благодаря свойству боеприпасов врываться, можно уже в пятый раз убедиться, какой порядок навёл Петро в той сфере, которую он настойчиво записывает в свои достижения. Вот если бы каждый жулик при власти, назвавшийся реформатором, имел свойство тут же взрываться, какая канонада стояла бы над всей страной. А как рвануло бы на банковой... Даже за поребриком стёкла повылетать бы.
 показать весь комментарий
 
 
теперь грады и гаубицы на металлолом порезать и все- перемога.
 показать весь комментарий
 
А шо это? Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко решил потроллить самого победоносного генерала? Неужели Муже(ложе)нко не пригласил Тосика на именины (10 октября)? Даже тарелочку облизать? О как у них там всё запутано.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа складах под Ичней взрывается стратегический запас боеприпасов для 122-мм гаубиц и "Градов", которые не производятся в Украине, - Геращенко
 
 
 
 
 
 вверх