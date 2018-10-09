 Оккупанты готовят введение электронных пропусков на блокпостах для контроля граждан, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"В частности, блокпосты вокруг населенных пунктов предусмотрено оборудовать централизованной системой персонального электронного учета. При этом для населения будут введены электронные пропуска, которые обеспечат оперативное применение ограничений выезда-въезда. В то же время, указанная система позволит выявлять "подозрительных лиц" на основании т.н. "автоматизированного анализа" истории перемещений для локализации проявлений не лояльного отношения населения к российскому оккупационному режиму", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористов готовят к наступательным действиям: трое оккупантов убиты своими же, - ГУР

Кроме того, как отметили в ГУР, таким образом противник пытается улучшить учет местных жителей для призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск, усилить меры самовольного оставления российскими военнослужащими мест несения службы и обеспечить розыск и задержание дезертиров.