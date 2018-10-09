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 Оккупанты готовят введение электронных пропусков на блокпостах для контроля граждан, - ГУР

Российское оккупационное командование скрыто усиливает контроль за перемещением населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"В частности, блокпосты вокруг населенных пунктов предусмотрено оборудовать централизованной системой персонального электронного учета. При этом для населения будут введены электронные пропуска, которые обеспечат оперативное применение ограничений выезда-въезда. В то же время, указанная система позволит выявлять "подозрительных лиц" на основании т.н. "автоматизированного анализа" истории перемещений для локализации проявлений не лояльного отношения населения к российскому оккупационному режиму", - сказано в сообщении.

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Кроме того, как отметили в ГУР, таким образом противник пытается улучшить учет местных жителей для призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск, усилить меры самовольного оставления российскими военнослужащими мест несения службы и обеспечить розыск и задержание дезертиров.

Источник: https://censor.net.ua/n3090386
 
 
 Топ комментарии
 
петра алексеича и тут опередили
... даже орки
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Вот беспредельщики! Они могут ещё и визы ввести. Куда это годится?!
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А нам ничего усиливать и контролировать не надо. У нас уже все склады взорваны и всех шпионов в руководстве мы знаем так что боятся нечего и некого.Слава Украине!!!
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Вот беспредельщики! Они могут ещё и визы ввести. Куда это годится?!
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А нам ничего усиливать и контролировать не надо. У нас уже все склады взорваны и всех шпионов в руководстве мы знаем так что боятся нечего и некого.Слава Украине!!!
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В мордоре это у вас, а у нас зам начальника контррозведки кацап и визы никто вводить не собирается потому что ваш липецк не согласен.
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Ну так, а який же начальник розвідки повинен бути у вас в мордорі? А ЛіпЄцк хіба не ваш? Окупанти готують запровадження електронних перепусток на блокпостах для контролю громадян, - ГУР - Цензор.НЕТ 7058 Окупанти готують запровадження електронних перепусток на блокпостах для контролю громадян, - ГУР - Цензор.НЕТ 4928
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У нас кацап семочко, а у вас в липецке кто?

, а у вас в липецке кто?
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Як що ти такий злий грицько так набери в рота гімна та плюнь у стелю. дебіл.
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петра алексеича и тут опередили
... даже орки
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Потом останется синхронизировать базы с СБУ. И границу можно считать построенной.
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Слава Богу! Хоть кто то позаботится о безопасности Украины...
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Иными словами - вокруг баранов возводят электроограды, для контроля численности баранов в резервации "дыныры" и "лыныры".
Меня мучает вопрос... почему народы "дыныры" и "лыныры" не объединятся? Это же "адин нарот"! - Наверное потому, что изначально в России решили, что московские кураторы которые всем этим управляют будут требовать от властей Украины вести диалог с каждой отдельной "республикой" и таким образом получить больше преференций при каких то переговорах.
Логика кремлевских убийц и воров хитра но в тоже время очень логична для понимания.
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Перевожу на русский: на дыре придумали новую тему для распила бабла. Для начала спишут Спишут пару десятков миллионов, если хорошо пойдёт - ещё пару сотен, а там уже или шах издохнет, или очередного ишака взорвут.
Профит.
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Тут радуются некоторые...А на самом деле,это еще больше закрепостит украинцев на оккупированной территории.Я говорю о нормальных украинцах.( А их хотите верьте,хотите нет - не меньше половины) Иначе говоря идет отторжение территорий с населением. Полным ходом.
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"скрыто усиливает контроль"
"для населения будут введены электронные пропуска"

Мне одному смешно?
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Пусть лучше чип в ноздрю (или в ухо) приклёпывают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты готовят введение электронных пропусков на блокпостах для контроля граждан, - ГУР
 
 
 
 
 
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