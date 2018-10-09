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 Наемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций: применяют 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - Минобороны

Наемники РФ с начала суток совершили 4 прицельных обстрела позиций украинских воинов.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 9 часов утра, зафиксированы 4 прицельных вражеских обстрела на Донецком направлении. Ночью под обстрел из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Широкино и Павлополя. После 7 утра оккупанты выпустили 20 артиллерийских снарядов 122-го калибра по защитниках Водяного. 4 мины калибра 120 мм в это же время разорвались на позициях наших войск неподалеку Лебединского. Ответный огонь Вооруженные Силы Украины не открывали. Потерь среди наших военных в результате боевых действий с начала суток нет", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090384
 
 
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Ну вот...А у нас и ответить то ,нечем...Скады то - ...тю-тю....
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чого ж ще є нагороджувальна зброя, яку, наприклад, Пашинському видали....
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Тада. Арта ж с Чернигова по твоему родному Донбабве работает.
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"Наемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций: применяют 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - Минобороны" - а тем временем На складах под Ичней взрывается стратегический запас боеприпасов для 122-мм гаубиц и "Градов", которые не производятся в Украине, - Геращенко
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций: применяют 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - Минобороны
 
 
 
 
 
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