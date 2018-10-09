 Наемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций: применяют 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - Минобороны

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 9 часов утра, зафиксированы 4 прицельных вражеских обстрела на Донецком направлении. Ночью под обстрел из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Широкино и Павлополя. После 7 утра оккупанты выпустили 20 артиллерийских снарядов 122-го калибра по защитниках Водяного. 4 мины калибра 120 мм в это же время разорвались на позициях наших войск неподалеку Лебединского. Ответный огонь Вооруженные Силы Украины не открывали. Потерь среди наших военных в результате боевых действий с начала суток нет", - говорится в сообщении.

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