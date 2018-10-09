.."Пограничники усилили меры безопасности из-за взрывов на складах под Ичней, - ГПСУ...."

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
"Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов. Тщательно осуществляется осмотр транспортных средств, следующих через государственную границу. Также увеличено количество пограничных нарядов на "зеленом" участке границы", - сообщает ГПСУ.
Также отмечается, что созданы ситуационные группы, которые тесно взаимодействуют со всеми соответствующими ведомствами и органами местной власти.
"В готовность приведены резервы ведомства, в том числе техника, которая может быть задействована в случае необходимости", - отмечают пограничники.
Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
..Из цикла-.пока гром не грянет-мужик не перекрестится или поздно пить боржоми когда почки отвалились..А сколько уже ГРЕМЕЛО!!!..И это во время войны.А хенералы как сидели в своих креслах так и сидят и будут сидеть,но не шконке...