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 Пограничники усилили меры безопасности из-за взрывов на складах под Ичней, - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на государственной границе в связи со взрывами на военных складах в Ичнянском районе Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

"Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов. Тщательно осуществляется осмотр транспортных средств, следующих через государственную границу. Также увеличено количество пограничных нарядов на "зеленом" участке границы", - сообщает ГПСУ.

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Также отмечается, что созданы ситуационные группы, которые тесно взаимодействуют со всеми соответствующими ведомствами и органами местной власти.

"В готовность приведены резервы ведомства, в том числе техника, которая может быть задействована в случае необходимости", - отмечают пограничники.

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Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090378
 
 
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І після Н-Богданівки "усілілі", і після Балаклії "усілілі", і після Калинівки ще більше "усілілі"... А тепер взагалі просто ус... , ус.... ус... дала додумайте самі.
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Это те пограничники, шо Михо в Киеве по шашлычным ловили?
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А до этого они в расслабленном состояние находились по саунам,так понимаю, на границе с страной-агрессором (торговым партнером)?
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Идут два мужика, разговаривают, когда одному на плечё падает птичий помёт. Он посмотрел и спрашивает второго: у тебя бумажка есть? Бумажка то есть, а толку? Задница то улитела.
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.."Пограничники усилили меры безопасности из-за взрывов на складах под Ичней, - ГПСУ...."
..Из цикла-.пока гром не грянет-мужик не перекрестится или поздно пить боржоми когда почки отвалились..А сколько уже ГРЕМЕЛО!!!..И это во время войны.А хенералы как сидели в своих креслах так и сидят и будут сидеть,но не шконке...

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Браво,о це так зреагували,на випередження.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники усилили меры безопасности из-за взрывов на складах под Ичней, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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