 Антикоррупционный комитет ВР завтра рассмотрит ситуацию с замглавы СВР Семочко, - Егор Соболев

Об этом написал в Facebook депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра в 11:00 в парламентских комитетах на Садовой, 3а - заседание комитета по противодействию коррупции по выявленным командой Дениса Бигуса фактам возможного незаконного обогащения и зависимости от РФ второго по должности разведчика Украины Сергея Семочко", - написал он.
"Я собрал необходимые для проведения специального заседания подписи членов нашего комитета. Приглашены Генпрокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки", - добавил нардеп.
Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Сколько народа в СБУ, ГПУ , АП видели уровень жизни этого Подсолнуха? Вот интресно распросить. На детекторе. А потом сделать вывод о соответствии их занимаемым должностям
Надеюсь Петр Лексеевич не поддастся на провокации всяких там Соболевых и отстоит этого славного генерала, единственного среди его родственников с украинским паспортом и не отдыхающего в Крыму....
уже нинада,
ентот замглавы сегодня свое отработал - склад взорвал.
а будущих таких разведчиков с расиским паспортом и домами в козине
искать пока не начинают,
причин нет,
но.....
впереди еще 2 оставшихся склада.
будут начинать искать уже после подрыва ентих 2.
готов спорить на ящик пива
генеральный прокурор Юра
не увидит состава преступления
Как умеет заметать следы.
Но суд без указивки "сверху" сам бы никогда на это не пошел. Выводы напрашиваются сами.