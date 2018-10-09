EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
  1574  25
Материалы по теме:
Все про:ВР (22369) комитет (363) Соболев Егор (426) Семочко_Сергей (9)

 Антикоррупционный комитет ВР завтра рассмотрит ситуацию с замглавы СВР Семочко, - Егор Соболев

Завтра парламентский комитет по противодействию коррупции соберется для изучения фактов об имуществе и связях с РФ первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко, выявленных украинскими расследователями.

Об этом написал в Facebook депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в 11:00 в парламентских комитетах на Садовой, 3а - заседание комитета по противодействию коррупции по выявленным командой Дениса Бигуса фактам возможного незаконного обогащения и зависимости от РФ второго по должности разведчика Украины Сергея Семочко", - написал он.

Читайте также: Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

"Я собрал необходимые для проведения специального заседания подписи членов нашего комитета. Приглашены Генпрокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки", - добавил нардеп.

Антикоррупционный комитет ВР завтра рассмотрит ситуацию с замглавы СВР Семочко, - Егор Соболев 01

Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Антикоррупционный комитет ВР завтра рассмотрит ситуацию с замглавы СВР Семочко, - Егор Соболев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3090374
 
 
 Топ комментарии
 
сегодня склад взорвали явно враги, которые хотят навредить генералу Семочко и Петру Лексеевичу....
Надеюсь Петр Лексеевич не поддастся на провокации всяких там Соболевых и отстоит этого славного генерала, единственного среди его родственников с украинским паспортом и не отдыхающего в Крыму.... Антикоррупционный комитет ВР завтра рассмотрит ситуацию с замглавы СВР Семочко, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 5607
 показать весь комментарий
 
Возвращаюсь к ДЕТЕКТОРУ ЛЖИ.
Сколько народа в СБУ, ГПУ , АП видели уровень жизни этого Подсолнуха? Вот интресно распросить. На детекторе. А потом сделать вывод о соответствии их занимаемым должностям
 показать весь комментарий
 
Это вообще удивительно, что тема Семочко нашла продолжение. Пока нашла... А на счет того, как живет руководство СБУ...достаточно взглянуть на каких авто утром к месту службы подьезжают в областных управлениях.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Возвращаюсь к ДЕТЕКТОРУ ЛЖИ.
Сколько народа в СБУ, ГПУ , АП видели уровень жизни этого Подсолнуха? Вот интресно распросить. На детекторе. А потом сделать вывод о соответствии их занимаемым должностям
 показать весь комментарий
 
 
И какого хрена украинский налогоплательщик ВЕСЬ ЭТОТ КОНЦЕРТ СОДЕРЖИТ ?
 показать весь комментарий
 
 
Это вообще удивительно, что тема Семочко нашла продолжение. Пока нашла... А на счет того, как живет руководство СБУ...достаточно взглянуть на каких авто утром к месту службы подьезжают в областных управлениях.
 показать весь комментарий
 
 
сегодня склад взорвали явно враги, которые хотят навредить генералу Семочко и Петру Лексеевичу....
Надеюсь Петр Лексеевич не поддастся на провокации всяких там Соболевых и отстоит этого славного генерала, единственного среди его родственников с украинским паспортом и не отдыхающего в Крыму.... Антикоррупционный комитет ВР завтра рассмотрит ситуацию с замглавы СВР Семочко, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 5607
 показать весь комментарий
 
 
рассмотрит главу укразведки камитет???
уже нинада,
ентот замглавы сегодня свое отработал - склад взорвал.

а будущих таких разведчиков с расиским паспортом и домами в козине
искать пока не начинают,

причин нет,
но.....
впереди еще 2 оставшихся склада.

будут начинать искать уже после подрыва ентих 2.
 показать весь комментарий
 
 
Беги быстрее давать свидетельские показания, до завтра успеешь...
 показать весь комментарий
 
И? Из приглашенных НИКТО не придет. Будут играть в молчанку. Эта бодяга с Семочко уже стухает. НИКТО из исполнительной власти не сделал телодвижения (кроме НАБУ). Остальные заглядываеют в рот Президенту. А Президент готовится к выборам и ему не до Семочко.
 показать весь комментарий
 
 
Каже,керівництво держави з водою в роті? Та схоже ні. Там інший орган з татуюванням "кремль".
 показать весь комментарий
 
 
Антикорупційний комітет ВР завтра розгляне ситуацію із заступником глави СЗР Семочком, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 7591
готов спорить на ящик пива
генеральный прокурор Юра
не увидит состава преступления
 показать весь комментарий
 
 
Его не рассматривать надо, его расстреливать надо его уже смотрели и люстраторы и Петино Гестапо --- сказали все путем ,на тебе военную тайну повышай благосостояние семьи
 показать весь комментарий
 
 
значит вы не ставите под вопрос то, что Семочко кацапский засланец?
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя его увольнять,пусть еще пару складов взорвется
 показать весь комментарий
 
 
Вот и узнаем, насколько хорош Главный разведчик страны!
Как умеет заметать следы.
 показать весь комментарий
 
 
интересно, через какое время он сбежит в рашку? )
 показать весь комментарий
 
 
А чого не Комітет з питань національної безпеки і оборони?
 показать весь комментарий
 
 
Значить сегодня, видно готовят ему на ночь "окно в Россию" и аля-улю со всеми секретами и сверхсекретами. Если бы он был россиянин, то сегодня же уже обсуждался вопрос, как ему срочно втулить Новичок, но Украина же не Россия. Гуманность украинских судов, например, позволяет им восстанавливать в должности военных, организовывавших хранение боеприпасов в Балаклее для грандиозного фейерверка - https://censor.net.ua/news/3090311/sud_vosstanovil_v_doljnosti_otvetstvennogo_za_hranenie_arsenala_v_balaklee
Но суд без указивки "сверху" сам бы никогда на это не пошел. Выводы напрашиваются сами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный комитет ВР завтра рассмотрит ситуацию с замглавы СВР Семочко, - Егор Соболев
 
 
 
 
 
 вверх