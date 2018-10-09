 Российский омбудсмен по Ямало-Ненецкому округу: "Никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. Он так и голодает"

Об этом ТАСС во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, передает Цензор.НЕТ.

Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко сообщил, что Сенцов якобы прекратил голодовку.

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"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. <...> Он… так и голодает", - сказал Сак.

Он добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное". "В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - отметил Сак

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Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс–службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.