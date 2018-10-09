" Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах под Ичней, - Пашинский"

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Сегодняшний подрыв, уже третий на крупных складах. Сначала была Балаклея. Затем Калиновка и сегодня Ичня. После взрывов в прошлом году, когда было уничтожено более 200 тонн боеприпасов, более чем на 1 млрд долларов, необходимые государственные органы, в том числе Комитет по нацбезопасности, провели необходимые инспекционные поездки, сделали рекомендации, а именно категорически требовали бетонные хранилища, потому что большая часть боеприпасов хранится под открытым воздухом, внесли соответствующие изменения в законодательство...мы требовали начать программу строительства бетонных хранилищ, штатных бетонных хранилищ. Потому что все боеприпасы должны храниться в бетонных хранилищах", - заявил нардеп.

"К сожалению, прошел год, и никаких сдвигов не было. В результат этого преступного бездействия произошли сегодняшние события. Еще раз хочу сказать, что год назад мы сделали все рекомендации. Министерству обороны, Генеральному штабу просто стоило их выполнить. По непонятным причинам, мы получили то, что получили. Мы этими подрывами, этой халатностью, безответственностью – снижаем обороноспособность нашего государства. Мы можем сделать оружие, мы можем его поставить в войска, но когда у вас не будет чем стрелять, это все не имеет никакого смысла", - отметил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

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"Я не хочу нагнетать, я просто хочу обратиться и к Главнокомандующему нашей армии – Президенту и другим чиновникам. Уважаемые друзья! Пора этому ставить точку. Пора выполнить протокольные решения СНБО, пора выполнить все то, что предусмотрено уставами ВСУ. И еще хотел бы отметить, что я как председатель Комитета, знаю позицию членов нашего Комитета, мы не позволим в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на этих арсеналах. Взрывается не потому, что плохо служат, взрывается потому, что нет необходимого инженерного оборудования, взрывается потому, что тысячи тонн боеприпасов лежат под открытым небом, это просто необорудованные арсеналы", - подчеркнул Пашинский.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.