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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах под Ичней, - Пашинский

Необходимые государственные органы, в том числе Комитет по нацбезопасности, еще год назад провели необходимые инспекционные поездки, сделали рекомендации оборудовать бетонные хранилища на арсенале в Ичне, потому что большая часть боеприпасов хранится под открытым небом.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Сегодняшний подрыв, уже третий на крупных складах. Сначала была Балаклея. Затем Калиновка и сегодня Ичня. После взрывов в прошлом году, когда было уничтожено более 200 тонн боеприпасов, более чем на 1 млрд долларов, необходимые государственные органы, в том числе Комитет по нацбезопасности, провели необходимые инспекционные поездки, сделали рекомендации, а именно категорически требовали бетонные хранилища, потому что большая часть боеприпасов хранится под открытым воздухом, внесли соответствующие изменения в законодательство...мы требовали начать программу строительства бетонных хранилищ, штатных бетонных хранилищ. Потому что все боеприпасы должны храниться в бетонных хранилищах", - заявил нардеп.

"К сожалению, прошел год, и никаких сдвигов не было. В результат этого преступного бездействия произошли сегодняшние события. Еще раз хочу сказать, что год назад мы сделали все рекомендации. Министерству обороны, Генеральному штабу просто стоило их выполнить. По непонятным причинам, мы получили то, что получили. Мы этими подрывами, этой халатностью, безответственностью – снижаем обороноспособность нашего государства. Мы можем сделать оружие, мы можем его поставить в войска, но когда у вас не будет чем стрелять, это все не имеет никакого смысла", - отметил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

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"Я не хочу нагнетать, я просто хочу обратиться и к Главнокомандующему нашей армии – Президенту и другим чиновникам. Уважаемые друзья! Пора этому ставить точку. Пора выполнить протокольные решения СНБО, пора выполнить все то, что предусмотрено уставами ВСУ. И еще хотел бы отметить, что я как председатель Комитета, знаю позицию членов нашего Комитета, мы не позволим в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на этих арсеналах. Взрывается не потому, что плохо служат, взрывается потому, что нет необходимого инженерного оборудования, взрывается потому, что тысячи тонн боеприпасов лежат под открытым небом, это просто необорудованные арсеналы", - подчеркнул Пашинский.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090369
 
 
 Топ комментарии
 
Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах под Ичней, - Пашинский - Цензор.НЕТ 1709 Так шо? сам сядешь?
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Самое грустное,что мы можем только наблюдать за всем этим бардаком...Ничего путнего мы сделать не можем..Нас связали и отстранили от участия в суде над преступниками. И они сами(преступники) устраивают нам спектакли и розыгрыши....
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нет у нас главнокомандующего: гавнокомандующий, главноторгующий, главноврущий, главнотрепло... как угодно, только не главнокомандующий
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Наверное это он так "готовится"... Комітет з нацбезпеки не дозволить цього разу зробити стрілочниками тих людей, які служили на арсеналах під Ічнею, - Пашинський - Цензор.НЕТ 6090 Чтоб отстреливаться нечем было. А встречать "гостя дарагога" будут изготовленным по слец. заказу тортом "рахрен".
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Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах под Ичней, - Пашинский - Цензор.НЕТ 1709 Так шо? сам сядешь?
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От взрывов пяти арсеналов не один хенерал не пострадал...
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Та не - в этот раз ваще никто виноват не будет... Смысл стрелочников наказывать, если они все равно по суду восстанавливаются...
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Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах в Ичне, - Пашинский

Сказал, что будут главнокомандующего закрывать..
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Пашинский назначается отвественным за наказание безотвественных.Гы гы
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Бляха муза, глупые вопросы у Пашинского. Сначала семечки без проверки. в ГРУ пхают, потом удивляются . Клоунада .
И ПАРЛАМЕНТ МОЛЧИТ
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Самое грустное,что мы можем только наблюдать за всем этим бардаком...Ничего путнего мы сделать не можем..Нас связали и отстранили от участия в суде над преступниками. И они сами(преступники) устраивают нам спектакли и розыгрыши....
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Украина богатая страны. Рабы поднатужатся затянут пояса потуже и еще боеприпасов наделают или закупят.
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Неправильно, швидше буде так:

"Рабы поднатужатся затянут пояса потуже - платитимуть більше податків - отримають вищі тарифи - отримають більшу інфляцію - більшу девальвацію - меншу довіру Заходу - а сумму виділену на виготовлення та закупку боєприпасів побачать хіба що в офшорах" !!!

Ну ще з часом може побачать церемонію нагородження кремлем на червоній площі всієї цієї купи зрадників !!!
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" Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах под Ичней, - Пашинский" -

а до этого позволил значит, да?

Если СНБО не пидарасы и предатели, то кто они?
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Отвлекают явно внимание от скандала с семечками в ГРУ .
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Я твердо уверен что за все ответят безответственные, невиновные сядут.
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ну раз пашинский сказал- то это железобетонно. Комітет з нацбезпеки не дозволить цього разу зробити стрілочниками тих людей, які служили на арсеналах під Ічнею, - Пашинський - Цензор.НЕТ 9127 кстати недавно был день юриста, единственный человек из юристов кто не отмечал этот праздник был-луценко! Комітет з нацбезпеки не дозволить цього разу зробити стрілочниками тих людей, які служили на арсеналах під Ічнею, - Пашинський - Цензор.НЕТ 333
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нет у нас главнокомандующего: гавнокомандующий, главноторгующий, главноврущий, главнотрепло... как угодно, только не главнокомандующий
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"...и другим чиновникам. Уважаемые друзья!"... - подельники, что ли? После такого называть друзьями...
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"уважаемые друзья" - дальше можно не читать, всё и так понятно
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"Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах под Ичней" - если не будет стрелочников, то никого не накажут.
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РНБО, комітет по нацбезпеки Верховної Ради, генштаб - на нари за злочинну розхлябаність і безконтрольність.
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Пашинский ошибочку допустил. Он сказал "Уважаемые друзья!", а хотел "Люби друзі". И тогда сразу становится понятно , что наш путь назад в будущее. Хотя и ошибочкой ясно как божий день.
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О как пашинский завопил. громче всех кричит "держы вора" кто?
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Ну, блин, дитя малое - будто не знаешь, куда у нас выделенное бабло девается Комітет з нацбезпеки не дозволить цього разу зробити стрілочниками тих людей, які служили на арсеналах під Ічнею, - Пашинський - Цензор.НЕТ 1440
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Комитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах под Ичней... Ани сдЄлают тех кто НЄ служилі по ИчнЬОй...
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Рівненчанин Сергій Пашинський - депутат Верховної Ради, тобто законодавчого органу. Іншої влади у нього немає. Він міг видати виключно рекомендації для Міністерства Оборони. Наказувати він повноважень не має. Рекомендації по спорудженню сховищ для боєприпасів було надано.
Дивно, що тут чомусь піднявся гавкіт саме на щирого українця Пашинського, який абсолютно не розпоряджається коштами, кадрами і матеріальними ресурсами Міністерства Оборони України.
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Але має право контролю за виконанням своїх рекомендацій , важелів впливу більше ніж досить . Головне ,це мати бажання вирішити питання . Але такого бажання йок . Для нього головне прокукурікати , а там нехай хоч і не світає ? На палю мерзоту .
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"Контроль за виконанням рекомендацій?" Дивнішого кукуріку давно не чув.
Міністерство Оборони має гроші, людей і матеріальні ресурси. Має прямі контакти з НАТО, звідки поради дадуть негайно. Але винен якийсь пашинський, бо він тобі не гомосексапільний. : ))))
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Блин,неужели сам будет головой ап стену биться? НЕ ВЕРЮ...
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Дело Януковоща по уничтожению обороноспособности страны "живее всех живых"! Комітет з нацбезпеки не дозволить цього разу зробити стрілочниками тих людей, які служили на арсеналах під Ічнею, - Пашинський - Цензор.НЕТ 9261
Чёт кажецца мне, знаю маршрут вертолётиков с награбленным - по проторенной дорожке к "тарговому партнёру".... Комітет з нацбезпеки не дозволить цього разу зробити стрілочниками тих людей, які служили на арсеналах під Ічнею, - Пашинський - Цензор.НЕТ 3028
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Сначала ,,немножко,, продали потом подорвали и концы в воду.
Так не на одном складе а целых пять .
Оружие гуляет по стране.
Много ушло заграницу.
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Очередная диверсия русских террористов.

И очень сильно активировались Кремлёвские-боты, которые косят типа под украинцев
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Ну да,а украинцам,значит должно быть все по-херу? Назло хуйлу сплотимся еще дружнее вокруг своры дерибанщиков! Комітет з нацбезпеки не дозволить цього разу зробити стрілочниками тих людей, які служили на арсеналах під Ічнею, - Пашинський - Цензор.НЕТ 67
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Шо опять сами себе руки поотрубают ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомитет по нацбезопасности не позволит в этот раз сделать стрелочниками тех людей, которые служили на арсеналах под Ичней, - Пашинский
 
 
 
 
 
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