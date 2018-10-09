 Военнослужащие патрулируют села под Ичней с целью недопущения мародерства, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
По информации начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВС Украины генерал-лейтенанта Игоря Криштуна, который находится на месте чрезвычайного происшествия на 6 Арсенале, с целью недопущения мародерства военнослужащие ВСП ВС Украины осуществляют патрулирование в прилегающих к месту чрезвычайного происшествия населенных пунктах.
Кроме этого, по состоянию на 12:00 уменьшилось количество взрывов, над территорией складов наблюдается задымленность.
Соответствующим подразделением Вооруженных Сил Украины будет осуществлена аэроразведка.
Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
Зрады нет - расходимся...
Война виновата и путин...
Завтра у Муженко день Рождения - я побежал за шампанским...
Юрий Бирюков
2 год ·
Сегодня в двух лагерях радость и веселье - у нашего врага в России и у наших врагов в стане зрадофилов. Они будут искренне радоваться. И первые и вторые будут радоваться одному - получилось.
За последние 15 лет склады рвались по разным причинам, но регулярно. На территории Украины были самые большие склады. С периметрами в десятки километров, с изношенной инфраструктурой, с хроническим недофинансированием.
Сегодня будет 100500 версий и домыслов. Сегодня все станут экспертами по базам хранения и по работе МО/ГШ. Будут говорить про попытки покрытия хищений (бред), будут говорить о том, что никто не наказан за предыдущее (бред), о!, и #ничегонеделается (бред).
Сегодня вылезут все и сегодня они не будут скрывать своего злорадства. Лидер пророссийской партии Родина (Батькивщина) будет метать громы и молнии, умалчивая про взрывы в Новобогдановке в 2005 и в Лозовой в 2008.
Все вылезут.
Можно ли было избежать? Наверняка шансы были. Но...
Армию финансируют на 60 процентов от необходимого минимума. Из года в год. Более того, в изначальном проекте бюджета на 2019 год размер финансирования армии относительно размеров ВВП планировали СОКРАТИТЬ. В пользу... не важно. Отстояли.
Четыре простые даты:
- годовщина взрывов в Калиновке
- сегодня началось заседание Синода Вселенского Патриархата
- завтра у Муженко день рождения
- послезавтра должны были показывать строительство новой и современной базы хранения.
Четыре простые даты, да. Война не виновата, да. Россия не виновата, да. А виноват конечно Порошенко/Полторак/Муженко.
Ну да.
- Петяяя, ну не молчи
- хавку? где??? а ну...все разбежались...а то зашибу!!
Любого интенданта через год службы можно расстреливать без суда.
А. Суворов
Все-таки хотя бы украинские военные, как и обещал верховный главнокомандующий, стали «Жить по-новому»! А как еще можно назвать утилизацию боеприпасов во время войны? Пятый склад за почти пять лет войны летит на воздух! А зрелище-то какое! Не понятно бездействие МО: почему на самые дорогие фейерверки не продают билеты, а на вырученные деньги не строят новые склады для новых фейерверков? Это же какая польза бюджету будет! Ведь, Юрий Бутусов: «У Украины остается всего 14 складов боеприпасов». И что будет взрываться, когда на десятом году так и не объявленной войны последний - 14 склад взлетит на воздух? Обрати внимание, любимая, я не спрашиваю чем мы будем все эти годы воевать! Ведь войны нет, а верховный главнокомандующий есть!
Возможно, пришло время не интенданта, а верховного главнокомандующего после 4,5 лет нахождения в должности, расстрелять?
Украинская армия остаётся абсолютно нереформированной, - Юрий Бутусов
https://youtu.be/AiER9yYW-Jc
Раша понимает только когда их будут кошмарить на их территории! Когда у них ляжет интернет, когда отключаться платёжные системы, остановятся эл.станции, будут рваться склады(где хранение такое же как у нас), когда начнется новая Чечня, Ингушетия и пр.! Когда Зюганов и прочие будут требовать отправки власти,!
Жителі Чернігівської області бояться, що неподалік міста Ічня може вибухнути арсенал з боєприпасами
Про це під час погоджувальної ради заявила віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд, повідомляє Еспресо.TV.
Вона зауважила, що під час її останнього візиту до Чернігівщини жителі міста Ічня, поруч з якими знаходиться склад з боєприпасами, просили передати повідомлення верховному головнокомандувачу.
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"Якщо він (головнокомандувач, - ред.) і далі буде бездіяльним і халатним у своїх повноваженнях, вони вважають, що вони будуть наступними. Це декілька кілометрів від населених пунктів. Склади незахищені, люди ходять туди збирати гриби", - наголосила Сироїд.
Но не возможно сделать за 4 года, то что не сделали за 25! Так ещё в условия войны, экономической блокады(параша перекрыла экспорт через свою Территорию), разграбленного бюджета, набраных долгов, распиленных стратегиических предприятий, в тч оборонки!
Ну ни чего прорвемся!
И мы ещё увидим крах Московии, кровавый и безрощадный