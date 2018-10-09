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 "Самопомич" и "ДемАльянс" заключают соглашение о политическом союзе

"Объединение "Самопомич" и партия "ДемАльянс" заявили об объединении усилий на предстоящих президентских и парламентских выборах.

Об этом говорится в сообщении "Самопомочи" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Осознавая риски, которые стоят перед страной, партии ДемАльянс и "Объединение "Самопомич" приняли решение заключить Соглашение о политическом союзе и совместно бороться за победу на президентских, парламентских и местных выборах", - говорится в тексте заявления.

Самопомич и ДемАльянс заключают соглашение о политическом союзе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090364
 
   
 Топ комментарии
 
это вы про слияние бпп и опиздационного блока?
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Тут вступает в действие первый гастрономический закон. Если к одному кг повидла добавит один кг говна, то будет два кг говна, а не повидла.
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Петя, давай уже обьеденяйся с Медведчуком и Рабиновичем иначе пролетишь на выборах. Все равно все тебя уже раскусили.
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Коррупционеры перед угрозой тотальной коррупции берут на себя ответственность за европейское будущее. Забавно...
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это вы про слияние бпп и опиздационного блока?
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Смішно про це читати, адже демальянс і є тою самою владою, яка у їх спільній заяві є "неефективною."
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кому шту, а палитикам - бюджетное корыто.

рано начали??

не-е-ет не рано, как гаварит пасловица - 1 месяц перед выборами 5 лет кормит.
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нажаль так, це вирок що для Садового, що для Гриценко
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Как говорили древние, а именно римский полководец и государственный деятель Марк По́рций Като́н называемый также "Це́нзор",«Gritsenko est fur. Fur debet sedere in carcerem»
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Почалося! Тепер багато чого стане відомо про кожного.
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Тут вступает в действие первый гастрономический закон. Если к одному кг повидла добавит один кг говна, то будет два кг говна, а не повидла.
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А якщо змішати 1 кг лайна з 1 кг лайна, то теж вийде 2 кг лайна. Це називається обіг лайна у природі.
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ну и славненько
а теперь вместо банеров и бигморд... купите... пожарный танк
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Вся власть ДеТрокийцам ДемАльянцам!
Рошена и мать драконов сослать на железный остров и заковать в цепи!
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Петя, давай уже обьеденяйся с Медведчуком и Рабиновичем иначе пролетишь на выборах. Все равно все тебя уже раскусили.
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да,вы правы)их уже никогда и ни за что не разъединить)))
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Ви що? Шуфріч Медведчука вже Юлі пообіцяв!
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А вот этот бомж с бордовой сумкой у них главный!???
"Самопоміч" і "ДемАльянс" укладають угоду про політичний союз - Цензор.НЕТ 8884
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Це ти фото мертведчука і Геращенко ? Так, то ти правий
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Проблемы Самопомощи в ее излишнем либерализме.
Демократия не должна быть беззубой.
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ого как порохоботы и юлеботы начали какашками кидаться. Порох и Тимоха политические трупы которые за бабки пытаются реанимировать политтехнологи.
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Так шо одному , шо іншому помогав манафорт. Тепер він сидить....
Понабирали в штаби дешевших політтехнологів...от вам і вихід у підсумку
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это когда манафорт помогал Тимошенко????...когда с его науськиваний янукодлу,ее посадили в тюрьму???
База фильтруй.
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пЭця уже давно ПОКА НЕГЛАСНО обьединился с метветчуком и срабиновичем, бойкой левочкиным....чЕ там у них очередные меморандумы-универсалы образца 2006 г.???
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потихоньку всё дерьмишко и всплывает
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самопомич" и "ДемАльянс" заключают соглашение о политическом союзе
 
 
 
 
 
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