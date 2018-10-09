 "Самопомич" и "ДемАльянс" заключают соглашение о политическом союзе

Об этом говорится в сообщении "Самопомочи" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Осознавая риски, которые стоят перед страной, партии ДемАльянс и "Объединение "Самопомич" приняли решение заключить Соглашение о политическом союзе и совместно бороться за победу на президентских, парламентских и местных выборах", - говорится в тексте заявления.
рано начали??
не-е-ет не рано, как гаварит пасловица - 1 месяц перед выборами 5 лет кормит.
а теперь вместо банеров и бигморд... купите... пожарный танк
ДеТрокийцамДемАльянцам!
Рошена и мать драконов сослать на железный остров и заковать в цепи!
Демократия не должна быть беззубой.
Понабирали в штаби дешевших політтехнологів...от вам і вихід у підсумку
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