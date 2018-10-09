 В украинские аптеки начали поступать первые вакцины от гриппа. Стоимость дозы - от 200 до 300 грн, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Стоимость вакцин составит от 200 грн до 300 грн.

Вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений болезни.

Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

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Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать:

вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)

вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.

В Минздраве также напомнили, что ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. По данным прошлого эпидсезона в Украине было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит против гриппа.