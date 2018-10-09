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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (353) грипп (383) Минздрав (1729)

 В украинские аптеки начали поступать первые вакцины от гриппа. Стоимость дозы - от 200 до 300 грн, - Минздрав

В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс. доз вакцин против гриппа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Стоимость вакцин составит от 200 грн до 300 грн.

Вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений болезни.

Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина полностью обеспечена вакцинами, их качество гарантировано ЮНИСЕФ, - Супрун

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать:

вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;
вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)
вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.

В Минздраве также напомнили, что ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. По данным прошлого эпидсезона в Украине было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит против гриппа.

Источник: https://censor.net.ua/n3090362
 
   
 Топ комментарии
 
1 раз прививку від грипу зробив ,на роботі всім бажаючим робили бесплатно, так за зиму 3 рази грипом перехворів. Після того ніяких прививок від грипу не роблю )
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це нормально, бо якщо захворієш, то витратиш значно більше.
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це нормально, бо якщо захворієш, то витратиш значно більше.
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а якщо купив і все одно захворієш то витратиш ще значно більше
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1 раз прививку від грипу зробив ,на роботі всім бажаючим робили бесплатно, так за зиму 3 рази грипом перехворів. Після того ніяких прививок від грипу не роблю )
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и я вам скажу как я лечусь, шмат хлеба мажете маслом, на него ложите лук порезаный кольцами солите, берете 50 грам водки(Украинской) , в нее добавляете пол ложки перца черного -и выпиваете, и закусываете. можно без водки.
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= Одного разу я повірив прогнозу і взяв з дому парасольку, а дощу не було, була спека. Після того я ніяких парасольок з собою ніколи не беру.
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Где купить цитатник-советов У.Супрун? Кстати, в больницах уже возят вперёд ногами и без бахил?
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Главное, есть только маленькие грибы с большими ножками, и все будет ок...)
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Хотелось бы узнать стоимость их закупки и в чей карман пойдет навар.
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Лучше не узнавай. А то окажется что вакцина африканская или индийская ...
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Это коммерческий товар, фармкомпании продают свой товар в аптеках, получают свой законный "навар", какие проблемы?
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А почему не бесплатно? Государство больше потеряет на оплату больничных.
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у нас больничными пользуется процентов 20 от заболевших-поэтому выгодно, + сколько раскупят всякой хрени заболевшие и засопливевшие....
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- Святой отец, а наш священник не дает нам пить пиво в пост...
- Я тоже не даю - купите и пейте...
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прикольно, купил ширки, прищел в больничку, укололся и пришелся....
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Мій знайомий вже вакцинувався що потім боліли ноги і не міг ходити. Потім лікував те що ніколи і не лікував.
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Ему и остальным памятник поставят - ведь памятник подопытным собакам и крысам уже есть...
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Бывает и так, вакцины может не хватить.
Яне шучу, между прочим.
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Врачи компании не осматривали больных, а просто выстраивали их в очередь перед амбулаторией, и медицинская сестра клала каждому на язык по пилюле цвета медного купороса, независимо от того, чем страдал пациент - малярией, триппером или запором. (с)
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вколіть ті вакцини від грипу Супрунші і усім свідкам корисних вакцин від грипу В українські аптеки почали надходити перші вакцини від грипу. Вартість дози - від 200 до 300 грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7061
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Эпидемия не начинается одномоментно на всём земном шаре. Она начинается где-то в одном месте, и в течение месяцев "путешествует" по Земле. Эпидемия 2018/2019 года уже началась. Поэтому специалистами сразу были отобраны пробы и сделана вакцина, которую самолётами доставили на все континенты. Технология давно опробована и хорошо работает.
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"Она начинается где-то в одном месте, и в течение месяцев "путешествует" по Земле." - сколько нужно времени чтобы разработать вакцину для нового вида гриппа? В телевизоре когда-то говорили, что на это нужно до двух лет.
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Телевизор - это хорошо. А что-то о компьютере и Интернете слышал? : )))
Информация с сайта Всемирной Организации Здравоохранения:

Для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи яиц, которые затем инкубируются в течение 2-3 дней для размножения вируса. После этого собирается яичный белок, который к этому времени уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус. Частично очищенный вирус убивают с помощью химических веществ. Затем внешние белки вируса очищаются, в результате чего получают несколько сотен или тысяч литров очищенных вирусных белков, которые называются антигенами и являются активными ингредиентами вакцины. Для производства каждой партии антигенов требуется примерно две недели.
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Не прививайтесь от гриппа, Ваше личное дело.
Только не забывайте, грипп дает осложнения, особенно на легкие (пневмония, плеврит).
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Менингит, энцефалит, синусит, инфаркты, инсульты, кровоизлияние в глаз и т.д.
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Найдорожче щеплення від грипу в Польщі коштує 39 злотих. Тих самих 300 грн. Це зарплата за 1-3 години праці. Копійки. Причому дітям і пенсіонерам щеплення коштує 50%, половину відшкодовує держава.
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Мед,чеснок,сало,самогон.
-Молодой человек,це аптека!
-Ось рецепт!Там чёрным по белому написано!
-Хотелось бы посмотреть на врача,который выписал вам этот рецепт.
-Куме,ходи сюди В українські аптеки почали надходити перші вакцини від грипу. Вартість дози - від 200 до 300 грн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2244
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Обманка-пустышка. Но лохи ведуться на раз.
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до кучи Анаферон, такая же пустышка. Но мамашки с IQ на уровне макаки ведутся.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ украинские аптеки начали поступать первые вакцины от гриппа. Стоимость дозы - от 200 до 300 грн, - Минздрав
 
 
 
 
 
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