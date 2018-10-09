 В украинские аптеки начали поступать первые вакцины от гриппа. Стоимость дозы - от 200 до 300 грн, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве отметили, что украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Стоимость вакцин составит от 200 грн до 300 грн.
Вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений болезни.
Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.
Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать:
вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;
вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)
вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.
В Минздраве также напомнили, что ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. По данным прошлого эпидсезона в Украине было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит против гриппа.
- Я тоже не даю - купите и пейте...
https://censor.net.ua/n156487
Яне шучу, между прочим.
Информация с сайта Всемирной Организации Здравоохранения:
Для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи яиц, которые затем инкубируются в течение 2-3 дней для размножения вируса. После этого собирается яичный белок, который к этому времени уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус. Частично очищенный вирус убивают с помощью химических веществ. Затем внешние белки вируса очищаются, в результате чего получают несколько сотен или тысяч литров очищенных вирусных белков, которые называются антигенами и являются активными ингредиентами вакцины. Для производства каждой партии антигенов требуется примерно две недели.
Только не забывайте, грипп дает осложнения, особенно на легкие (пневмония, плеврит).
-Молодой человек,це аптека!
-Ось рецепт!Там чёрным по белому написано!
-Хотелось бы посмотреть на врача,который выписал вам этот рецепт.
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http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=2646