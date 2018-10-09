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Все про:голодовка (707) Балух Владимир (209) Климент (5)

 Балух приостановил голодовку на время этапирования, но продолжит ее в российской колонии: "Я не позволю себе употреблять еду из рук оккупанта и надеть его тюремную робу"

Осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил приостановить голодовку на время этапирования.

Об этом говорится в обращении Балуха, которое на пресс-конференции в Киеве зачитал архиепископ УПЦ КП Климент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь, я решил прекратить режим голодовки", – написал Балух.

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При этом, Балух намерен продолжить голодовку после того, как его этапируют в колонию соседней России.

"…Честь и достоинство моего Народа, которые отстояли на Майдане ценой жизней Герои Небесной Сотни, дороже, чем жизнь отдельно взятого меня. Именно поэтому я не позволю себе употреблять пищу из рук оккупантов и надеть его тюремную робу", – написал Балух.

"Понимая последствия действенного соблюдения мной текста этого заявления, обращаюсь к Вам и прошу выполнить свою последнюю волю: в случае физической или психической смерти не оставлять мое тело на оккупированной территории. Место нахождения тела оставляю выбрать своей семье, – я бы хотел, чтобы это была сельская местность на берегу Днепра под Киевом...", – добавил Балух, отметив, что не позволит "себе употреблять еду из рук оккупанта и надеть его тюремную робу".

Балух приостановил голодовку на время этапирования, но продолжит ее в российской колонии: Я не позволю себе употреблять еду из рук оккупанта и надеть его тюремную робу 01
Балух приостановил голодовку на время этапирования, но продолжит ее в российской колонии: Я не позволю себе употреблять еду из рук оккупанта и надеть его тюремную робу 02

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Он продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.

Источник: https://censor.net.ua/n3090361
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода людину..
Сподіваюсь, його звільнять..
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Шкода людину..
Сподіваюсь, його звільнять..
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"...не позволит "себе употреблять еду из рук оккупанта и одеть его тюремную робу".

К сожалению, намерения Балуха предельно ясны. Не буду их озвучивать.
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Да, Балух решил идти до конца и станет тем человеком кто в отличии от нашей элиты воевал против оккупации Крыма и погиб в неравном бою. Это подвиг и, наверное, бессмертие.
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Админ просьба не удаляйте коммент этого псилохологческого урода. Пусть все видят "лицо" защитников русского мира.
Авторишке: за твой "руский мир" никто не голодает и подвигов не совершает, а знаешь почему. Потому что он уже мертв, несмотря на пену и агонию таких несчастных как ты. Ты труп живой и твои взляды, ценности УЖЕ мертвы .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБалух приостановил голодовку на время этапирования, но продолжит ее в российской колонии: "Я не позволю себе употреблять еду из рук оккупанта и надеть его тюремную робу"
 
 
 
 
 
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