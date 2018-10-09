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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Стамбул (144) синод (11) автокефалия (147)

 Синод, от которого ожидают решения об автокефалии для Украины, начался в Стамбуле

Во вторник, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором ожидается рассмотрение отчета экзархов Константинополя и принятие решения о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.

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При этом повестка дня заседаний Синода не сообщается, о принятых решениях сообщат по факту.

"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы письменно. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.

Заседания Синода будут проходить в течение 9-11 октября с началом в 9:00-10:00 и окончанием в 19:00-20:00 с полуторачасовым перерывом. Для освещения событий Синода в Стамбул прибыли журналисты ведущих украинских и мировых СМИ.

Следующий Синод Вселенского патриархата состоится 9-11 ноября.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090358
 
   
 Топ комментарии
 
Как бы то ни было, но это еще один шаг из клоаки. Ждем положительного решения! Церковь должна быть отделена от государства, а украинская церковь - от сатаната.
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ГОСПОДИ , смилуйся над Украиной (((( помоги отделиться от МОСКОВСКОЙ сатаны !!!
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то не заробітчане на рашке а раби, хохли. Далі у 2017 Україну відвідали 1 млн 400 тис росіян по безвізу. Не дофіга? Скільки з них мали недружні наміри шпіон та диверант навіть 1 % це вже 14 000.
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хорошо, мы согласны, путь бензин нам продает Польша....


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А платить больше за него вы тоже согласны?
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Фееричный бред, кацапы, смотрю вы говно уже полными лопатами жрать начали
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Страдал Гаврилов геморроем (томос,)
Достал Гаврилу геморрой
И хоть лекарства пил запоем,
Никак не наступал покой.

Гаврилов часто ставил свечку,
Одну - Творцу, другую - в зад,
От боли он готов на печку
Сесть голым задом был бы рад.
-------------------------
БАЛЛАДА ПРО МЕДИЦИНУ.
Для журнала "Здоровье".(По Ильфу и Петрову ) Синод, від якого очікують рішення про автокефалію для України, розпочався в Стамбулі - Цензор.НЕТ 7355 .
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Двю установку "мадам Грицацуевой"
14 декабря День Покрова. Смотри опять не просри атаку на арсенал какой-нибудь.
Попроси "Бочёнка" пусть попросит Демчину, пусть оторвётся от забот "бурштыновых" и замётся безопасностью страны а не ее грабежом.
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кацапитеки возбудились так как будто томос дают им, а не Украине-Руси. На самом деле гоблены и орки с мокшанских болот как были так и останутся самосвятами /статус раскольников и еретиков еще надо заслужить, до чего ватники не дотягивают/
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Вот и ладненько...
Главное не расслабляться!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСинод, от которого ожидают решения об автокефалии для Украины, начался в Стамбуле
 
 
 
 
 
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