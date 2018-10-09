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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 На арсенале под Ичней горят 5 хранилищ боеприпасов: крупнокалиберных ракетных комплексов и артсистем там нет, - Генштаб ВСУ

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба (Ичнянский р-н Черниговской обл.), где во вторник возник пожар, хранится в основном стрелковое оружие, там нет крупнокалиберных артиллерийских систем и ракетных комплексов, сообщает заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

По его словам, таких ракетных установок, как "Бук" и других крупных ракетных комплексов, на складах нет. "Там в основном находится стрелковое оружие", - сказал Р.Тимошенко на брифинге в Минобороны во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замначальника Генштаба добавил, что ориентировочно около 20% на складах - элементы боеприпасов.

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По словам Р.Тимошенко, по состоянию на 9:30 пожаром было охвачено пять хранилищ. К настоящему времени интенсивность взрывов снизилась, в зоне ЧП - сильная задымленность, усложняющая разведку с помощью квадрокоптеров. "Поэтому проводится разведка непосредственно на местности. Туда выдвинут пожарный танк с соответствующим экипажем, который непосредственно на местности увидит, что делать, каковы причины и дальнейшие действия для ликвидации пожара", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что информация о хранящемся на складах количестве боеприпасов является непубличной, однако уточнил, что она в 1,5-2 раза отличается в меньшую сторону от озвученной ранее и опровергнутой информации о 88 тыс. тонн.

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"Если вас интересует общий тоннаж, то эта информация закрыта, но приблизительно в полтора-два раза ошиблись корреспонденты, которые давали информацию", - заявил замначальника Генштаба ВСУ.

Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090354
 
 
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 Топ комментарии
 
вот и отмазки от муженки пошли... "нет ... горят старые и ненужные.. все просто отлично!"
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Звісно нема, вони вже злетіли в повітря.
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Да, там всего лишь мелочевка 120 - 125 мм к танкам, гаубицам, минометам и градам... Обычное ненужное барахло, которого
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Да, я бы на месте кацапов с огромным удовольствием потроллил бы шоколадников вручением Муженко звания героя рашки, а Полтораку отдельную грамоту за успешное создание нацгвардии для охраны особо важных обьектов.
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зачем палить ценного агента ? на секретный счет перевести лишний миллион баксов, это да
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при совковых комуняках слово "оргвыводы" звучало как приговор
Где приговоры БПП?
на мальдивах, панэ, на мальдивах
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Опять - двадцать пять.Главнокомандующего пришло время сажать,а сажать некому.
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Ни единому слову генеральных пидо**сов НЕ ВЕРЮ!!!!!!!
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"На данный момент, согласно данным оперативной группы , которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, при этом эти взрывы зафиксированы в разных местах арсенала", - подчеркивает замначальника Генштаба ВСУ.
Интервал между взрывали составляет около пяти минут: сначала в одном конце арсенала были зафиксированы два взрыва, затем в другой части - еще два.
"Одновременно два взрыва и потом через пять минут - еще два взрыва говорит о том, что это диверсия. Если бы это был одиночный взрыв на складах, или там работали люди и был день, и прочее, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий. Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах", - резюмирует Родион Тимошенко. На арсеналі під Ічнею горять 5 сховищ боєприпасів: великокаліберних ракетних комплексів та артсистем там немає, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 1525.
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"Крупноколибеиных и реактивных артсистем там нет" - они сгорели на предыдущем складе
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«Что тебе подарить, человек мой дорогой...»(с).
Не далее, чем завтра, 10 октября у Муже(ложе)нка именины.
Рекомендованный подарок - мешок пакли и коробка спичек.
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Очередная диверсия русских террористов.

И очень сильно активировались Кремлёвские-боты, которые косят типа под украинцев.
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Нормальная украинская традиция...Ежегодно арсеналы взрываются...Если в стране тотальный быдляк и народ устраивает нищая беспросветная жизнь, хуже, чем у всех соседей, то о чём говорить... На арсеналі під Ічнею горять 5 сховищ боєприпасів: великокаліберних ракетних комплексів та артсистем там немає, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 581
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Тому, кто еще сомневается в непобедимости 2-й армии Европы, предлагаю пересмотреть последний парад на Крещатике! С нового года контрактник в Крыжополе может быть будет получать как уборщица в Киеве! Слава Петру Україні!
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я и не знал что бакалитовая фанера прикладов так детонирует, что за несколько километров стёкла в хатах вылетают На арсеналі під Ічнею горять 5 сховищ боєприпасів: великокаліберних ракетних комплексів та артсистем там немає, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 1304 Может ну его нафиг стрелять из калашей, намного эффективнее заряжать их в миномёты Молот?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа арсенале под Ичней горят 5 хранилищ боеприпасов: крупнокалиберных ракетных комплексов и артсистем там нет, - Генштаб ВСУ
 
 
 
 
 
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