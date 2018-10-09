EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  698  7
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1112) взрыв (4029) Минздрав (1729) Ичня (1)

 Взрывы боеприпасов на Черниговщине: Минздрав сообщает об эвакуации более 160 пациентов из районной больницы Ични

В результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщении пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Из Ичнянской центральной районной больницы 163 пациента эвакуированы в другие больницы или выписаны домой. Дополнительно приведены в готовность бригады экстренной медицинской помощи из пунктов постоянного и временного базирования", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман - жителям Ичнянщины: Не надо паниковать, побудьте в пунктах пребывания хотя бы сутки. Мы все преодолеем и восстановим

Отмечается, что на месте происшествия работает 6 бригад экстренной медицинской помощи. По состоянию на 9:00 пострадавших нет.

Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Взрывы боеприпасов на Черниговщине: Минздрав сообщает об эвакуации более 160 пациентов из районной больницы Ични 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090351
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давайте когда последний склад боеприпасов взорвется, проведем по этому случаю парад в Киеве. А что, ждать осталось недолго. Всего три склада уцелели на сегодняшний день в Украине Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Три склади - значить місія засланців кремля ще не завершена. Потрібен другий термін !!!

А відносно параду - головне Петру та КО не забути запросити торгових партнерів, включно з кремля, для церемонії з усіма головними мордами, що зруйнували обороноздатність України !!!
 показать весь комментарий
 
До Порошенко у нас склады с боеприпасами взрывались значительно реже.
 показать весь комментарий
 
А если бы взорвали например рошен? мне вот интересно - как быстро нашли бы виновных и срок бы дали? или списали на нэдбальство как с боеприпасами?
 показать весь комментарий
 
 
А виноват был не жираф,
а однотуровый дебил
с Вены фирташ крикнул им
даешь барыгу в один тур.....
 показать весь комментарий
 
 
Петя редкий миротворец, такими темпами Украина еще никогда не разоружалась.
А ну ж порохоботы, дайте картинку сколько чего Гриценко и Юля продали?!
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо хоть в генеральном штабе нет хранилища боеприпасов, а то взорвись он - и некому было бы "осваивать" оборонный бюджет!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывы боеприпасов на Черниговщине: Минздрав сообщает об эвакуации более 160 пациентов из районной больницы Ични
 
 
 
 
 
 вверх