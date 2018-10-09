 Взрывы боеприпасов на Черниговщине: Минздрав сообщает об эвакуации более 160 пациентов из районной больницы Ични

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщении пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Из Ичнянской центральной районной больницы 163 пациента эвакуированы в другие больницы или выписаны домой. Дополнительно приведены в готовность бригады экстренной медицинской помощи из пунктов постоянного и временного базирования", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия работает 6 бригад экстренной медицинской помощи. По состоянию на 9:00 пострадавших нет.

Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.