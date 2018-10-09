 "Крымского диверсанта" Панова этапировали из Симферополя в Москву, - брат

Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву. Скорее всего в "Лефортово". Сейчас он временно находится в Краснодаре. Везут, потому что 25 октября в Москве должно состояться заседание апелляционного суда, на котором прокурор будет настаивать на увеличении срока заключения до 10,5 лет", - написал он.

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Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово.

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Адвокаты обжаловали приговор.