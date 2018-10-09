EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1233  19
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4029) Генштаб ВС (899) Минобороны (5377) Ичня (1)

 Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на территории, - Генштаб ВСУ

Пожар с последующей детонацией боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко на брифинге в Минобороны во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": CБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на арсенале под Ичней

"На данный момент по данным Оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, при чем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар", - рассказал Тимошенко.

Он пояснил, что одновременно было два взрыва и потом еще два взрыва на другом конце. Эти взрывы вызвали пожар.

"Одновременно два взрыва и потом через пять минут еще два взрыва говорит о том, что это, наверное, диверсия. Если бы это был одиночный взрыв на складах, или там работали люди и был день, и прочее, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий. Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах", - сообщил Тимошенко.

По его словам, пожаром охвачено 10% технической территории арсенала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывы на арсенале под Ичней. НОВОЕ ВИДЕО

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090337
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я уже сбился со счёта, это уже пятый склад который уходит в мир иной при потужном сывочолом головнокомандующем мыролюбце,- гидранте коррупции? Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на территории, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 396
 показать весь комментарий
 
 
"На данный момент по данным Оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, при чем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар", - рассказал Тимошенко
 показать весь комментарий
 
 
ниможет быть! Ведь у нас безальтернативная капитуляция и мир любой ценой Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на территории, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1102
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 

форсмажор
метеорит упал
четыре раза
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю принять закон и привести в соответствие название должности - вместо "главнокомандующий" в дальнейшем применять "главноторгующий", потому как оно торгует всем - национальными интересами Украины, суверенитетом, жизнями людей и солдат... тварюка
 показать весь комментарий
 
 
Хто в курсі, в нас в Україні ше залишився хоч один склад з боєприпасами?
Чи це був останній?
 показать весь комментарий
 
Короче, никто не виноват. Так получилось. Ну, на крайняк, враги. А тут уж ничего не поделаешь.
 показать весь комментарий
 
Порохоботы, орбайтен, рейтинг безальтернативца падает, пойте нам про томос!
 показать весь комментарий
 
 
Четыре года идет война, уже взорвано два крупнейших склада, а эти дебилы никак раздуплиться не могут , я в шоке с этого рукожопого руководства.
 показать весь комментарий
 
 
на уточняющий вопрос каким образом организовали взрывы, ответ будет 100 % что это с БПЛА ……..
 показать весь комментарий
 
А почему молчат адепты секты "Свидетели Беспилотника"?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на территории, - Генштаб ВСУ
 
 
 
 
 
 вверх