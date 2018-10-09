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 Взрывы на Черниговщине: "Укрзализныця" закрыла три перегона для движения поездов

Укрзализныця закрыла три перегона для движения поездов из-за взрывов на технической территории военной части на Черниговщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сразу после получения информации о возгорании и детонировании боеприпасов в воинской части в Черниговской области "Укрзализныця" закрыла движение поездов на трех железнодорожных перегонах: Августовский - Коломийцево, Августовский - Ичня и Коломийцево - Прилуки. Через станцию ​​Августовский 9 октября, согласно графику движения поездов, предусмотрено курсирование трех пар пригородных поездов", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ночью со станции Гребенка на станцию ​​Прилуки выехал пожарный поезд.

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3090335
 
 
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