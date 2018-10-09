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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 CБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на арсенале под Ичней

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Осуществляется комплекс неотложных следственных (розыскных) действий. Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", - сообщает пресс-служба СБУ во вторник.

На место прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата СБУ и руководство Службы. Осуществляется комплекс неотложных следственных действий.

Также в рамках открытого военной прокуратурой уголовного производства по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса управление СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3090333
 
 
 Топ комментарии
 
Не на Банковой ли окопались диверсанты??
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а шо тут отрабатывать? Все давно уже отработано. НЛО! Да, матиос?
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Главный диверсант Украины,это Петя Поросенкин.
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Юля главный диверсант! Инфа 100%.
Как же у меня горит...
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а шо тут отрабатывать? Все давно уже отработано. НЛО! Да, матиос?
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ксати этот персонаж еще при януковичу служил, как и личная охрана порошенка, он своих не бросает
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Не на Банковой ли окопались диверсанты??
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а что есть еще какие то варианты?
отвечать надо, жестко
как вариант сделать большой катер на ленинской кузне
и быстро проплыть под крымским мостом
чтобы он развалился
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Юрий Бирюков
7 хв.

Сегодня в двух лагерях радость и веселье - у нашего врага в России и у наших врагов в стане зрадофилов. Они будут искренне радоваться. И первые и вторые будут радоваться одному - получилось.

За последние 15 лет склады рвались по разным причинам, но регулярно. На территории Украины были самые большие склады. С периметрами в десятки километров, с изношенной инфраструктурой, с хроническим недофинансированием.
Сегодня будет 100500 версий и домыслов. Сегодня все станут экспертами по базам хранения и по работе МО/ГШ. Будут говорить про попытки покрытия хищений (бред), будут говорить о том, что никто не наказан за предыдущее (бред), о!, и #ничегонеделается (бред).
Сегодня вылезут все и сегодня они не будут скрывать своего злорадства. Лидер пророссийской партии Родина (Батькивщина) будет метать громы и молнии, умалчивая про взрывы в Новобогдановке в 2005 и в Лозовой в 2008.
Все вылезут.
Можно ли было избежать? Наверняка шансы были. Но...
Армию финансируют на 60 процентов от необходимого минимума. Из года в год. Более того, в изначальном проекте бюджета на 2019 год размер финансирования армии относительно размеров ВВП планировали СОКРАТИТЬ. В пользу... не важно. Отстояли.
Четыре простые даты:
- годовщина взрывов в Калиновке
- сегодня началось заседание Синода Вселенского Патриархата
- завтра у Муженко день рождения
- послезавтра должны были показывать строительство новой и современной базы хранения.
Четыре простые даты, да. Война не виновата, да. Россия не виновата, да. А виноват конечно Порошенко/Полторак/Муженко. Ну да.
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Лидер пророссийской партии Родина (Батькивщина) ....

Фсьо. Дальше можно не читать)))) "Родина"))))))))))))))
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Хобот,передай Петру,что склады во время войны надо охранять.И еще,во время войны с агрессором разрывают дип отношения и перекрывают границу.
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Во, як разрив дип відносин і збереже наші склади. де вас ідіотів таких штампують. То піди і перекрий кордон... груддю... Тимошенки. Клоун смішний. В тебе є гроші на перекриття кордону? Ти ж першим верещати будеш де наші пенсії. де наші зарплати, нафіга нам та армія, де наші дороги..У вас же, зрадовиродків, зовсім не працює вні логіка ані система причино-наслідкових зв"язків. Ви ж хочете і зарплати по 500 євро і щоб завтра вже мацкву взяли.. кхе-кхе, мля..
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У Бирюкова, как всегда, мозг отключен, но язык продолжает непроизвольные движения...
Юра, если бы вы хотя бы пытались что-то делать по- человечески, а не "отгавкивались" от замечаний народа Украины - никаких бы зрадофилов не существовало.
Вам после еще после первых взрывов выделили финансирование, которое вы еще до сих пор не освоили - вот закономерный результат!
Юра, не отгавкиваться нужно, а реагировать на замечания!
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"Армию финансируют на 60 процентов от необходимого минимума."

Зато люби друзи хряка типа Косюка, Бахматюка получают дотации на все 100%, а другие - жирные военные заказы без тендеров.
И газовые гении типа Коболева, Витренка - премии в 46 млн дол....
И нихто неуинават, да, феникс недощипанный и соева босота, которая шарит этот бред?
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Та ти б все одно смерділа навіть без дотацій кому небудь.. Вам зрадогнидам радіти з наших поразок і бід то звичайний стан. Ви юлєбидло раділи б навіть якщо б ядерну бомбу на Україну скинули і звинуватили б у цьому Пороха.. бо тоді б у калясочниці був би шанс на трон.. Вам чеим гірше тим краще. Худоба, без совісті і моралі..
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да не отвлекайтесь вы на такую мелочь, продолжайте "решать" свои, шкурные, более важные вопросы
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Та ви шо? А опера (может и не одного) допросили с пристрастием какие-такие контрразведывательные меры были им приняты по недопущению подобного? А агентура что, ифонормации по нарушениям порядка хранения в/в не давала? А обобщенные справки командованию по выявленным нарушения не направлялись?
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Даже если Пэтя подорвёт всю Украину, уволить его нельзя...
нет закона об импичменте...
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Авжеж, диверсія. Та й диверсантів найти легко - перевірити рахунки керівництва.
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а заодно проверьте кто и за какое бабло назначает начальниками арсеналов долбоебов и раскиздяев которые обычно вместо службы и поддержания порядка и противопожарного состояния на ввереном объекте занимаються стройкой а потом обустройством собственных маетков.
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...з початку розберіться в себе з середини,на кого працюєте...?
CБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на арсенале под Ичней - Цензор.НЕТ 2038
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Можно не дожидаясь выводов расследования говорить о диверсии. Просто посмотрите сколько складов было подорвано за год.
Противник уничтожает наши запасы бк. Удар мощнейший в политическом смысле и он уже идет с активным информационным сопровождением.
Сейчас будет параллельная раскачка инфополя с атакой военно-политического руководства страны.
Это только подготовка к расширению агрессии РФ.
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Во время войны и диверсии... Какое низкое коварство!...
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это их отвлекает от более важной и комфортной работы:
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СБУ проводит контрразведывательные опросы украинцев, выезжавших на заработки в Российскую Федерацию.Источник: https://censor.net.ua/v3090277
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияCБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на арсенале под Ичней
 
 
 
 
 
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