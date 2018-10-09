 CБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на арсенале под Ичней

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Осуществляется комплекс неотложных следственных (розыскных) действий. Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", - сообщает пресс-служба СБУ во вторник.
На место прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата СБУ и руководство Службы. Осуществляется комплекс неотложных следственных действий.
Также в рамках открытого военной прокуратурой уголовного производства по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса управление СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование.
Как же у меня горит...
отвечать надо, жестко
как вариант сделать большой катер на ленинской кузне
и быстро проплыть под крымским мостом
чтобы он развалился
7 хв.
Сегодня в двух лагерях радость и веселье - у нашего врага в России и у наших врагов в стане зрадофилов. Они будут искренне радоваться. И первые и вторые будут радоваться одному - получилось.
За последние 15 лет склады рвались по разным причинам, но регулярно. На территории Украины были самые большие склады. С периметрами в десятки километров, с изношенной инфраструктурой, с хроническим недофинансированием.
Сегодня будет 100500 версий и домыслов. Сегодня все станут экспертами по базам хранения и по работе МО/ГШ. Будут говорить про попытки покрытия хищений (бред), будут говорить о том, что никто не наказан за предыдущее (бред), о!, и #ничегонеделается (бред).
Сегодня вылезут все и сегодня они не будут скрывать своего злорадства. Лидер пророссийской партии Родина (Батькивщина) будет метать громы и молнии, умалчивая про взрывы в Новобогдановке в 2005 и в Лозовой в 2008.
Все вылезут.
Можно ли было избежать? Наверняка шансы были. Но...
Армию финансируют на 60 процентов от необходимого минимума. Из года в год. Более того, в изначальном проекте бюджета на 2019 год размер финансирования армии относительно размеров ВВП планировали СОКРАТИТЬ. В пользу... не важно. Отстояли.
Четыре простые даты:
- годовщина взрывов в Калиновке
- сегодня началось заседание Синода Вселенского Патриархата
- завтра у Муженко день рождения
- послезавтра должны были показывать строительство новой и современной базы хранения.
Четыре простые даты, да. Война не виновата, да. Россия не виновата, да. А виноват конечно Порошенко/Полторак/Муженко. Ну да.
Фсьо. Дальше можно не читать)))) "Родина"))))))))))))))
Юра, если бы вы хотя бы пытались что-то делать по- человечески, а не "отгавкивались" от замечаний народа Украины - никаких бы зрадофилов не существовало.
Вам после еще после первых взрывов выделили финансирование, которое вы еще до сих пор не освоили - вот закономерный результат!
Юра, не отгавкиваться нужно, а реагировать на замечания!
Зато люби друзи хряка типа Косюка, Бахматюка получают дотации на все 100%, а другие - жирные военные заказы без тендеров.
И газовые гении типа Коболева, Витренка - премии в 46 млн дол....
И нихто неуинават, да, феникс недощипанный и соева босота, которая шарит этот бред?
нет закона об импичменте...
Противник уничтожает наши запасы бк. Удар мощнейший в политическом смысле и он уже идет с активным информационным сопровождением.
Сейчас будет параллельная раскачка инфополя с атакой военно-политического руководства страны.
Это только подготовка к расширению агрессии РФ.
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СБУ проводит контрразведывательные опросы украинцев, выезжавших на заработки в Российскую Федерацию.Источник: https://censor.net.ua/v3090277