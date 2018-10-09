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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Год назад Бутусов предупредил, что россияне подорвут арсенал в Ичне. ФОТО

Ровно год назад, после взрывов в Калиновке, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал пост о том, какие склады еще находятся в зоне риска и где может случиться ЧП в следующий раз.

Об этом Бутусов писал 2 октября 2017 года.

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Тогда он назвал 4 арсенала, пребывающих в зоне риска.

"По оценкам военных специалистов, в зоне риска сейчас следует отметить такие арсеналы: 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358); 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479); 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588); 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)", - отмечал журналист.

Год назад Бутусов предупредил, что россияне подорвут арсенал в Ичне 01

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Год назад Бутусов предупредил, что россияне подорвут арсенал в Ичне 02

Источник: https://censor.net.ua/n3090332
 
   
 Топ комментарии
 
Да некогда верховному главнокомандующему заниматься обороной страны, конфетки и бабло куда важнее !!!
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Осторожнее. Так Бутусова виновником назначить могут.
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Кто следующий провидец? В очередь, сукины дети, в очередь... (с)
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А шо так много складов осталось? Всего три. Говорят, шесть уже уничтожили. Мы уже со счета сбились. И почему-то в Беларуси такие же склады не взрываются. Может потому что у них Лолита не прикрывает резидента Семочко?
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Да некогда верховному главнокомандующему заниматься обороной страны, конфетки и бабло куда важнее !!!
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Когда питерским троллям нечего сказать, они просто скатываются в беспардонную брехню.
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Осторожнее. Так Бутусова виновником назначить могут.
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Конечно Бутусов виноват-накаркал. А молчал бы, может ничего и не было бы....
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Так почему не охраняли ? Потому что у семьи паспорта граждан россии ?
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А ніхто нічого не робив. Як все валялось так і лишилось..
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Вот он диверсант. Арестовать и пытать откуда он знал? А муженко не виноват.
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Элементарно Ватсон.
Берешь таблицу в Экселе с названиями складов и сортируешь по количеству боеприпасов.
Первые 6 уже Усе.....
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Хмельницкая обл., с. Цветоха

Черкасская обл., с. Россошки

Житомирская обл., с. Ушомир

Пора переезжать.
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Если бы нач генштаба ответил своим имуществом за то что своим бездействием или преступным приказом допустил уничтожение склада,тогда следующий начштаба заботился о надлежащей охране военных складов.Но ведь такого никогда не будет.
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А что вы хотели,выбираем Воров и ПРедателей...И никто с генералитета не понес ответственности,за Калиновку и все продолжающиеся взрывы Арсеналов..??
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а шо уже официально объявили шо кацапы взорвали?
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А других вариантов и не будет, даже если подожгли чтоб скрыть хищения.
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Ну у порохоботов, как не Саакашвили, так огенд крымля...а тут ждеш подтверждения....видимо тебе барану легче станет если окажется что маёр поджег скрыть хищения!
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Теперь и цензор попытаются закрыть, а Юрия обвинят, что он занимается пропагандой за деньги крембля.
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Это не пропаганда! Это преднамеренная передача данных ГРУ РФ, что взрывать в следующий раз!
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Походу пора начинать вешать чинуш из минобороны...
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нельзя. ато хуйло нападет. мужеложенка онижыдети.
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Я тоже предсказываю, что при Поросенко еще будет взорван не один склад.
Тут Вангой быть не нужно.
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Не ну что бы не увидеть систему после 6 пожаров надо быть полным диб-ом!
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Единственный вариант навести порядок - взыскать стоимость всего взорванного с руководителя МО и главнокомандующего, которые напрямую ответственны за состояние боеспособности Украины.
Достаточно один раз заставить оплатить, чтобы на своем кошельке прочувствовали меру своей ответственности перед народом Украины! Надеюсь, что одного раза будет достаточно, чтобы запомнили про свою личную ответственность!
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Нормально так, на стратегических складах во время военных действий острая нехватка личного состава для несения охраны, да это уже само по себе преступление граничащее с изменой.
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Какой личный состав?
https://ru.espreso.tv/news/2018/04/24/grazhdanskuyu_voenyzyrovannuyu_okhranu_na_skladakh_boeprypasov_zamenyat_soldaty_srochnoy_sluzhby

Склады охраняют пенсионеры!
В 2018 должны были заменить срочниками.....
Но у нас должны не значит заменили!
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"много дел, да мало деятелей"
говорить конечно надо было, а еще лучше - собрать небезразличных людей, под АП или ВР и требовать отставки наказания Вити-катафалка и его паркетной шайки за нанесение убытков государству
и требовать до тех пор, пока это не произойдет
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Вангую: через год подорвут склад в Беличах.
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...вони знають все добре,без нагадань...
Рік тому Бутусов попередив, що росіяни підірвуть арсенал в Ічні - Цензор.НЕТ 1635
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О, пішли малюночки зрадодгнид про "путін нападе"
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...тобі бачу подобається що четвертий війсковий склад вибухає на п"тому році війни з мордором,до тогож при одній і тій владі...ти кого захищаєш...?
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Какой дагадливый Юрик. Прям настрадамуц. а если б не подорвали то и не предупреждал якобы никого. Знаешь Юрик, можно ваще о любом военном объекте сказать что его скоро подорвут. Потому как война у нас. А потом когда его подорвут не дай бог, сказать какой ты гениальный провидец.
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Все лежит под открытым небом как металолом. И такого тисячи тонн. Пожар в лесу - и вся база на воздух...
Главные диверсанты - украинская псевдопатриотическая власть
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еще раз вспомнилась поговорка "гром не грянет-мужик не перекрестится".
Видно, в Балаклее гремело слишком тихо и без последствий.
Пока вам, широколампасники, в темечко не прилетит, вы, бл@дь, не почешетесь вместе с главкомом...
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Получается что путину осталось взорвать 3 склада и можно наступать на Украину. Отстреливаться нам не будет чем.

Были 27 лет склады полные, но не было техники.
Вбухали сумасшедшиее бабло в ремонт военного хлама, так хуйло уничтожает все чем из того хлама стрелять можно. Многоходовочка.

Слава петру!!!! Кричат кацапы.
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Боюся запитати, але може вже хоч хтось не відповідає займаній посаді? Ну, там головнокамандувач, або військовий прокурвор. Чим вони зайняті??? Бо таке враження, що вони просто кіно дивляться. Не можете зберігати, то закопайте к іпіням!!!! Тут під який-небудь торговий центр за тиждень викопують котлован як на алмазних родовищах. Один два екскаватори і з десяток вантажівок.
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І я рік тому писав що чи не єдиним способом зберегти ще не підірвані боєприпаси є перевезти всі склади України в район Конча-Заспи і Козина благо там ще є місця де їх можна розташувати але я б пропонував по ближче до маєтків нинішньої влади - я даю 100% гарантію що ні один снаряд не підірветься і за одно різного роду "тітушкам" і "гелетейцям" буде заняття охороняти ці склади замість того щоб "кошмарити" журналістів і активістів.
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Питерское дерьмо поналетело сюда; у них всегда Порошенко виноват.
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По делу: ребята, я вообще не уверен что демократия в данном случае является лучшим методом управления. При столь низкой и безалаберной дисциплине на местах, нужна какая-то буквально военная мера, чтобы заставить персонал хотя бы выполнять свои должностные обязанности. Очевидно что политическая система, существовавшая с 1991 года, полностью себя исчерпала.
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Если второе лицо СБУ по разведки откровенный пророссийский гопстопник то чё говорить про всё остальное .Сколько складов надо ещё взорвать чтоб сменить вороватый генералитет ВСУ. За то бабло которое получает армия от народа давно уже можно было бы навести порядок на складах -воровать надо меньше !
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главное отчитались про то, что финансирование на безопасность выделили.
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А ведь накануне над Винницей и Калиновкой было дронов тяжелых - Шо мух осенью,а генералитету пох,что ПРотивник у них над головой,так скоро они им в Штаб Противоздушной Обороны залетят и это 100% к старым пердунам.
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Пора пускать на воздух все арсеналы в Мацквабаде и Мацквабадской обл. Пусть кацы тоже побегают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГод назад Бутусов предупредил, что россияне подорвут арсенал в Ичне. ФОТО
 
 
 
 
 
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