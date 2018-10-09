 Год назад Бутусов предупредил, что россияне подорвут арсенал в Ичне. ФОТО

Об этом Бутусов писал 2 октября 2017 года.
Тогда он назвал 4 арсенала, пребывающих в зоне риска.
"По оценкам военных специалистов, в зоне риска сейчас следует отметить такие арсеналы: 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358); 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479); 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588); 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)", - отмечал журналист.
Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
Берешь таблицу в Экселе с названиями складов и сортируешь по количеству боеприпасов.
Первые 6 уже Усе.....
Черкасская обл., с. Россошки
Житомирская обл., с. Ушомир
Пора переезжать.
Тут Вангой быть не нужно.
Достаточно один раз заставить оплатить, чтобы на своем кошельке прочувствовали меру своей ответственности перед народом Украины! Надеюсь, что одного раза будет достаточно, чтобы запомнили про свою личную ответственность!
https://ru.espreso.tv/news/2018/04/24/grazhdanskuyu_voenyzyrovannuyu_okhranu_na_skladakh_boeprypasov_zamenyat_soldaty_srochnoy_sluzhby
Склады охраняют пенсионеры!
В 2018 должны были заменить срочниками.....
Но у нас должны не значит заменили!
говорить конечно надо было, а еще лучше - собрать небезразличных людей, под АП или ВР и требовать
отставкинаказания Вити-катафалка и его паркетной шайки за нанесение убытков государству
и требовать до тех пор, пока это не произойдет
Главные диверсанты - украинская псевдопатриотическая власть
Видно, в Балаклее гремело слишком тихо и без последствий.
Пока вам, широколампасники, в темечко не прилетит, вы, бл@дь, не почешетесь вместе с главкомом...
Были 27 лет склады полные, но не было техники.
Вбухали сумасшедшиее бабло в ремонт военного хлама, так хуйло уничтожает все чем из того хлама стрелять можно. Многоходовочка.
Слава петру!!!! Кричат кацапы.
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По делу: ребята, я вообще не уверен что демократия в данном случае является лучшим методом управления. При столь низкой и безалаберной дисциплине на местах, нужна какая-то буквально военная мера, чтобы заставить персонал хотя бы выполнять свои должностные обязанности. Очевидно что политическая система, существовавшая с 1991 года, полностью себя исчерпала.
Ох-ть ......