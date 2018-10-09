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 На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС

На складах 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Черниговской области, на технической территории которого в ночь на вторник начался пожар, находится около 88 тысяч тонн боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Площадь территории 6 арсенала составляет около 682,6 гектар, из них техническая территория - 402 гектар. Ориентировочно на составах находится 88 тыс. тонн боеприпасов", - сообщает ГСЧС.

На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС 01

По данным ведомства, по состоянию на 9:00 на территории склада наблюдается пожар и взрывы с разной интенсивностью.

Из зоны возможного поражения уже эвакуировано около 10 тыс. человек, к эвакуации привлечено 23 автобуса. "Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - информируют в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интенсивность взрывов на арсенале в районе Ични значительно уменьшилась, эвакуированы 12 тыс. человек, - Генштаб

С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

В 5:30 получено подтверждение об отключении электро- и газоснабжения в населенных пунктах, которые попадают в зону возможного поражения.

К месту чрезвычайной ситуации направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС (39 единиц техники и 107 человек личного состава). В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета (23 единицы техники и 109 человек). Сформирован взведенный отряд (27 единиц техники и 115 человек личного состава). "Укрзализныця" привела в готовность 7 пожарных поездов.

Развернута работа штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, на месте события работает мобильная оперативная группа ГСЧС.

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На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС 02
На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС 03
На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС 04

Источник: https://censor.net.ua/n3090330
 
 
 Топ комментарии
 
Я напоминаю порохоботам , кто есть кто....порошенко и его кодло пакращувателей должно уйти как и янунуковмч- в забвение.....

На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5516
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Лучше бы склады так охраняли, как на банковой.
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"На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов" - украдено
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Там ще ліс вирубаний навколо заодно спишуть.
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ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов"
Пора президента и его команду срочно отстранять от власти - явные пособники врагов государства.
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Як ще курво ті джавелини ще не повзривали ?
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Я напоминаю порохоботам , кто есть кто....порошенко и его кодло пакращувателей должно уйти как и янунуковмч- в забвение.....

На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5516
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Не отбирай титул пАкрАщЄватіля у рыговской шоблы. А то АбидяЦА. У нОнишних це жити пА новАму... На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1523
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Белларусский бензин у нас по 35, в Беларуссии на наши деньги по 18, опт по 14, кстати топливом занимается друг порошенка мертветчук . у меня все.....
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В цій статті з конституції не вистачає одного речення:
"Через те, що для безпеки вільної держави необхідне добре організоване ополчення, право народу мати і носити зброю не сміє бути обмежене."

Ну, типу:
"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."
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Лучше бы склады так охраняли, как на банковой.
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краще головного злодія країни посадили б - тоді і слади цілі були б і землі повернули б!
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Нужно писать не находится а находилось, ну хотя и после 6 часов взрывов что-то останется, территория то громадная.
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Дело в том шо 88к тон це то шо там ДОЛЖНО остаться, бо именно на Ичнянских складах находится (може уже находился...) завод по утилизации противопехотных мин, который изначально финансировался на счет международных програм по запрету применения этих мин. Походу гроши списали, а мины так не утилилизировали, от и обрубует теперь хтото хвосты.
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Вот уж действительно потужна перемога. Аж на целых 88 тысяч тонн.
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ВСУ вторая армия (после немецкой) по силе в Европе. Незабываемo.
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Все украдено до нас. А нам осталось замести следы. И в очередной раз рассказывать сказки про кацапские беспилотники
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88 тысяч тонн было до того, как большую половину продали "донецким апалчленцам"
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Для сравнения. В Балаклее хранилось 138 тысяч тонн, в Калиновке 83 тысячи тонны.
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Задрали уже,с.к тупые. И опять ни одна сволочь ни за что не ответит,уроды!
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Я так понимаю, что это один из результатов в том числе работы бывшего сокола котрразведки, а теперь ястреба разведки товарища Семочки?! На складах Міноборони біля Ічні орієнтовно міститься 88 тис. тонн боєприпасів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6374
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Тепер ще и без противопехотных мин остались, бо имено противопехотные мины типа ПМН и составляют большую часть добра хранимого в Ичне.
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...Петро Порошенко повідомив, що сьогодні зранку дав наказ посилити оборону і охорону стратегічних об'єктів силами Збройних Сил. «Ми далі миритися з цими подіями не можемо», - підкреслив Президент.
Йшов 5-й рік війни...

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так ві же вже до цього давав подібний наказ і здається мені не раз. Кожного разу, після чергового складу
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...все вірно,нічого не міняється...! тому і почекун...
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Соевые понимаютm что после выборов им прийдется покинуть свои посты , возможна инвентаризация, аудит, а так с кого спрашивать -с инопланетян или с лосей диких ?
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Боеприпасов оттуда ( Ичнянские склады) не украдено не скоко, украдены гроши выделеные междутародными организациями на их утилизацию.
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Если мы не ценим того, что имеем, то, как мы можем ценить, то, что просим у других стран , дебилы бля????????????Порох зачищает старые боеприпасы, надо же уже свои производить и вытягивать наше бабло из бюджета на боеприпасы собственного производства.
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Ориентировочно на составах находится 88 тыс. тонн боеприпасов"... Маленькое уточнение- глагол находится должен быть в прошедшем времени. Там уже столько не находится и находить будут ещё долго. В крышах домов, на лугах и пашнях, кое что залетит в какие нибудь хоз. постройки, но всё равно 88тыщ тонн наши доблестные генералы уже никогда не найдут. На складах Міноборони біля Ічні орієнтовно міститься 88 тис. тонн боєприпасів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8518
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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