 На складах Минобороны возле Ични ориентировочно находится 88 тыс. тонн боеприпасов, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Площадь территории 6 арсенала составляет около 682,6 гектар, из них техническая территория - 402 гектар. Ориентировочно на составах находится 88 тыс. тонн боеприпасов", - сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, по состоянию на 9:00 на территории склада наблюдается пожар и взрывы с разной интенсивностью.

Из зоны возможного поражения уже эвакуировано около 10 тыс. человек, к эвакуации привлечено 23 автобуса. "Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - информируют в ГСЧС.

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С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

В 5:30 получено подтверждение об отключении электро- и газоснабжения в населенных пунктах, которые попадают в зону возможного поражения.

К месту чрезвычайной ситуации направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС (39 единиц техники и 107 человек личного состава). В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета (23 единицы техники и 109 человек). Сформирован взведенный отряд (27 единиц техники и 115 человек личного состава). "Укрзализныця" привела в готовность 7 пожарных поездов.

Развернута работа штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, на месте события работает мобильная оперативная группа ГСЧС.

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