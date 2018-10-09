 Интенсивность взрывов на арсенале в районе Ични значительно уменьшилась, эвакуированы 12 тыс. человек, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 9:00 утра интенсивность взрывов значительно уменьшилась, наблюдается задымленность. Гремят взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гражданских жителей района эвакуировали в населенные пункты Иржевець, Парафиевка и Ивангород.

По информации пресс-службы ГСЧС Украины эвакуированы около 12 тыс. человек. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

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Также сообщается, что с 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. В 5:30 получено подтверждение об отключении электро- и газоснабжения в населенных пунктах, попадающих в зону возможного поражения.

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.





