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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 Интенсивность взрывов на арсенале в районе Ични значительно уменьшилась, эвакуированы 12 тыс. человек, - Генштаб

Интенсивность взрывов на 6-м арсенале значительно уменьшилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 9:00 утра интенсивность взрывов значительно уменьшилась, наблюдается задымленность. Гремят взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гражданских жителей района эвакуировали в населенные пункты Иржевець, Парафиевка и Ивангород.

По информации пресс-службы ГСЧС Украины эвакуированы около 12 тыс. человек. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

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Также сообщается, что с 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. В 5:30 получено подтверждение об отключении электро- и газоснабжения в населенных пунктах, попадающих в зону возможного поражения.

Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Интенсивность взрывов на арсенале в районе Ични значительно уменьшилась, эвакуированы 12 тыс. человек, - Генштаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090328
 
 
 Топ комментарии
 
Ступінь куражу зрадобидла і кацапсинської наволочі прямопропорційно ступені інтенсивності вибухів. Що менше вибухів то менше радощів..
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чтобы сгорело фсе суток не хватит, дурбалай! посмотри как военные склады устроены, дятел.
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прокулатула) вже знає скільки вкрали/скільки вибухноло?!
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Поздравляю, чергова пэремога-всё сгорело.
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чтобы сгорело фсе суток не хватит, дурбалай! посмотри как военные склады устроены, дятел.
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т.е. что пятый склад горит и "не все сгорело" - ПЕРЕМОГА?!!!!!!
Потужно и ришуче, да?
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Интенсивность взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду, - Минобороны
Думаю не трудно посчитать на сколько миллиардов сгорело боеприпасов ? И это 5 раз.
Такая она "потужна рехформа армии по новому", усилим лодкой да десятком авто собственного производства, а то что уничтожено не менее 70% боеприпасов-так то путин.
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Ото людям радості було.. серед ночі евакуйовуватись
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радость у наших людей должна быть в том, что среди ночи к ним пришли свои, а не кадыровцы например...
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прокулатула) вже знає скільки вкрали/скільки вибухноло?!
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Судя по тому как сразу все начали освещать это событий особенно что при этом делают президент и правительство создается впечатление что это подстава для мокш, 140 км от границы с рашкой склады с боеприпасами....
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кто вам методички пишет?
Я фигею Інтенсивність вибухів на арсеналі в районі Ічні значно зменшилася, евакуйовано 12 тис. осіб, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8039
12 тыс.людей эвакуировали мокш "подставить"???
Где таких даунов набирают????
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Ступінь куражу зрадобидла і кацапсинської наволочі прямопропорційно ступені інтенсивності вибухів. Що менше вибухів то менше радощів..
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100% давайте взорвем ту мелочь что осталась, чтоб окончательно лишить их даже повода для радости.
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Уменьшилась!? Вот радость-то какая.
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А где же великий главнокомандувач всех времен и народов? Как парад проводить, так его от камер сраной метлой не выгнать было, а тут молчок...
Должно быть, оперативно, по горячим следам вычисляет виновников. И уже скоро на пресс-конференции станет рубить им руки. Эге ж, свиноботы?
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Может спасло то, что всё-таки рассредоточили боеприпасы и хоть как-то озаботились безопасностью. Поэтому взорвалось не так много, как могло быть и быстро локализовали...
Подземные хранилища нужны и много, и сильная охрана... Иначе с этими диверсиями ничего не поделать. Их можно 100500 способами взрывать на радость зрадой...ам.
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Все под контролем, матиос всех виновных отмажет, НЛО оно такое....
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что фсе? а зрадобыдлота уже шампанское откупорила...
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Не расскачивайте лодку, петя не давно открывал территорию где планируют установить линию по производству снарядов, так что лет за 50 наштампуют, то что сегодня сгорело.
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Зачит через 49лет, 364 дня. Может..
Минобороны сообщило что к 7 утра стихло всего 2-3 в секунду.
Горело с 3 ну пусть до 10, т.е. 7 часов=7*3600=25200сек пусть по 2 в сек=50 тыс снарядов.
Мелочь, да, ведь нова надпотужна линия судя по видео штук 5 в день делает.
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Поки в Україні не налагодять випуск всіх потрібних боєприпасів і бюджет не заплатить за кожен снаряд до цього ставитимуться халатно їх будуть погано охороняти і вони вибухатимуть.
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3,5 тысячи вооружения отправил молдец главнокомандующий А как за это будет отчиты-
ваться вооружение?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнтенсивность взрывов на арсенале в районе Ични значительно уменьшилась, эвакуированы 12 тыс. человек, - Генштаб
 
 
 
 
 
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