 Интенсивность взрывов на арсенале в районе Ични значительно уменьшилась, эвакуированы 12 тыс. человек, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.
"По состоянию на 9:00 утра интенсивность взрывов значительно уменьшилась, наблюдается задымленность. Гремят взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению", - сказано в сообщении.
Отмечается, что гражданских жителей района эвакуировали в населенные пункты Иржевець, Парафиевка и Ивангород.
По информации пресс-службы ГСЧС Украины эвакуированы около 12 тыс. человек. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Также сообщается, что с 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. В 5:30 получено подтверждение об отключении электро- и газоснабжения в населенных пунктах, попадающих в зону возможного поражения.
Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.
Потужно и ришуче, да?
Думаю не трудно посчитать на сколько миллиардов сгорело боеприпасов ? И это 5 раз.
Такая она "потужна рехформа армии по новому", усилим лодкой да десятком авто собственного производства, а то что уничтожено не менее 70% боеприпасов-так то путин.
Я фигею
12 тыс.людей эвакуировали мокш "подставить"???
Где таких даунов набирают????
Должно быть, оперативно, по горячим следам вычисляет виновников. И уже скоро на пресс-конференции станет рубить им руки. Эге ж, свиноботы?
Подземные хранилища нужны и много, и сильная охрана... Иначе с этими диверсиями ничего не поделать. Их можно 100500 способами взрывать на радость зрадой...ам.
Минобороны сообщило что к 7 утра стихло всего 2-3 в секунду.
Горело с 3 ну пусть до 10, т.е. 7 часов=7*3600=25200сек пусть по 2 в сек=50 тыс снарядов.
Мелочь, да, ведь нова надпотужна линия судя по видео штук 5 в день делает.
ваться вооружение?